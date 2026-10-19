Convocaron al estudio que había hecho su casa para renovarla 10 años después

19 de octubre de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura

Sentían que su casa necesitaba renovarse, así que les pidieron rediseñar el interiorismo

Diez años después del primer proyecto, los dueños de casa decidieron renovar el estar de su casa en el Club de Campo Abril, en Hudson. ¿A quiénes convocaron? A los mismos profesionales que habían hecho el proyecto original, la diseñadora de interiores Jimena Marrano y el arquitecto Esteban Fallone, ambos parte del estudio Fallone.

El ingreso a la casa es por este módulo varillado. A la izquierda, solo unos pasos después, está el living. Albano Garc

publicidad

publicidad

Fue una obra significativa para el estudio en la que, una década después, revisitamos el ambiente desde las nuevas formas de habitar de la familia.” — D.I. Jimena Marrano y Arq. Esteban Fallone, al frente del proyecto

Funcionalidad

Ya desde el hall de acceso se percibe uno de los objetivos de la renovación: ganar funcionalidad para responder a nuevas necesidades. De ahí la propuesta de un nuevo mueble a medida que aprovechara toda la altura disponible y ampliara la capacidad de guardado con estantes y espacio para colgar.

Este mueble (Margen por Fallone) es de madera laqueada (Sherwin-Williams) y chapa, para lograr espesores mínimos y una paleta sutil. La chapa también está pintada, con un brillo leve y efecto metalizado. Canastos y objetos de cerámica (A.Hus). Albano Garc

Otra estrategia: usaron el equipamiento para organizar el espacio, que tiene 70m2. Allí ubicaron un sector central para ver televisión, un lugar de encuentro más distendido y un escritorio.

Piso de lapacho recuperado con el proceso Génesis de Patagonia Flooring y protegido con un producto Bona que conserva su aspecto y brillo naturales. Albano Garc

Expansión

Antes, el living contaba solamente con un sofá largo que ocupaba toda la longitud del ambiente y miraba hacia el televisor, ubicado en un lateral. Por eso, el sector tenía un único uso; y la mirada, una sola dirección.

A la izquierda de la imagen, escritorio realizado por el Estudio, de petiribí macizo con estructura de chapa de 10 mm de espesor. Albano Garc

publicidad

publicidad

El nuevo planteo, en cambio, aprovecha mejor todas las vistas y plantea distintos rincones con usos variados para aprovechar realmente el espacio.

El living se comunica con el paisaje a través de una envolvente de tres lados vidriados, dos de ellos con la posibilidad de abrirse por completo hacia el deck.

Mesa baja (Margen por Fallone) de madera laqueada en un color tintométrico (Sherwin-Williams) con acabado brillante. Sillones individuales (Margen por Fallone) con estructura de madera, tientos de cuero y almohadones (LB Géneros). Objetos de cerámica (A.Hus), canastos negros (Andy Forn Casa). Albano Garc

Desafío

“La transparencia también plantea una condición precisa: graduar la luz y la privacidad sin perder el vínculo con el exterior”, explican.

Sofá modular (Margen por Fallone) con respaldo y almohadones de base tapizados (LB Géneros), y estructura revestida en cuero (Sofanova) para facilitar su limpieza. Almohadones (Andy Forn Casa). Albano Garc

¿La solución? Un sistema de cortinas automatizadas para abrir o cerrar el living según la ocasión.

publicidad

publicidad

Cortinas confeccionadas a medida con género de Tienda Mayor e instaladas con un sistema de Leloy. A la izquierda, lámparas de mesa (Idea Iluminación). Albano Garc

Composición

Para todos los sectores internos del living diseñaron muebles a medida; exentos y separados de los muros, ajustan su escala al espacio y se leen como un conjunto, aun con sus diferentes funciones.

Mesa baja con base laqueada (Sherwin-Williams) y tapa de petiribí macizo. Bandejas de cuero (Andy Forn Casa). Albano Garc

Partiendo de una paleta clara, calma, generaron el contrapunto con los materiales: “Madera maciza, cuero, géneros claros y laqueados de color aportan contraste y calidez a una composición de carácter contemporáneo", cuentan.

El mueble de la TV también es bar, hecho de madera laqueada con lustre semimate (Sherwin-Williams) y estructura metálica en el mismo tono. Jarrones (Andy Forn Casa). Albano Garc

Un espacio extra lo marca el sillón individual Eames ‘Lounge’ reacondicionado y retapizado (LB Géneros). Albano Garc

publicidad