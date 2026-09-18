El departamento de una argentina en Madrid que apuesta a los colores y texturas del Viejo Continente

Para materializar su segundo hogar del otro lado del océano, la clienta convocó a las socias del estudio madrileño Torino & Frugoni, también argentinas
Florencia buscaba un departamento con identidad que acompañara sus idas y vueltas laborales entre Argentina y España. Para pasar sus días en Madrid, decidió instalarse en pleno corazón del barrio Salamanca, en la zona de Recoletos, donde cultura, arquitectura y exclusividad conviven a pocas cuadras de distancia. “Era más que una oportunidad inmobiliaria: ella quería un espacio propio que fuera clásico sin ser solemne, elegante pero relajado, y con objetos que tuvieran peso e historia”, cuentan Paz Torino y Victoria García Frugoni, fundadoras del estudio Torino & Frugoni, que crearon cinco años atrás con base en la capital española y proyectos en varios países.
“El motor de esta propuesta fue el anhelo europeo: la dueña del departamento, argentina, quería un espacio propio en Madrid que sintiera como un hogar, pero que tuviera el carácter del Viejo Continente”. Por eso, el interiorismo juega entre lo clásico y lo contemporáneo: “con muebles de madera de los años 30 y otros de microcemento, y con papiros y telas antiguas que conviven con esculturas modernas”, dicen las responsables de la reforma.
“Muchos de nuestros clientes son de América Latina y nos piden que seamos sus ojos en las primeras visitas a los departamentos. Chequeamos que tengan iluminación y ventilación natural y, sobre todo, una buena cáscara envolvente: molduras, piso de madera y una impronta clásica”.
“Llegamos a un punto tal de intimidad con el cliente que sabemos hasta qué número de hilos de sábanas le gustan”, dicen las socias, que intentan dividirse las secciones de interiorismo (a cargo de Paz) y arquitectura (a cargo de Victoria), pero confiesan que terminan “enredadas con todo, todo el tiempo”, porque las nutre muchísimo intercambiar puntos de vista. Así es que, junto a una tercera aliada, en 2025 inauguraron Casa Ceiba, una tienda de diseño en la que ambas participan en la curaduría de objetos de autor y crean muchos de los muebles y piezas que visten sus obras.
“Hicimos pocos cambios en la distribución. Movimos un tabique para ampliar el cuarto de televisión y que pueda funcionar, eventualmente, de segundo dormitorio, y tiramos una pared que dividía el hall de acceso del comedor. Ahora, al entrar, las vistas son más abiertas y llegan hasta la calle”.
“En Casa Ceiba, nuestra tienda de diseño e interiorismo, hacemos una curaduría exhaustiva de productos con lenguaje propio, muchos de los cuales encontramos en viajes, como la tela sari que trajimos de la India para vestir las paredes molduradas del toilette”.
“Los colores y texturas elegidos para los ambientes se desprenden de la primera apuesta: el textil de Jim Thompson que recubre el mirador. La dueña nos pidió destacar ese rincón con osadía y con colores contrastantes, aunque, de nuevo, sobre una base clásica, que recuerda al típico Toile de Jouy francés”.
“Estamos muy a favor de resaltar las puertas, marcos y zócalos con color. En esta obra, la elección fue un gris azulado, que recupera algunos tonos de la tela del mirador, también trasladados a los tapizados y los muebles de cocina”.
“Casi todas las obras elegidas son de artistas españoles que fuimos conociendo durante estos años. El arte tiene un rol importante en todas nuestras propuestas, por eso trabajamos con tres curadoras que nos ayudan en la selección”.
“En este tipo de edificios antiguos suelen aparecer muchas columnas en el medio de los ambientes, que nos gusta dejar al descubierto y usarlas a nuestro favor para marcar circulaciones (como en este cuarto), generar bibliotecas envolventes, etc.”.
Doble estilo
“No bien pisamos España, varios años atrás, notamos más atrevimiento en cuanto al color por parte de los clientes y menos rechazo a los muebles con historia y al uso de recursos clásicos como el empapelado, que en Argentina todavía no terminó de pegar la vuelta. Además, por la conservación patrimonial, la mayoría de los edificios de acá mantienen sus molduras, pisos, balcones franceses y techos altos”, cuentan Torino y Frugoni. Aún así, para los espacios de servicio, el pedido de la clienta fue concreto: muebles sencillos y menos detalle.
“El baño principal y la cocina son más sintéticos y quirúrgicos: tienen el sello de Latam. Al final, lo moderno suele dar una sensación de frescura y limpieza que es muy buscada para los espacios húmedos y de servicio”.