El departamento de una argentina en Madrid que apuesta a los colores y texturas del Viejo Continente

Para materializar su segundo hogar del otro lado del océano, la clienta convocó a las socias del estudio madrileño Torino & Frugoni, también argentinas

Florencia buscaba un departamento con identidad que acompañara sus idas y vueltas laborales entre Argentina y España. Para pasar sus días en Madrid, decidió instalarse en pleno corazón del barrio Salamanca, en la zona de Recoletos, donde cultura, arquitectura y exclusividad conviven a pocas cuadras de distancia. “Era más que una oportunidad inmobiliaria: ella quería un espacio propio que fuera clásico sin ser solemne, elegante pero relajado, y con objetos que tuvieran peso e historia”, cuentan Paz Torino y Victoria García Frugoni, fundadoras del estudio Torino & Frugoni, que crearon cinco años atrás con base en la capital española y proyectos en varios países.

El perchero del acceso fue comprado en un anticuario. Gentileza: Diego Carnevale

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“El motor de esta propuesta fue el anhelo europeo: la dueña del departamento, argentina, quería un espacio propio en Madrid que sintiera como un hogar, pero que tuviera el carácter del Viejo Continente”. Por eso, el interiorismo juega entre lo clásico y lo contemporáneo: “con muebles de madera de los años 30 y otros de microcemento, y con papiros y telas antiguas que conviven con esculturas modernas”, dicen las responsables de la reforma.

Las argentinas Victoria García Frugoni, arquitecta (izq.), y Paz Torino, interiorista, se encargaron de este proyecto desde el asesoramiento previo a la compra de la propiedad hasta el colgado del último cuadro. Gentileza: Torino & Frugoni

“Muchos de nuestros clientes son de América Latina y nos piden que seamos sus ojos en las primeras visitas a los departamentos. Chequeamos que tengan iluminación y ventilación natural y, sobre todo, una buena cáscara envolvente: molduras, piso de madera y una impronta clásica”.

Por encima de la consola comprada en un anticuario, se colgó un biombo chino a modo de cuadro. Entre las ventanas, una pintura de la artista española Teresa Cuevas. Gentileza: Diego Carnevale

“Llegamos a un punto tal de intimidad con el cliente que sabemos hasta qué número de hilos de sábanas le gustan”, dicen las socias, que intentan dividirse las secciones de interiorismo (a cargo de Paz) y arquitectura (a cargo de Victoria), pero confiesan que terminan “enredadas con todo, todo el tiempo”, porque las nutre muchísimo intercambiar puntos de vista. Así es que, junto a una tercera aliada, en 2025 inauguraron Casa Ceiba, una tienda de diseño en la que ambas participan en la curaduría de objetos de autor y crean muchos de los muebles y piezas que visten sus obras.

Sillas (Westwing). Lámpara colgante (Años Luz). Gentileza: Diego Carnevale

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“Hicimos pocos cambios en la distribución. Movimos un tabique para ampliar el cuarto de televisión y que pueda funcionar, eventualmente, de segundo dormitorio, y tiramos una pared que dividía el hall de acceso del comedor. Ahora, al entrar, las vistas son más abiertas y llegan hasta la calle”.

Con la intención de enriquecer el cruce entre culturas y referencias, el textil indio se encuadra entre clásicas molduras europeas. Gentileza: Diego Carnevale

“En Casa Ceiba, nuestra tienda de diseño e interiorismo, hacemos una curaduría exhaustiva de productos con lenguaje propio, muchos de los cuales encontramos en viajes, como la tela sari que trajimos de la India para vestir las paredes molduradas del toilette”.

Sillones individuales (Rue Vintage 74). Sofá crudo y sofá curvo (Torino & Frugoni). Gentileza: Diego Carnevale

Textil en paredes del mirador (Jim Thompson). Lámpara de pie (Rue Vintage 74). Mesas ratonas es de madera de kola, originarias de África. Gentileza: Diego Carnevale

“Los colores y texturas elegidos para los ambientes se desprenden de la primera apuesta: el textil de Jim Thompson que recubre el mirador. La dueña nos pidió destacar ese rincón con osadía y con colores contrastantes, aunque, de nuevo, sobre una base clásica, que recuerda al típico Toile de Jouy francés”.

Al final del pasillo, una escultura en papel de Emma Clarós. Gentileza: Diego Carnevale

“Estamos muy a favor de resaltar las puertas, marcos y zócalos con color. En esta obra, la elección fue un gris azulado, que recupera algunos tonos de la tela del mirador, también trasladados a los tapizados y los muebles de cocina”.

Sofá (Casa Ceiba x Torino & Frugoni). Mesas ratonas (Zara Home). Gentileza: Diego Carnevale

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“Casi todas las obras elegidas son de artistas españoles que fuimos conociendo durante estos años. El arte tiene un rol importante en todas nuestras propuestas, por eso trabajamos con tres curadoras que nos ayudan en la selección”.

Mesas de noche y almohadones (Casa Ceiba x Torino & Frugoni). Por encima del respaldo de cama, obras de Arantxa Hergueta Garnica. Gentileza: Diego Carnevale

“En este tipo de edificios antiguos suelen aparecer muchas columnas en el medio de los ambientes, que nos gusta dejar al descubierto y usarlas a nuestro favor para marcar circulaciones (como en este cuarto), generar bibliotecas envolventes, etc.”.

Doble estilo

“No bien pisamos España, varios años atrás, notamos más atrevimiento en cuanto al color por parte de los clientes y menos rechazo a los muebles con historia y al uso de recursos clásicos como el empapelado, que en Argentina todavía no terminó de pegar la vuelta. Además, por la conservación patrimonial, la mayoría de los edificios de acá mantienen sus molduras, pisos, balcones franceses y techos altos”, cuentan Torino y Frugoni. Aún así, para los espacios de servicio, el pedido de la clienta fue concreto: muebles sencillos y menos detalle.

Lámpara sobre mesada (Casa Ceiba). La lámpara de techo es un diseño del argentino Francisco Gómez Paz (Luceplan). Gentileza: Carolina Granata

“El baño principal y la cocina son más sintéticos y quirúrgicos: tienen el sello de Latam. Al final, lo moderno suele dar una sensación de frescura y limpieza que es muy buscada para los espacios húmedos y de servicio”.

Horno y microondas empotrado, un sello típico de las cocinas en España. Gentileza: Carolina Granata

Las vetas del revestimiento elegido para el baño principal hacen un guiño conceptual al mármol clásico. Gentileza: Diego Carnevale

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