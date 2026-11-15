Construyeron su casa-estudio abierta a la naturaleza para ellos y sus mimados guacamayos

Los arquitectos al frente del estudio Workshop nos llevan a recorrer su casa, que hicieron con estilo “yucateco moderno”

Cuando un amigo de Francisco Bernés y Fabián Gutiérrez, pareja y socios en Workshop Arquitectos, decidió volver a su Noruega natal, les pidió que adoptaran a sus guacamayos, que hasta entonces habían vivido en el jardín de su hotel de playa. Los arquitectos no solo aceptaron sino que, cuando llegó el momento de proyectar su casa, se inspiraron en sus colores y les reservaron el espacio central.

Fabián Gutiérrez y Francisco Bernés (der.), fundadores de Workshop Arquitectos, nos explican cómo pensaron el diseño de su propia casa. Manolo R. Solís

publicidad

publicidad

“Creamos un aviario lo más digno posible, lleno de vegetación que emula su hábitat. Además, tienen un espacio techado para dormir y un sistema de lluvia artificial que los refresca en los días de mucho calor”, explican satisfechos.

Uno de los guacamayos de la pareja, disfrutando de un aviario que le permite volar. Manolo R. Solís

Un estilo único

Los arquitectos definen el estilo de su casa como “yucateco moderno”: utilizaron volúmenes contemporáneos mezclados con materiales de la zona y elementos tradicionales de la arquitectura local para darle al conjunto sentido de identidad y de pertenencia.

Se protegieron del sol directo con paredes altas y mucha vegetación, y aprovecharon al máximo la luminosidad con un enorme vitral que proyecta su magia en el interior de diversa manera durante todo el día. Manolo R. Solís

La entrada principal tiene cuatro puertas de cedro que, al plegarse, integran el jardín de acceso con el hall de entrada.

Amantes de la lectura, los arquitectos mandaron a hacer una larga biblioteca que acompaña el pasillo de entrada, cierra el lateral de la escalera y tiene a sus espaldas la compañía constante de los pájaros en el aviario. Manolo R. Solís

publicidad

publicidad

Las plumas de nuestras aves tienen todos los colores imaginables, que van pasando de uno a otro de una forma muy fluida. Quisimos repetir ese efecto en el diseño de la casa.” — Arq. Francisco Bernés, dueño de casa y cofundador del estudio Workshop

La vista hacia la puerta de entrada revela la magnitud del aviario. Manolo R. Solís

“Conforme vas avanzando hacia la parte más iluminada, el piso se va aclarando. Es el espacio con más mobiliario y resultaba más fácil elegir piezas teniendo una base neutra”.

Para integrar esta cocina abierta, la isla y la alzada se hicieron con los mismos calcáreos del piso, mientras que la alacena retoma el verde de la recepción. Manolo R. Solís

Cómo lo hicimos

“Queríamos que todos los muebles tuvieran un significado, que nos provocaran un sentimiento. A algunos los hicimos a medida y a otros los fuimos comprando con el tiempo o heredando. Son como un espejo de nuestra personalidad”, destacan los arquitectos y dueños de casa.

Los muebles para este espacio de grandes dimensiones fueron diseñados por los dueños de casa. Manolo R. Solís

La madera de tornillo, muy apreciada en la zona por su dureza y resistencia natural a la humedad, fue elegida para la mesa, el vajillero, la mesa ratona y el banco, todos hechos a medida por la firma local Artesano.

publicidad

publicidad

La vegetación tropical entra por la doble altura del living, como así también una iluminación naturalmente filtrada. Manolo R. Solís

No hay rincón que no disfrute de una vista al cielo y al verde, con capas de doble altura que generan diferentes sensaciones. “Es un espacio que primero te recibe y, en un segundo tiempo, te amplía a la visual, una felicidad cotidiana. Pero, ante todo, fue un proyecto orgánico y divertido de hacer: es la ventaja de ser el arquitecto de tu propia casa”.

Dominando el living, obra del artista yucateco Víctor Argáez Manolo R. Solís

Sin divisiones

“Cuando proyectamos el paisajismo, nos inspiramos en una planta que crecía torcida para hacer una suerte de túnel, una verdadera jungla”, nos dijeron Bernés y Gutiérrez. Manolo R. Solís

La pileta tiene un revestimiento elaborado con extracto de corteza de chukum, árbol nativo de Yucatán. Tradicionalmente, se mezcla con piedra caliza local y cemento blanco. Para disfrutarla en todo momento, está climatizada con energía solar.

publicidad

publicidad

El agua recircula y vuelve a la pileta a través de estas piedras, dando la ilusión de un pozo de agua natural. Manolo R. Solís

“Quisimos que la pileta evocara un cenote, esos pozos subterráneos que se forman a medida que el agua de lluvia disuelve la piedra caliza, una de las maravillas más extraordinarias de Yucatán”.

La pileta tiene forma de L, ya que se angosta para darle lugar a la pérgola con sillas ‘Click’ de la firma danesa Houe. Manolo R. Solís

Suite en planta alta

Cuadro de Pedro Friedeberg con ancho marco negro, el mismo color del acolchado de Marimekko, todo en sintonía con el momento gris del piso Manolo R. Solís

Retomando su inspiración tomada del color de las plumas, acá los pisos vuelven a sorprender. Tengamos en cuenta que cada ambiente tiene una gama propia, que se difumina conforme se pasa a otro; para eso fueron necesarias nada menos que 50 tonalidades.

La suite se conecta con el aviario por un balcón por el que los guacamayos pueden entrar y salir libremente. Manolo R. Solís

publicidad

publicidad