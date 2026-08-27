El Pasaje Rivarola vibra con propuestas culturales, decoración, moda y un café de especialidad

En los últimos meses se sumaron locales muy interesantes que buscan consolidar la cuadra como paseo de referencia Ana Markarian 27 de agosto de 2026 00:00 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

A dos minutos a pie del Palacio Barolo, una callecita escondida combina el espíritu del Academicismo Francés con una calma poco común en el Microcentro porteño: el pasaje Dr. Rodolfo Rivarola, que levantó hace 100 años la constructora Geopé (filial local de la alemana Holzmann), responsable de obras emblemáticas como el Obelisco y La Bombonera. Un proyecto del estudio Petersen, Thiele y Cruz, con ocho edificios en espejo, una simetría arquitectónica que lo diferencia de cualquier otra arteria de la Ciudad de Buenos Aires.

Flanqueada por cúpulas, vista a la entrada del Pasaje hacia 1926, cuando terminó su construcción. Más atrás, el Barolo. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Pero el Pasaje no solo preserva su mística y valor patrimonial, sino que está experimentando un notable dinamismo con la reciente apertura de locales que ofrecen distintas propuestas culturales, decoración, moda y hasta un café de especialidad. Y una buena noticia es que comerciantes y vecinos están cooperando activamente para articular su actividad con el eje teatral de la avenida Corrientes y los íconos de la Avenida de Mayo. Veamos todo lo que está pasando en este breve trecho de Buenos Aires.

La vista actual, ya bloqueada por un edificio de mucha mayor altura al fondo del Pasaje. Las cúpulas perdieron perspectiva, pero siguen firmes. Santiago Ciuffo - La Nacion

Café Rivarola

Fundado a fines de 2023, Café Rivarola se convirtió en el primero en la historia de esta cuadra de la mano de Gabriela Wiesztort, médica pediatra, y Christian Lorences, ingeniero. Aunque la pareja vivía cerca, solo descubrieron el Pasaje durante una visita al Palacio Barolo, cuya altura les permitió divisar las famosas cúpulas. “Aunque no tuviéramos nada que ver con el mundo gastronómico, tener un café era un sueño que aparecía en nuestras conversaciones una y otra vez”, recuerdan.

Una entrada acorde a una calle con aire parisino. Santiago Ciuffo

Comenzaron a seguir de cerca la disponibilidad de los locales y, cuando por fin apareció uno, el mayor desafío no fue vencer su estado de deterioro, sino corroborar fehacientemente que ningún reglamento prohibiera su funcionamiento. Siguieron siete meses de obra, la inversión de los ahorros familiares y una enorme dosis de aprendizaje. “Todo fue resolver problemas sobre la marcha y confiar en que el proyecto tenía sentido. Hoy, seguimos creciendo sin dejar nuestras profesiones y con el mismo entusiasmo del primer día”, señala Wiesztort.

publicidad

publicidad

Ofrecen café de especialidad traído de Bariloche, clásicos de la panadería francesa, sándwiches en panes especiales y productos salados y dulces sin gluten.

Café Rivarola es, también, punto de encuentro para la vida cultural del Pasaje. “Nos entusiasma que el café se haya convertido también en un espacio donde la gente se reúne para compartir cultura, conversar y descubrir artistas. Sentimos que eso completa el espíritu con el que imaginamos este proyecto”.

Para el almuerzo de turistas, vecinos, oficinistas: tartas, ensaladas completas y menú del día. Santiago Ciuffo

Colección Rivarola

“Vivo desde hace algunos años en el Pasaje y me considero afortunada: siempre me fascinó su arquitectura; ese aire sofisticado y artístico que lo convierte en uno de los rincones más encantadores de Buenos Aires”, dice Mariela Ivanier. Comunicadora y coleccionista, en febrero abrió Colección Rivarola para mostrar parte de las obras de arte contemporáneo con las que convive, casi 400 reunidas en los últimos 30 años.

