Daniela Urzi nos muestra cómo reformó y ambientó su casa en las afueras

En su faceta de diseñadora de interiores, Daniela Urzi encaró la reforma de su casa y enriqueció esta construcción racionalista con espacios más abiertos, recorridos fluidos y detalles tan personales como atemporales.

Santiago Ciuffo PARA LA NACION

Escuchar

Daniela Urzi conquistó las pasarelas más exigentes del mundo de la moda en los 90, cuando las modelos eran celebridades (la eligieron firmas como Armani, Yves Saint Laurent, Cavalli y Victoria’s Secret, por mencionar algunas). Su trabajo la llevó a vivir en París a los 17 años, pasó por Nueva York y Londres y, cuando se casó, repartió sus días entre Milán, Miami y Punta del Este. Ese largo recorrido despertó en ella pasiones como la fotografía, la música (es frecuente verla frente a la bandeja de DJ) y la decoración.

“La estructura de hormigón, sin vigas ni columnas a la vista, las aberturas de piso a techo fueron los primeros aspectos que me gustaron de esta casa". Santiago Ciuffo

¿Cómo surge tu interés por el diseño de interiores?

Cada una de las ciudades en las que viví fueron muy inspiradoras y la experiencia de Milán fue una gran influencia, pero también crecí rodeada de amigos y familiares artistas. De manera intuitiva, decoré mis casas con muebles que dibujaba y mandaba a hacer, y con objetos que tenían que ver con mi estilo. Me pasó varias veces que la gente que venía de visita quisiera comprarnos la casa tal como estaba, y creo que eso me decidió a estudiar Diseño de Interiores en Nueva York. Desde que volví a vivir a Buenos Aires, me contrataron para hacer algunos proyectos y me sentí muy cómoda.

Entre esos proyectos, hay uno muy especial, tu casa. ¿Cómo la encontraste?

Durante la pandemia, me mudé de mi departamento en el Centro y alquilé una casa en este barrio, que tiene más de 30 años. Quería que mi hijo, Thiago (12), estuviera en un lugar abierto. Nos gustó tanto estar aquí, que empecé a buscar casa para quedarnos definitivamente. Vi alrededor de 25 hasta que encontré esta, que se diferenciaba del resto por su estilo arquitectónico. Tiene más de 20 años y conserva un aire contemporáneo y atemporal que me gusta mucho y con el que me siento identificada. ¡Me imagino el impacto que debe haber causado cuando la construyeron!

Para resguardar la puerta principal, Daniela diseñó un volumen de ladrillos huecos enmarcado con la misma chapa galvanizada pintada al horno de la fachada. Santiago Ciuffo

Te hiciste cargo de todos los aspectos de la reforma. ¿Qué modificaste?

La reforma integral nos llevó ocho meses. Fundamentalmente, me enfoqué en darle mi impronta, en ampliar ambientes, eliminar algunas divisiones, actualizar el estilo y sumar detalles como los revestimientos en madera. Cada persona que viene, me dice: “Esta casa es muy vos, muy Daniela”. »

Nuestra anfitriona nos abre las puertas de su casa, en la que también se ocupó del paisajismo. Santiago Ciuffo

¿En qué se basa ese sello personal?

Principalmente, en los diseños que se mantienen vigentes con el paso del tiempo y en el uso del color. Me gustan el off-white (nunca uso blanco puro), el negro, los grises y los beiges combinados con muebles de distintas épocas. Si es necesario romper la monocromía, puedo sumar un color más intenso, pero siempre de manera sutil.

Entramos

“Cada rincón fue muy pensado. Por más que haya construido o decorado casas en el exterior, esta fue un desafío muy grande. Puse mucha energía en conseguir los materiales y tratar con los proveedores para que todo quedara tal como lo había proyectado”, comparte la dueña de casa.

Lámpara de pie (Restoration Hardware). Mesa ratona beige hecha a medida y otra chica, de West Elm. Alfombra comprada en el Design District de Miami. Santiago Ciuffo

“En la moda y en la decoración, más allá de las tendencias, en algún momento todo vuelve y se recicla”.

