Construyeron su casa-estudio abierta a la naturaleza para ellos y sus mimados guacamayos

Los arquitectos al frente del estudio Workshop nos llevan a recorrer su casa, que hicieron con estilo “yucateco moderno”
Cuando un amigo de Francisco Bernés y Fabián Gutiérrez, pareja y socios en Workshop Arquitectos, decidió volver a su Noruega natal, les pidió que adoptaran a sus guacamayos, que hasta entonces habían vivido en el jardín de su hotel de playa. Los arquitectos no solo aceptaron sino que, cuando llegó el momento de proyectar su casa, se inspiraron en sus colores y les reservaron el espacio central.
“Creamos un aviario lo más digno posible, lleno de vegetación que emula su hábitat. Además, tienen un espacio techado para dormir y un sistema de lluvia artificial que los refresca en los días de mucho calor”, explican satisfechos.
Un estilo único
Los arquitectos definen el estilo de su casa como “yucateco moderno”: utilizaron volúmenes contemporáneos mezclados con materiales de la zona y elementos tradicionales de la arquitectura local para darle al conjunto sentido de identidad y de pertenencia.
La entrada principal tiene cuatro puertas de cedro que, al plegarse, integran el jardín de acceso con el hall de entrada.
Las plumas de nuestras aves tienen todos los colores imaginables, que van pasando de uno a otro de una forma muy fluida. Quisimos repetir ese efecto en el diseño de la casa.”— Arq. Francisco Bernés, dueño de casa y cofundador del estudio Workshop
“Conforme vas avanzando hacia la parte más iluminada, el piso se va aclarando. Es el espacio con más mobiliario y resultaba más fácil elegir piezas teniendo una base neutra”.
Cómo lo hicimos
“Queríamos que todos los muebles tuvieran un significado, que nos provocaran un sentimiento. A algunos los hicimos a medida y a otros los fuimos comprando con el tiempo o heredando. Son como un espejo de nuestra personalidad”, destacan los arquitectos y dueños de casa.
La madera de tornillo, muy apreciada en la zona por su dureza y resistencia natural a la humedad, fue elegida para la mesa, el vajillero, la mesa ratona y el banco, todos hechos a medida por la firma local Artesano.
No hay rincón que no disfrute de una vista al cielo y al verde, con capas de doble altura que generan diferentes sensaciones. “Es un espacio que primero te recibe y, en un segundo tiempo, te amplía a la visual, una felicidad cotidiana. Pero, ante todo, fue un proyecto orgánico y divertido de hacer: es la ventaja de ser el arquitecto de tu propia casa”.
Sin divisiones
La pileta tiene un revestimiento elaborado con extracto de corteza de chukum, árbol nativo de Yucatán. Tradicionalmente, se mezcla con piedra caliza local y cemento blanco. Para disfrutarla en todo momento, está climatizada con energía solar.
“Quisimos que la pileta evocara un cenote, esos pozos subterráneos que se forman a medida que el agua de lluvia disuelve la piedra caliza, una de las maravillas más extraordinarias de Yucatán”.
Suite en planta alta
Retomando su inspiración tomada del color de las plumas, acá los pisos vuelven a sorprender. Tengamos en cuenta que cada ambiente tiene una gama propia, que se difumina conforme se pasa a otro; para eso fueron necesarias nada menos que 50 tonalidades.