Dejando libre casi la mitad de un lote chico, lograron una casa de 250m² que se ve liviana y se vive a pura luz

Decididos a aprovechar al máximo un lotecito en Núñez, convocaron al Estudio Bracamonte Yerba para diseñar de cero su casa familiar.

“El desafío fue ‘apilar’ el programa para que todo ventile y se ilumine de forma eficiente y, al mismo tiempo, manejar la escala, porque es una casa grande”, resume el arquitecto Gonzalo Yerba, socio del estudio Bracamonte Yerba. El punto de partida era un lote chico, uno cercano a la esquina (“de los más chicos que hay en la ciudad”) que debía albergar en sus 150 metros una casa familiar con living, comedor, garage, tres habitaciones y playroom, además de lo básico.

El lote que contiene la contrucción tiene menos de 9 metros de ancho y 17 de largo. Javier Agustín Rojas

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“A veces cuando decís que vas a ocupar el 60% del lote con la casa y el otro 40% van a ser patios te miran raro, pero lo que termina pasando es que la decisión le da calidad a ese interior”, asegura. Cumplir con los pedidos de la familia sin resignar calidad fue parte del desafío.

“Teníamos que armar sí o sí unos buenos patios para ventilar y que haya asoleamiento”.

“Al introducir los patios, apareció el proyecto. La idea de tener un patio al frente, que resolviera el acceso, y otro al contrafrente, que fuera la expansión de la cocina y el estar, fue clave”. Javier Agustín Rojas

A fondo

Cuando Javier y Gonzalo, la dupla de arquitectos al frente del Estudio, visitaron por primera vez la calle Vedia, lo que encontraron no fue un baldío sino una construcción de 1940, que después de analizar y repensar decidieron demoler.

La clásica Eames ‘Lounge Chair’ con su poltrona invita a disfrutar del patio. Javier Agustín Rojas

“Nosotros siempre tratamos de preservar. Yo creo que el 50% de nuestro trabajo tiene que ver con reciclar o readaptar casas o estructuras. En este caso no tenía ningún sentido, porque no había un valor”, aseguran. Así, después de demoler la construcción existente, empezó la compleja tarea de estructurar la planta.

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Al ingreso, una mesa de comedor circular con sillas de petiribí y cuero. Javier Agustín Rojas

“Lo más lindo de la casa es que, al entrar, ya se puede ver la profundidad de todo el lote hasta el fondo. Con solo abrir la puerta de entrada uno ya recorre con la vista esos 17 metros”.

Una de las grandes apuestas fue la planta abierta en el nivel inferior: un gran espacio de casi tres metros de alto que reúne el living, el comedor y la cocina. Javier Agustín Rojas

Espacio híbrido

“Hay una continuidad espacial que era muy importante, porque el lote es el más chico que uno puede encontrar. De ahí la decisión de no poner una sola puerta en toda la planta”, explican.

El mueble que divide la cocina del comedor es diseño del Estudio y se hizo en MDF enchapado en roble. Javier Agustín Rojas

“Como el dueño no hace asados, el patio del fondo no tomó esa función concreta de parrilla sino que se pensó más como un espacio con plantas y árboles”.

Lo que sí se hizo fue sectorizar la cocina, que se separó con un gran mueble que contiene todos los electrodomésticos. Siguiendo ese lenguaje, las alacenas y bajomesadas también se hicieron en enchapado de roble con mesadas en Silestone.

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La cocina integra la vegetación exterior a su mobiliario en madera maciza. Javier Agustín Rojas

Momento de dispersión

No es lo mismo diseñar una casa para una familia que está empezando que para una con hijos grandes. En el caso de esta obra, se trataba de una familia que estaba entrando en “su etapa de dispersión”.

En el escritorio se aprovechó la doble altura de la tercera planta. Javier Agustín Rojas

“Es una familia con tres hijos que ya están próximos a abandonar la casa, con lo cual los espacios se pensaron de manera no tan específica”, explica el arquitecto. Al área social de la planta baja la suceden tres cuartos y un escritorio en la segunda planta y un tercer piso que aloja el área de servicio y un gran playroom con terrazas a ambos lados.

En el escritorio, estantes de hierro, una mesa emprotrada y la clásica ‘Aluminum’. Javier Agustín Rojas

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Lejos de los espacios inspirados en los gustos y preferencias de sus habitantes, acá se eligió deliberadamente hacer tres habitaciones con sus baños, con una sola de ellas más definida por su vestidor y baño en suite, además de la vista al patio.

La opción fue por los clásicos, una silla ‘Thonet’ y ropa de cama de lino. Javier Agustín Rojas

“Fue un planteo un poco más genérico, porque la casa va a acompañar de alguna forma esa migración natural que se da en algún momento”.

El pasillo que desemboca en el playroom de la planta alta balconea al escritorio. Javier Agustín Rojas

Tradición argentina

“Por ahí lo que llama la atención es el ladrillo pintado de blanco, pero más allá del interés plástico en la textura (que nos encanta), hay cierta preocupación en una construcción tradicional nuestra que se traduce estética y técnicamente”, explican los arquitectos.

Las carpinterías son de aluminio anodizado modelo ‘A40’ (Aluar). Javier Agustín Rojas

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Sello del estudio, esta opción por los muros dobles de ladrillo -que ellos definen como una técnica “argenta”- tiene enormes beneficios, sobre todo en términos de climatización. En el caso de este proyecto, se acompañó de un diseño con terrazas y techos irregulares de lo más particular, estratégicamente pensado para que no pierda la escala.

Ante la negativa de los pisos de hormigón propuestos originalmente por el estudio, se terminó eligiendo un mármol ‘Tundra Grey’. Javier Agustín Rojas

En el último nivel funciona una gran sala de estar con la expansión de dos terrazas. Ubicado a la altura de la copa de los árboles, el espacio ofrece vistas únicas abiertas y llenas de verde.

El detalle de los postigos plegadizos de chapa microperforada suma carácter a las fachadas. Javier Agustín Rojas

“En verano abren las ventanas y pueden salir al frente o al contrafrente, según el momento del día y la luz”, explican. Con sus techos más bajos e inclinados, la sensación es diferente: “Le baja un poco la escala a una casa que si no sería muy alta”.

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