Daniela reubicó el hogar, al que le dio forma alargada y máximo lugar de almacenamiento. Encima, tríptico hecho con una foto que tomó en Porto Venere, Italia. Santiago Ciuffo

“Me aferro mucho a las cosas. Los muebles que tengo, varios diseñados por mí, me acompañan desde Miami, Nueva York y Europa. Como son muy de mi estilo, se adaptan perfectamente a estos espacios”.

Pintura ‘Geometría’, hecha por el papá de Daniela, el artista plástico Miguel Urzi. En el mueble, agregaron un espejo cerrando un estante, para agrandar el comedor, compacto y conectado con la cocina. Santiago Ciuffo

Inspirada en la lámpara ‘Vértigo’, de Constance Guisset, Daniela dibujó la base de la mesa, y luego le agregó una tapa de mármol verde.

Cocina en continuado

Sobre la estructura original de la cocina, cambiaron los frentes de los muebles, la mesada y, en el volumen de petiribí, instalaron una estantería que reitera la forma de la que está en el comedor.

Conservaron los apliques de techo existentes. Santiago Ciuffo

Como las reuniones con familia y amigos son habituales, la nueva barra de mármol tiene ruedas escondidas que permiten moverla fácilmente adonde sea necesario. Sobre la alzada, persiana americana (Hunter Douglas).

Santiago Ciuffo

La gran galería

Sillas de director recuperadas y pintadas rodean una gran mesa que estaba en la casa y se restauró. Debajo de una serie de claraboyas se encuentra el living, organizado con sillas y sillones livianos (Landmark). El camastro de hierro viene del primer departamento que tuvo Daniela, a los 18. Santiago Ciuffo

“No quería estar en la pileta y ver el cerco. Por eso, recuperé una estructura de hierro que ya tenía y le puse un fondo de espejos. Así, se mejora la vista y se prolonga la imagen del agua”.

“Amo las plantas: para mí, son todo”, dice Daniela, que eligió las especies, armó los canteros y se encargó personalmente del paisajismo de toda la propiedad, que no tenía más que césped y dos árboles. Santiago Ciuffo

Subimos

Como botón de muestra de la reforma, la escalera de material se resignificó gracias a la nueva baranda de hierro y a la protección hecha con placas de petiribí. El mueble flotante, que ya estaba en el pasillo que distribuye hacia los dormitorios, también fue revestido en madera. Para darle más relevancia, sumaron la alzada y, como remate, un estante.

Fotos tomadas por Daniela, figura de caballo (Plant the Future), collar traído de Indonesia y, al fondo, lámpara de pie años 50. Santiago Ciuffo

La suite principal

“Quise darle carácter al dormitorio principal con la pared patinada y el verde musgo del respaldo de terciopelo, que toma el ancho del ambiente”, nos explica Daniela sobre las decisiones estéticas de su lugar privado.

Cama y mesas de luz flotantes diseñadas por la dueña de casa. Sillón de diseño francés, comprado en el Design District de Miami. Santiago Ciuffo

Sobre el respaldo, foto de la serie ‘I’m Losing It’, tomada por Daniela y expuesta en la feria Art Basel de Miami. La imagen está compuesta por dos placas dentro de una caja acrílica para generar un efecto 3D.

Lámpara colgante ‘Aim’ de la firma italiana Flos. Santiago Ciuffo

“Unimos dos baños para lograr este. Pensé en un mix entre el estilo sofisticado de los años 50 y los materiales que están en el resto de la casa”.

Mueble con doble bacha, espejos y accesorios en negro, diseñados por Urzi y hechos a medida. En las paredes y el piso, placas de Neolith. Santiago Ciuffo

Conocedora de la importancia de la iluminación, Daniela creó un clima tenue con luces led y artefactos empotrados.

El cuarto de Thiago

“Todos los muebles vienen del cuarto que Thiago tenía en Miami, y elegí un tono de azul cero formal para contenerlos. Los cuadros sobre el respaldo los hizo en sus clases de arte en el jardín de infantes”, nos cuenta la orgullosa mamá.

Santiago Ciuffo