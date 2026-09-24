Duchas al ras del piso: ideas para un baño más cómodo, luminoso y fácil de limpiar.

24 de septiembre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura

Sin bañaderas ni escalones, estas propuestas muestran cómo resolver el área de ducha sin divisiones. Materiales continuos, mamparas livianas, nichos integrados y pendientes casi imperceptibles que hacen toda la diferencia

Hay una razón por la que cada vez más reformas de baño empiezan por la misma decisión: eliminar la bañera o el receptáculo tradicional de ducha. Al liberar metros y evitar divisiones innecesarias, el ambiente gana amplitud, circulación y una imagen mucho más despejada.

En este baño diseño de Talleres Sustentables se eligió ablandar la piedra con madera en el vanitory, el deck de ducha y el cielo raso. Daniel Karp

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Pero la ducha al ras de piso no pasa solo por la estética, detrás de esos diseños que parecen simples hay una serie de factores clave para que funcionen bien: una pendiente cuidadosamente calculada, un desagüe correctamente ubicado, revestimientos aptos para el contacto permanente con el agua y cerramientos que protejan sin encerrar.

En algunos casos, se integra por completo al resto del baño. En otros, una mampara fija de vidrio alcanza para contener las salpicaduras y mantener la iluminación.

Qué tener en cuenta a la hora de planificar una ducha al ras de piso

Prever una pendiente eficiente que garantice el correcto escurrimiento del agua.

Elegir revestimientos antideslizantes , especialmente en el sector húmedo.

Incorporar desagües lineales cuando se busca una estética más limpia y discreta.

Diseñar nichos embutidos para evitar estantes y accesorios adicionales.

Utilizar mamparas transparentes para potenciar la sensación de amplitud.

Considerar medidas mínimas cercanas a 90 x 120 cm para un uso cómodo.

Unificar materiales entre piso y paredes para reforzar la continuidad visual y la limpieza.

En rosa y granito, diseño de Pia Magri en Experiencia Living Bliss, de 2025. Daniel Karp

El valor de los pequeños formatos

Este baño del arquitecto Francisco Sherriff se diseñó al milímetro para aprovechar al máximo sus pocos metros. Se eligieron unos mosaicos de dimensiones reducidas, grandes aliados en las duchas a la hora de resolver pendientes.

El mármol ‘Tundra Grey’ se combina con madera. Foto: Anabella Sor

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Cuando la ducha se integra al espacio

Esta casa de Sudáfrica tiene casi 250 años y nunca había “restaurada” hasta que Karen Roos exdirectora de la revista Elle de ese país y su marido la compraron. Decididos a repetar su estilo, pensaron detalles como esta ducha, que aprovecha las dimensiones del ambiente para integrarse por completo al baño.

Sin mamparas ni divisiones, el piso de mármol continúa sin interrupciones y la ventana ubicada frente al duchador tipo lluvia convierte la luz natural en parte de la experiencia.

Una mampara mínima

Una única hoja de vidrio alcanza para separar la ducha sin perder amplitud visual. El revestimiento símil madera y la pared de piezas geométricas crean un contrapunto atractivo, mientras que la grifería negra unifica toda la propuesta. Foto: Pompi Gutnisky

Todo en un mismo lenguaje

En esta casa en el lago Meliquina, el arquitecto Tulio Rossini propuso un baño por demás minimalista en el que los pisos de madera se combinan con porcelanato en el sector de la ducha separados por una mampara casi imperceptible.Las placas de gran formato reducen juntas y generan una imagen uniforme.

El espejo y la mampara sin marco potencian la opción por el diseño minimalista. Mariana Pardal

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Un nicho y el desagüe lineal refuerzan una premisa simple: resolver lo funcional sin sumar elementos innecesarios.

Respetar el carácter original

En la reforma de este baño hecha por los arquitectos Iara Martins y Ailén Perfecto, de MP Arquitectura, se combinan materiales cálidos y texturas originales. Las vigas de madera y el techo de ladrillo marcaron el rumbo de la reforma. Para acompañarlos, se eligieron revestimientos de aspecto granítico, una mampara corrediza liviana y detalles en tonos cálidos que mantienen el equilibrio entre lo nuevo y lo existente.

Las vigas de madera y el techo de ladrillo hacen a la personalidad de la casa.

Aprovechar cada metro

Ubicada al final de una planta angosta, en este baño la ducha se incorpora gracias a un cerramiento transparente con perfilería negra. La propuesta de la arquitecta Florentina Fontana y la diseñadora de interiores Luisina Parra logró con simpleza resolver el sector sin bloquear la entrada de luz.

En el baño, todos los muros se revistieron con cerámicos ‘QZ’ blancos satinados, de 10x10cm (Modo M). Mampara ‘Línea 4000’ (Glassic). Vanitory de melamina ‘Gris Ceniza’ (Faplac) con mesada de Purastone ‘Blanco Cana’ (Marmolería Gaona). Para el piso –incluido el del box de ducha–, porcelanato ‘Urban Light Grey’ de Vite (SBG). Sanitarios ‘Temple’ (Ferrum). Agustín Lio

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Un espacio envolvente

Revestimientos de apariencia madera, iluminación integrada y una lluvia cenital de gran tamaño transforman la ducha en el punto focal del baño. El resultado remite a los espacios de bienestar sin recurrir a recursos excesivos, fue la propuesta de Leticia Rocco en Experiencia Living Quartier.

Sanitarios negros ‘Línea Marina’ y bacha ‘Persis’ (todo de Ferrum) sobre un escultural tronco quemado (Eduardo Blaquier). La iluminación fue diseñada por Carlos Cappiello con artefactos de World Leds Go. Daniel Karp

La ventana, protagonista

En el baño, de Paloma Kon y Martín Irizar, diseñadores y dueños de casa, los ladrillos de vidrio, ideales para compartir luz en los interiores sin perder privacidad, son los protagonistas.

La ducha está revestida con placas de gran formato en tonos neutros y equipada con una grifería negra de líneas simples. Santiago Ciuffo