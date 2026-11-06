En 40 metros, un departamento resume la fantasía de vivir en París

Hablamos con la arquitecta Camille Hermand sobre su trabajo en este pequeño departamento con vista a los techos grises del Barrio Latino

Chiquito pero con estilo, en un barrio histórico que todavía conserva un sabor auténtico y residencial y en un último piso con vista a esas mansardas que son una de las señas de identidad de París. Así es el departamento de 42 metros cuadrados que la arquitecta Camille Hermand reformó para una clienta que vive en el interior de Francia y buscaba un pied-à-terre en la ciudad.

El departamento se ubica en esta calle del Barrio Latino, uno de los más antiguos de París. “La vista a los techos grises es lo que le da una sensación absolutamente parisina”, dice la arquitecta.

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Hermand trabajó la planta al milímetro para ofrecer las ventajas de un departamento grande, pero en formato compacto. Por ejemplo, la dueña le pidió expresamente que el dormitorio tuviera su propio espacio, por pequeño que fuera, y dejarle la mayor superficie posible al ambiente social.

Para darle desahogo y más luz al dormitorio mínimo, se hizo una ventana interior. Agathe Tissier

El tamaño de la puerta de entrada que se vislumbra en la foto de arriba nos llevó a preguntar si fue necesario apelar al izaje para la mudanza. “Las puertas angostas son características de muchos edificios antiguos. En este caso, no hizo falta izar nada, porque la mesa de comedor es un modelo encastrable y compramos el sofá más chiquito que encontramos”, nos explicó Hermand.

Empapelado (Pierre Frey). Respaldo y almohadones (Camille Architectures). Agathe Tissier

“Como el dormitorio se ve desde el espacio social, decidimos empapelarlo para que compartiera esa capa de interés”.

Incluir el azul fue otro pedido de la dueña de casa, y se llevó a media altura en todo el departamento, puertas incluidas. Agathe Tissier

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El movimiento clave

“Para reformar esta mansarda tan clásica, una de las primeras medidas que tomamos fue abrir el cielorraso, lo que transformó por completo la experiencia espacial. No solo ganamos metros cúbicos, sino que también quedaron a la vista las vigas de madera”, detalla la arquitecta sobre una práctica frecuente de su Estudio frente a este tipo de departamentos.

Vigas de madera a la vista y nuevos pisos de roble para acentuar la identidad parisina de esta antigua mansarda con balcón francés. Sofá vintage en terciopelo verde. Agathe Tissier

Hermand no solo hizo el proyecto de la reforma, sino que también se ocupó del interiorismo: “Elegí los artefactos de iluminación y todo el mobiliario. La mayor parte proviene de Les Puces [las pulgas], el famoso mercado de antigüedades y objetos de segunda mano, algo que es muy importante: ya hay suficientes muebles en el mundo; no deberíamos comprar cosas nuevas constantemente”, enfatiza. “Además está el plus de personalidad y sentido que brinda una pieza heredada o antigua que, en mi opinión, convive perfectamente con otras más contemporáneas”.

La arquitecta Camille Hermand, a cargo del proyecto y la ejecución de obra junto con su equipo. Jeanne Vaillant

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Confort y color

“En la cocina hicimos un mueble a medida para ocultar el lavarropas, el lavavajillas, la heladera y el termotanque y disfrutar de todas las comodidades de una vivienda más grande sin romper la armonía estética. Por el contrario, suma calidez, diseño y color”.

Frentes color roble claro y alzada de azulejos tipo zellige. Agathe Tissier

“Elegimos los azulejos por su color verde profundo y también por su acabado brillante, que refleja la luz que entra por la ventana”.

La puerta cerrada conduce al baño; el vano, a un pequeño escritorio con una cama en el entrepiso. Juego de comedor de estilo nórdico. Agathe Tissier

“La dueña de casa quería, sí o sí, incorporar el azul en el diseño de interiores, cosa que hicimos pintando las paredes hasta media altura, incluyendo zócalos, marcos y puertas. Nosotros propusimos la alzada verde oscuro y ella pidió un baño rosa, algo que siempre había anhelado. En este proyecto, el color fue importante desde el primer momento”, comparte la arquitecta.

Azulejos en un corte cuadrado retro con acabado mate para el baño rosa deseado. Agathe Tissier

El detalle de la franja negra, que marca la altura de las canillas y del primer nicho, se hace eco de la división de la mampara. Agathe Tissier

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Como valor agregado, se logró un espacio de trabajo y un entrepiso donde pueden dormir dos personas. “Si se aprovecha bien cada centímetro, se puede tener exactamente lo que uno quiere en un espacio chico. Es lo que hicimos en este departamento donde, de ser necesario, pueden llegar a dormir cuatro personas”. ¿Las reformas de espacios reducidos es donde más se necesita un arquitecto?, le preguntamos entonces a Camille Hermand. “¡Absolutamente!”