Mariela Ivanier en Colección Rivarola, la galería de arte que abrió en febrero en el mítico Pasaje. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

“Además de mi actividad como galerista, me entusiasma ser parte de Hola Rivarola, un ciclo de frecuencia mensual que coordinará actividades especiales de los locales del Pasaje destinadas a consolidarlo como un paseo cultural y turístico de referencia”.

Una de las últimas muestras de la galería fue “Falacias de la memoria”, de Eduardo Markarian, artista de larga y destacada trayectoria. Santiago Ciuffo

Imprenta Ideal

Imprenta Ideal es un taller privado donde se rescatan y atesoran máquinas gráficas históricas para imprimir libros artesanales con el propósito de mantener viva la memoria de un oficio. El recorrido de su dueño, Patricio Gatti, es un capítulo aparte. Comenzó siendo licenciado en Administración de Empresas, pero desde 1991 le cuadran mucho más otras definiciones: impresor, restaurador de imprentas históricas, fotógrafo, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos (y su último presidente), docente en la maestría en Tipografía de la FADU UBA, director de la Diplomatura en Artes del Libro en la Universidad Nacional de las Artes y mucho, mucho más.

Patricio Gatti está instalado en el Pasaje Rivarola desde 2008.

Imprenta Ideal se puede visitar pidiendo cita previa a @patriciogatti Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Un oficio antiguo que goza de buena salud en Pasaje Rivarola 146.

Perlmutter

Perlmutter es una empresa familiar especializada en la confección, restauración y cuidado de prendas de piel y cuero de alta calidad. “La fundó mi padre que, siendo muy joven y recién llegado a Buenos Aires desde Europa del Norte con mis abuelos y un hermano, aprendió el oficio en distintas firmas de la capital”, dice Norberto Perlmutter, el dueño actual.

La firma combina técnicas artesanales tradicionales con diseños contemporáneos para ofrecer colecciones exclusivas. Santiago Ciuffo

“Ese fue el principio de una larga historia que continuó con mi radicación en París durante 12 años, que dediqué a perfeccionarme en el arte creativo de la moda, la fabricación y la venta de prendas de piel y cuero. En 1984 volví a la Argentina para dedicarme a la exportación de prendas, accesorios y decoración a nivel mundial”, repasa. “En agosto de 2025 nos mudamos al Pasaje. ¡Qué otro lugar podíamos haber elegido, que no sea este! ¡Es la calle más parisina de Buenos Aires!”, dice con enorme satisfacción.

"Trabajamos todo lo imaginable en cueros nacionales e importados, tanto en indumentaria, decoración, marroquinería y accesorios".

publicidad

publicidad

Espacio Riva

Sobre antiguas oficinas acondicionadas especialmente para darle lugar a una gran sala, un aula y un subsuelo con sala de ensayo y estudio de grabación, Espacio Riva se propone revitalizar la trama urbana del centro porteño restableciendo los lazos comunitarios a través de la celebración de la cultura. Se trata de un espacio de puertas abiertas donde creadores, investigadores, editores y público pueden conversar y donde el encuentro presencial se vive como un acontecimiento enriquecedor y colectivo.

Clásica fachada del Pasaje, hoy restituida para la circulación artística. Santiago Ciuffo

“Buscamos propiciar un diálogo constante entre diferentes áreas: la música (con conciertos y programas de formación), las artes visuales, ciclos de charlas literarias y presentaciones de libros, cine, teatro y hasta jornadas de juegos de mesa. La idea central es convocar a públicos con diversas inquietudes”.

Creado por un grupo de siete socios provenientes de distintos ámbitos, Espacio Riva está abierto de lun. a vier., de 9 a 22; sáb, de 9 a 24; y dom, de a 21. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Locas por los Trapos

Locas por los Trapos es una tienda pionera en moda circular en Argentina, fundada en 2004 por la reconocida vestuarista de cine y teatro Ana Markarian. Durante años, su emprendimiento funcionó a puertas cerradas en distintos departamentos antiguos, pero sus recorridos anuales por las tiendas vintage de París fueron instalando el deseo de tener un espacio abierto al público, y Pasaje Rivarola apareció casi mágicamente para cumplir ese deseo.

