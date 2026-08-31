En 40m2, cumplir el gran deseo de tener una casita propia en la playa

Con un delicado (y a la vez profundo) trabajo de interiorismo, Sol Van Dorssen potenció los interiores de este refugio en la Costa Brava
“A veces las personas terminan una remodelación que queda muy bien, pero al tiempo sienten que le falta ángel”, dice la interiorista Sol Van Dorssen sobre lo que muchas veces es el punto de partida de Vestir Tu Casa, el servicio que ideó para quienes buscan un cambio en sus espacios sin entrar en grandes reformas.
En esta casa de dos plantas en L’Escala, en el corazón de la Costa Brava, el objetivo fue adecuar los interiores para disfrutar de la rutina veraniega y también de las escapadas del resto del año, regidas por el ritmo más pausado de un pueblo pesquero.
Con experiencia editorial y publicitaria, Sol delimitó visualmente los sectores: una alfombra organiza la zona de estar, mientras que el hueco bajo la escalera se aprovechó para el comedor frente a una cocina renovada que –en lugar de replegarse en un rincón– se abre integrada al conjunto.
Todo está pensado para “vestir la casa hasta el último detalle”, como define Sol a la tarea de sacar a la luz ese ángel que se esconde en cada ambiente.
En espacios acotados, muebles grandes. Aunque cueste creerlo, la sensación visual que generan es directamente proporcional a su tamaño; por eso aquí seleccionamos piezas y elementos de gran presencia.”— Sol Van Dorssen, interiorista y creadora de VestirTuCasa.com
Este refugio costero apuesta por una paleta de tonos piedra, maderas, linos y fibras naturales para generar esa impronta hogareña que en cada visita reaviva la ilusión de vivir todo el año junto al mar.
“No importa la escala del proyecto, los espacios son una composición que necesita de los grandes muebles tanto como del gesto más delicado. Entonces, mi trabajo implica llegar hasta ese efecto ‘wow’ que provoca una casa completa”.
Pequeña, antigua y poco funcional, la cocina existente se transformó en un nuevo espacio más amplio, en diálogo con el área social. “Huí de las simetrías; se ve casual, pero cada decisión fue muy pensada”, apunta la estilista, que usó acentos en tono “caldera”, como llaman en España al rojo vivo del aplique y la cortina.
Escaleritas arriba
El motivo del empapelado evoca de manera lúdica y sutil la cercanía de la playa.