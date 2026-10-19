Convocaron al estudio que había hecho su casa para renovarla 10 años después

Sentían que su casa necesitaba renovarse, así que les pidieron rediseñar el interiorismo
Diez años después del primer proyecto, los dueños de casa decidieron renovar el estar de su casa en el Club de Campo Abril, en Hudson. ¿A quiénes convocaron? A los mismos profesionales que habían hecho el proyecto original, la diseñadora de interiores Jimena Marrano y el arquitecto Esteban Fallone, ambos parte del estudio Fallone.
Fue una obra significativa para el estudio en la que, una década después, revisitamos el ambiente desde las nuevas formas de habitar de la familia.”— D.I. Jimena Marrano y Arq. Esteban Fallone, al frente del proyecto
Funcionalidad
Ya desde el hall de acceso se percibe uno de los objetivos de la renovación: ganar funcionalidad para responder a nuevas necesidades. De ahí la propuesta de un nuevo mueble a medida que aprovechara toda la altura disponible y ampliara la capacidad de guardado con estantes y espacio para colgar.
Otra estrategia: usaron el equipamiento para organizar el espacio, que tiene 70m2. Allí ubicaron un sector central para ver televisión, un lugar de encuentro más distendido y un escritorio.
Expansión
Antes, el living contaba solamente con un sofá largo que ocupaba toda la longitud del ambiente y miraba hacia el televisor, ubicado en un lateral. Por eso, el sector tenía un único uso; y la mirada, una sola dirección.
El nuevo planteo, en cambio, aprovecha mejor todas las vistas y plantea distintos rincones con usos variados para aprovechar realmente el espacio.
El living se comunica con el paisaje a través de una envolvente de tres lados vidriados, dos de ellos con la posibilidad de abrirse por completo hacia el deck.
Desafío
“La transparencia también plantea una condición precisa: graduar la luz y la privacidad sin perder el vínculo con el exterior”, explican.
¿La solución? Un sistema de cortinas automatizadas para abrir o cerrar el living según la ocasión.
Composición
Para todos los sectores internos del living diseñaron muebles a medida; exentos y separados de los muros, ajustan su escala al espacio y se leen como un conjunto, aun con sus diferentes funciones.
Partiendo de una paleta clara, calma, generaron el contrapunto con los materiales: “Madera maciza, cuero, géneros claros y laqueados de color aportan contraste y calidez a una composición de carácter contemporáneo", cuentan.