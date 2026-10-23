De local comercial a hogar: el proyecto de un arquitecto para construir su propia casa

23 de octubre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

En San Pablo, el arquitecto Paulo Tripoloni miró con optimismo la propiedad y lideró un proyecto integral para convertirla en hogar

“No fue amor a primera vista”, aclara el arquitecto Paulo Tripoloni, al frente del Estudio que lleva su nombre, sobre la propiedad que se convertiría en su hogar. “Pero con Mariana, mi mujer, vimos lo que podía llegar a ser”, recuerda. Ubicada en Vila Mariana, San Pablo, la casa tiene 145 m2 y fue reconfigurada para adaptarse a la vida de a cuatro.

La fachada es el punto de partida. En planta baja, una composición de ladrillos cobogó define la identidad visual del proyecto incluso antes de entrar. jp image

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No todas las casas nacen de un sueño. Algunas comienzan con dudas pero, cuando existe potencial, es posible imaginar una nueva forma de habitar. Partiendo de un espacio oscuro y compartimentado, llegamos a la luz y la apertura.” — Arq. Paulo Tripoloni, al frente de la reforma

Esta grilla funciona como filtro de ventilación y entrada constante de luz natural, sin exposición directa. jp image

Personal

Invirtiendo la lógica de la mayoría, Paulo y Mariana decidieron que el living fuera más acotado y casi introspectivo en relación al resto. “A mucha gente le sorprende que el living sea más pequeño, pero cumple exactamente con lo que buscábamos: un lugar para ver televisión y nada más. La cocina, en cambio, es donde sucede todo”, señala.

Junto a la ventana que da a la calle, al lado del ingreso, está el pequeño living en L. jp image

La cocina es el verdadero epicentro del proyecto y del día a día. Diseñada en forma de “U” y con una generosa barra, permite que varias personas cocinen al mismo tiempo, algo que acá se disfruta.

En el living, pocos objetos, todos con función o significado definido. El área social tiene piso de terrazo, acá cubierto con una alfombra. jp image

La cocina refleja también la mirada de Mariana, la dueña de casa, quien tiene su propio emprendimiento gastronómico. Poner en valor el ritual de cocinar y compartir fue esencial: “La barra es un punto de encuentro cotidiano, en un espacio que nos brinda momentos compartidos con nuestros hijos que queremos atesorar”, comparte Paulo.

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Barra con tapa de cuarzo, resistente al calor y al uso intensivo. Para asegurar el confort del ambiente social, instalaron un extractor industrial. Banquetas ‘Spaghetti’ (Fernando Jaeger). jp image

Apertura

La escasez de luz natural y la falta de ventilación cruzada enseguida aparecieron como los mayores desafíos de la reforma. ¿Cómo los solucionaron? Con aberturas estratégicas en los muros, grandes ventanales –algunos de hasta 3,30x1,85m–, además de ductos de ventilación y una lucarna en la cubierta.

Debajo de la escalera, el mobiliario diseñado a medida organiza el sector de café y bar, con las botellas ocultas y los utensilios siempre a mano. Mesa ovalada con sillas ‘Duda’ (Aristeu Pires). jp image

Apostaron al contraste de colores –azul profundo y amarillo, dos favoritos de Paulo– con los materiales, como la alzada de pequeñas piezas hexagonales de porcelanato satinado, las tapas de cuarzo blanco y el tono del MDF.

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Bocanada

El sector social, que ocupa toda la planta baja, se abre hacia un extenso deck de madera que, a su vez, funciona como una base cálida para el paisajismo tropical.

Oculto debajo del deck de madera de cumarú está el sistema de desagüe de las aguas pluviales. jp image

Con la orientación técnica de su cuñado, el ingeniero agrónomo Peterson Batista, el arquitecto incorporó en el paisajismo algunos frutales, además de preservar plantas existentes, como la palmera fénix.

Paulo, Nuno (7), Mariana y Lina (4), disfrutando de su nueva casa paulista. jp image

“Esta vivienda celebra la convivencia. Partimos de la premisa de que fuera práctica, funcional y acogedora, con espacio para que nuestros hijos pudieran jugar a sus anchas”.

Un banco de peroba rosa reutilizada recupera parte de la memoria de la construcción original. El muro de ladrillos cobogó y vidrio repite la fachada. jp image

“Queríamos darle lugar a la vida al aire libre”, cuenta Paulo. “El patio cambia mucho. Cuando llueve, por ejemplo, nos sentimos inmersos en una atmósfera de campo”.

En el fondo del terreno, proyectaron un depósito, un lavadero y un baño. jp image

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Sector privado

“En la suite principal, el proyecto baja el ritmo”, nos explica el arquitecto. Tonos crudos y materiales discretos, pero con presencia, fueron parte de la elección.

Una cama llena de almohadones se opone a la dureza del cielorraso de hormigón. jp image

Piso de cemento alisado. Placard de madera enchapada de piso a techo, con puertas sin tiradores. jp image

El baño sigue el mismo lenguaje material del dormitorio. jp image

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Home office

Al planear la reforma, el arquitecto decidió incluir también una oficina para él. “Busqué equilibrar técnica e inspiración”, revela. El ambiente se organiza en torno a una estación de trabajo con cuatro puestos, una mesa de dibujo y una pequeña biblioteca.

Vista hacia el tablero de acero inoxidable. jp image

“Este es un lugar para pensar, dibujar y compartir. Así logro mantener el equilibrio entre la vida profesional y la posibilidad de estar cerca de mi familia”.

Instalaron cerramientos acústicos para favorecer la concentración. jp image

Mirador

En el último nivel, la terraza se presenta como un respiro urbano perfecto para disfrutar por las tardes. “Está pensada como un lugar de estar, de encuentro como mirador contemplativo a la ciudad”.

La grilla vidriada y el amarillo potencian el ingreso de luz por este sector de circulación. jp image

Debido a las restricciones normativas, el espacio fue retranqueado, una condición que terminó convirtiéndose en una ventaja: el área recibe el sol de la tarde, con orientación hacia las fachadas norte y oeste.

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Atrás, a la derecha, se ven la extracción y la lucarna que dan a la cocina. jp image

La madera de la pérgola ya existía en la casa, oculta entre otras estructuras. Fue rescatada y reubicada como un elemento central, estético y funcional que da identidad.