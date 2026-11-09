Darles su lugar: ideas de diseño para integrar las mascotas a la casa

Desde cuchas bajo la escalera hasta comederos ocultos o recorridos en altura, la arquitectura y el diseño pueden ayudar a que las mascotas tengan su lugar en la vida cotidiana de la casa. Acá, varias ideas

Los animales domésticos forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, que más que mascotas los consideran parte de la familia. Por eso, de a poco, empezamos a ver cómo los proyectos de arquitectura e interiorismo los incluyen desde el inicio. Así como se piensa dónde guardar, cocinar o trabajar, también aparecen espacios destinados a comer, descansar, jugar o refugiarse, integrados de manera natural a la arquitectura y al equipamiento.

Lejos de esconderse, este rascador y pasadizo resiste un espacio de paso lleno de visibilidad. Maia Croizet

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La tendencia no pasa por sumar accesorios visibles sino por incorporar soluciones que mejoren la convivencia sin alterar la estética de los ambientes. Muebles a medida, nichos integrados, recorridos elevados para gatos o sectores multifunción que responden a sus necesidades y aprovechan espacios desaprovechados. El resultado son casas más cómodas para todos. Porque cuando perros y gatos tienen lugares propios, la convivencia fluye mejor.

Un comedor oculto en la cocina

Juan José Matijas y Roberto Cardillo Moreno, dueños de casa e interioristas al frente de Estudio DI, pensaron en sus dos perros a la hora de diseñar su cocina. El mueble incorpora un cajón extraíble con recipientes para agua y alimento que permanece oculto cuando no está en uso: una solución que aprovecha el mobiliario existente, mantiene el orden y demuestra cómo las necesidades de las mascotas pueden integrarse de manera práctica y discreta.

Enzo y Ramona, los Boston Terrier de la pareja posan frente al mueble-bar (Englander & Bonta). En la cocina, los muebles tienen un bastidor que permite usar el espacio para guardar fuentes o, como aquí, una bandeja extraíble para el alimento seco. FOTOS: Santiago Ciuffo

Con dormitorio propio

Lejos de las clásicas camas improvisadas, en el PH de la actriz Carla Quevedo, las mascotas cuentan con un sector especialmente destinado para el descanso. Dos camastros individuales cuidadosamente diseñados transforman este rincón en un pequeño dormitorio pensado para su comodidad y bienestar.

El cuarto de los perros: un ambiente que no se ve seguido. Santiago Ciuffo

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La escalera también es para él

Cada rincón de la casa fue pensado para ser habitado, nos cuenta la arquitecta del estudio CDC. Bajo la escalera, un pequeño refugio ofrece al gato un lugar donde descansar, observar o retirarse cuando busca tranquilidad. Integrada al mobiliario y resuelta con los mismos materiales, la propuesta se incorpora naturalmente al espacio.

Un gran equipamiento continuo apoyado sobre una de las medianeras, funciona como columna vertebral de la vivienda. Realizado en enchapado de guatambú y resuelto con sutiles caladuras circulares a modo de tiradores, esta única pieza concentra y organiza distintas funciones. Debajo de ella se proyectó un pequeño refugio para los gatos de la casa y mueble de guardado. FOTOS: Magalí Saberian

Muebles con doble propósito

Cada centímetro cuenta. En esta residencia diseñada por el equipo de arquitectos de Gregory Phillips, un banco junto a la ventana funciona como refugio para los perros.

La reforma partió de una casa de estilo Victoriano ubicada en Wandsworth, en el suroeste de Londres. Gentileza WandsworthI

Los nichos incorporados les ofrecen un lugar cómodo para descansar cerca de la actividad cotidiana de la casa.

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El pasillo se convierte en territorio felino

En la casa de Carolina Serradilla, la dueña de Obrador de Panes, el pasillo es mucho más que un espacio de paso. Acá, una serie de plataformas permiten al gato desplazarse en altura y apropiarse del espacio.

El diseño incorpora recorridos en altura y rascadores. Maia Croizet

La propuesta de los pasadizos responde a uno de los comportamientos más característicos de los gatos: observar el mundo desde arriba.

El espacio bajo escalera, mejor aprovechado

Lo que suele convertirse en una zona difícil de resolver fue lo que Nicolás Waldman, arquitecto y dueño de casa, transformó en un módulo multifunción. Además de incorporar áreas de guardado, el diseño reserva un compartimento destinado a la mascota, integrado de manera discreta al volumen de la escalera.

Aprovecharon el bajoescalera del estudio para guardar tableros y caballetes y, también, para darle un lugarcito de descanso a la mascota de la casa tras la puerta con círculo calado. MAGALI SABERIAN

Un refugio junto a la cama

En este dormitorio, la mesa de luz incorpora un compartimento especialmente diseñado por la Arq. Sara Plazibat para la perra de la dueña de casa. Integrado al mobiliario y resuelto con los mismos materiales y terminaciones, el pequeño refugio le permite descansar cerca de sus dueños sin sumar piezas adicionales. Una solución que combina diseño, funcionalidad y convivencia cotidiana.

El respaldo tapizado se hizo a medida y se combinó con una mesa de luz que actúa también de cucha para la perra, Rosita.” — Arq. Sara Plazibat, a cargo del interiorismo

El respaldo a medida se acompañó con unas nubes de papel. Maia Croizet

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