"El Pasaje, que alguna vez albergó comercios similares, parecía el lugar indicado para abrir mi primera tienda en el Centro", dice Ana Markarian. Santiago Ciuffo

“Hace un par de años decidí sumar, además de prendas actuales con poco uso, todas las piezas de mi acervo personal, prendas icónicas compradas para películas en mercados de pulgas del mundo y otros tesoros guardados durante años que hoy forman parte de la colección que se exhibe en el local, entre percheros de Harrod’s adquiridos en anticuarios y antiguas vitrinas de mercería”, describe Markarian.

El local de Locas por los Trapos ofrece una curaduría única de prendas vintage con historia, tesoros de época y vestuario cuidadosamente seleccionado.

"Locas por los Trapos celebra la moda circular, la reutilización y el valor de las prendas que tienen una historia para contar", dice Markarian, que también tiene un espacio en el Boulevard Sáenz Peña, en Tigre.

publicidad

publicidad

Asunto Impreso

Asunto Impreso nació en 1995 como una distribuidora especializada en libros ilustrados. Hoy es también editorial y una librería de referencia para la bibliografía del arte, la fotografía, el diseño, la moda, la arquitectura y los libros de artista.

Fernando Vandamme, encargado del local de Asunto Impreso, los espera de lunes a viernes de 11 a 19. Santiago Ciuffo

En 1997, Asunto Impreso se mudó de forma definitiva al Pasaje Rodolfo Rivarola, donde se consolidó como “la librería de la imagen”.

Le Marais

“A mí me gusta decir que en Le Marais no vendemos muebles, sino que recuperamos historias con siluetas perfectas”, dice Paola, su dueña. “Este año me animé a abrir un showroom en el Pasaje, que solo conocía por revistas y series, porque tiene nuestra vibra. Acá, el diseño Mid-Century Modern no es una tendencia del ayer, sino una declaración de estilo para tu hogar de hoy”, dice con convicción.

Se puede visitar con cita previa (@lemarais_deco), de lunes a viernes, de 11 a 17. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Cada pieza de Le Marais –desde luminarias y vidrios de Murano hasta sofás y cómodas- ha sido cuidadosamente seleccionada por su autenticidad y carácter.

La conexión entre presente y pasado, un mantra de Le Marais.

Museo de la Mujer Argentina

El Museo de la Mujer Argentina es un espacio cultural independiente con más de dos décadas de funcionamiento. Su objetivo es la organización y lucha de las mujeres por sus derechos con el apoyo de la investigación histórica y el arte como recurso de concienciación feminista.

María Cillis, Secretaria del Museo de la Mujer Argentina. Santiago Ciuffo

Targuet Music

En la esquina de Rivarola y Perón se encuentra esa casa de instrumentos y sonido profesional que abastece a músicos, productores y estudios de grabación.

¡Que la cartelería no confunda! Acá hay productos y servicio de excepción. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

“Somos especialistas en instrumentos musicales y audio profesional, y desde 2001 trabajamos acompañando a músicos, técnicos y productores con una mirada clara: ayudarlos a encontrar la herramienta justa para que su música suene como tiene que sonar. En síntesis: buen producto, buen asesoramiento y experiencia real”, dicen los responsables de la firma.

Ga-ta S.A.

En la esquina opuesta a Targuet, se encuentra Ga-Ta, una bulonería y ferretería que sigue en manos de la familia que la fundó en 1933. Desde entonces forma parte de la historia de Buenos Aires.

En sus inicios, contaba con ingreso únicamente por la ex calle Cangallo; con los años, se expandió hacia la icónica esquina actual de Tte. Gral. J. D. Perón y Pasaje Rivarola.

Buenos Aires de ayer y de hoy.

publicidad