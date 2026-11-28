El proyecto del Estudio Ottone Victorica modernizó la planta poniendo en valor las características distintivas de la propiedad y reutilizando sus revestimientos originales
“Son dos paredes que cambiaron todo”, sintetizan los arquitectos Ana Ottone y Diego Victorica, responsables de la reforma integral de este departamento para una pareja con dos hijas en el barrio de Belgrano. El resumen es correcto, pero la experiencia tiene matices que vale la pena conocer. “A priori, con esa planta y estado de conservación, entendimos que íbamos a trabajar sobre una base muy buena. Pero cuando recibís un departamento antiguo que está impecable, también sabés que los caños son originales”, razonan sobre la intervención que abarcó el sistema de calefacción, la electricidad y las instalaciones de agua y gas.
El cliente nos convocó para dar nuestra opinión antes de comprar y la respuesta fue inmediata: en cuanto vimos la planta, dijimos sí. Trabajamos sobre una base muy buena.”— Arqs. Ana Ottone y Diego Victorica, a cargo de la reforma integral y el interiorismo
El cambio más impactante estuvo en el rediseño de la antigua cocina, oscura y aislada: “Cuando empezamos a demoler y entró el sol, y fue mágico; inmediatamente reformulamos todo para aprovechar al máximo esa claridad. Hoy se la pasan ahí, sin necesidad de encender ni una luz hasta la noche”.
La planta original tenía muy segmentado lo público y lo privado, por eso una de las grandes premisas del proyecto fue generar un lugar de encuentro diario para la familia.
El combinado hecho a medida integrado dentro de un placard: una joyita que sigue sonando y se dejó tal cual renovando el frente del mueble con sus puertas.
El interiorismo fue una tarea conjunta con la dueña, quien pertenece a una familia de anticuarios y aportó una selección de piezas únicas: “Fue un lindo desafío hacer ambientes funcionales donde también se pudieran exhibir objetos que también irán armando la historia de esta casa”.
“Rápidamente entendimos que debíamos ampliar la cocina para convertirla en un ambiente distinto que acompañara esa vibra tipo casa que tiene el departamento”.
“Buscamos generar un espacio donde suceda todo en simultáneo. Hoy, el día a día de la familia ocurre entre la barra y este living-comedor-playroom informal”.
Con un aspecto precursor para el año 81, la cocina original impacta con la isla de acero y la bifera. “Estaba muy pensada para tener gente con servicio; con buena circulación al comedor, pero muy separada de la familia”, sopesan los arquitectos.
Para no elevar el presupuesto, se acordó conservar las ventanas y concentrar esfuerzos en la distribución: al sacar el tabique que dividía la cocina del comedor diario y unificar pisos y cielorraso, todo se percibe más amplio y luminoso.
Doble objetivo cumplido: incorporar la luz que le faltaba a la cocina y traerla al siglo XXI, para que pueda dialogar con un estilo de vida actual.
Nobleza espacial y material
El departamento es muy generoso en todos sus espacios, incluyendo cuartos y circulaciones. “Eso no es muy comun y le da cierta jerarquía que se respetó en la intervención”, apunta Ana Ottone.
“Somos bastante fanáticos de la piedra, nos gusta ir a la cantera; incluso nos avisan cuando llega algo especial. Para nosotros fue un desafío encontrarnos con materiales tan nobles y en perfecto estado”.
Segunda vida
En tres de los cuatro baños se forraron las mesadas con la piedra recuperada del living. Por su colocación, el mármol negro fue más difícil de recuperar, pero alcanzó para reutilizarlo en el lavamanos de huéspedes.
Expansiones diferenciadas y ventilación en todos los baños son ventajas que los arquitectos advirtieron desde el principio: “departamentos muy compartimentados no suelen admitir una actualización a este nivel, donde generamos espacios propios y a su vez, una dinámica en simultáneo”, afirman.