Detalles que van preparando el patio, el balcón o la terraza para tiempos soleados

17 de agosto de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

A veces, un grupo de macetas bien ubicadas o un par de sillas coloridas son suficientes para cambiarle la onda a nuestros patios, balcones o terrazas. Otras, están esperando a que nos decidamos a concretar el sueño de una parrillita o unas lindas luces. Veamos algunas ideas para arrancar la temporada picando en punta.

Manos verdes

Para los que no pueden visitar a alguien sin volverse con un gajito de algo y plantan hasta las semillas de palta, ideas que vimos en casas que visitamos para agrupar innumerables macetas.

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El marido de la artista Carolina Antoniadis, que es arquitecto, trajo bandejas portacables de una obra para darle apoyo a la colección de cactus de ambos.

Volcarse por un tipo particular de planta suele darse de modo natural: están los amantes de los cactus, las suculentas o las flores anuales. Lo bueno es que, al tener necesidades similares, podemos resolverlas en la misma ubicación.

Portamacetas de hierro y cerámica (Hábito).

A menos que seamos increíblemente prolijos, tal vez el mejor consejo para el que tiene infinidad de macetitas es buscar la forma de agruparlas.

Piso de WPC, macetones rotomoldeados (Estudio Cabeza) y macetas con suculentas en soportes o colgadas.

“Cuando pensás que ya viste toda la casa, se abre una puertita, baja una escalera y aparece una terraza de película", nos dijo el dueño de esta casa en Olivos. “Esa fue mi idea, como una fantasía, y siento que quedó increíble". Nosotros, en todo de acuerdo con él, les señalamos la estructura de hierro y listones de madera pintados con los que camufló el tanque de agua.

Pérgola de hierro ideada por los dueños de casa, los diseñadores Paloma Kon y Martín Irizar. Sillones ‘Skarpo’ (GardenLife).

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Arriba, el sistema que inventaron para su terraza Paloma Kon y Martín Irizar, la dupla al frente del estudio Irizar Kon, mata dos pájaros de un tiro: tiene estantes para apoyar macetas (y de paso ir tapando la pared), y ofrece una estructura aérea para ir colgando plantas con las que “bajar” la altura sin perder aire.

¿Vamos a comer afuera?

Pocos argentinos tendrán un espacio al exterior sin aunque sea pensar en ponerle una parrilla. O imaginar la manera de aprovecharlo para reunirse a comer. A continuación, un menú variado.

Mesa alta y banquetas de aluminio anodizado tono peltre (Pampa Living). Kamado (Baires Vanity Outdoors). Daniel Karp

Es interesante la opción de una mesa alta para el balcón: le da una sensación más de barra a un ambiente que, de por sí, es informal. Es una opción cómoda, pero la única salvedad, si entre los invitados suele haber personas mayores, es que la mesa-barra no debería superar los 90cm. Otro aspecto interesante de esta propuesta que hizo Gaby Orlando para la primera edición de Experiencia Living es el kamado: sin obra y con menos humo.

Hecha a medida, una estructura de hierro y mármol para darle soporte al horno pizzero.

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La reforma del arquitecto Adrien Bosq y el interiorismo de Estudio Salazar definieron un concepto a medida para este último piso, con una terraza que incluye un horno pizzero. “Este sector es puro disfrute”, resume el decorador.

Eligieron una parrilla baja para dejar abierta la vista hacia la calle.

“Esta terraza, de 25m2, no fue tomada como una expansión para mirar, sino como un ambiente más. Hay pocos elementos, pero mucha intención: fueron todos hechos a medida”, nos contaron la arquitecta Florentina Fontana y la diseñadora de interiores Luisina Parra sobre esta, que está al tope de un pequeño espacio de trabajo que reformaron en Recoleta.

Mueble bajomesada de chapa (Hande Estudio y Zoros Design) pintado en ‘Red Cent’ (Sherwin Williams).

Acá no hay grandes gestos ni materiales caros, sino mucha cabeza puesta en la comodidad y en la prolijidad, dos elementos que se retroalimentan para hacer de un espacio al exterior algo que den ganas de usar.

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Banco fijo (Green Deco), muebles sólidos pero livianos, buena iluminación, un cantero con nativas y alambre para que trepe la enredadera.

Paisaje interior

A veces un balcón tiene buenas dimensiones, pero no la mejor de las vistas. Si eso ocurre en el del dormitorio, lugar de descanso y privacidad, pensar en una planta de gran porte para cambiar el panorama es una buena salida.

Un balcón bien tropical pensado por Bernardes Arquitetura. PEDRO KOK

Apoyos sutiles

¿Sin lugar para una mesa? Una barrita colgante puede ser la solución, como lo pensó la arquitecta Andrea Camacho, socia de Binomio Arquitectura, para el departamento de pocos metros en San Telmo que vemos bajo estas líneas.

Mesa rebatible (Decolibries). Banquetas (Increa).

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En su primer hogar propio, un monoambiente, la arquitecta Victoria Diamore, socia de Dicha Studio aprovechó cada centímetro cuadrado. E hizo lo imposible para hacer del balcón un lugar funcional. Miren qué interesante la mesita que proyectó.

La pata corta de la L sirve para disimular la parte externa de equipo de AC. Se hizo con chapa plegada con corte por plasma y tiene una muesca para darle lugar al tronquito del árbol. Javier Picerno

Los mil efectos del color

En un balcón angosto, esta silla ‘Acapulco’ en amarillo brillante ofrece comodidad y un acento de diseño que enriquece el interior. Daniel Karp

En una planta baja donde se priorizó tener mucho verde, el color del juego de comedor ilumina la sombra.

Salir de la madera y de los colores más corrientes asegura personalidad y frescura.

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Los pisos y escaleras se pintaron en azul lavanda, mientras que la zona de la pileta del lavadero se revistió con un ploteo.