En 40m2, cumplir el gran deseo de tener una casita propia en la playa

Con un delicado (y a la vez profundo) trabajo de interiorismo, Sol Van Dorssen potenció los interiores de este refugio en la Costa Brava Lucrecia Álvarez 31 de agosto de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“A veces las personas terminan una remodelación que queda muy bien, pero al tiempo sienten que le falta ángel”, dice la interiorista Sol Van Dorssen sobre lo que muchas veces es el punto de partida de Vestir Tu Casa, el servicio que ideó para quienes buscan un cambio en sus espacios sin entrar en grandes reformas.

Vista a los techos de L'Escala, el pueblo costero donde se encuentra la pequeña casa de playa que vamos a visitar hoy. Stella Rotger

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En esta casa de dos plantas en L’Escala, en el corazón de la Costa Brava, el objetivo fue adecuar los interiores para disfrutar de la rutina veraniega y también de las escapadas del resto del año, regidas por el ritmo más pausado de un pueblo pesquero.

La terraza de acceso se aprovechó con una mesa protegida con una gran sombrilla. Stella Rotger

Con experiencia editorial y publicitaria, Sol delimitó visualmente los sectores: una alfombra organiza la zona de estar, mientras que el hueco bajo la escalera se aprovechó para el comedor frente a una cocina renovada que –en lugar de replegarse en un rincón– se abre integrada al conjunto.

No bien se pasa el umbral. se abre el living-comedor. Cortinas de lino (Piccolo Mondo). La textura trenzada, presente en varios elementos, tamiza la luz de la lámpara colgante y a de pie (Suenh). Stella Rotger

Todo está pensado para “vestir la casa hasta el último detalle”, como define Sol a la tarea de sacar a la luz ese ángel que se esconde en cada ambiente.

Sol Van Dorssen, a cargo del interiorismo. Stella Rotger

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En espacios acotados, muebles grandes. Aunque cueste creerlo, la sensación visual que generan es directamente proporcional a su tamaño; por eso aquí seleccionamos piezas y elementos de gran presencia.” — Sol Van Dorssen, interiorista y creadora de VestirTuCasa.com

Sofá en ‘L’ con banqueta separada (TC Collection) para optimizar el espacio según la ocasión. Acá, la está aprovechando la mascota de la casa. Stella Rotger

Este refugio costero apuesta por una paleta de tonos piedra, maderas, linos y fibras naturales para generar esa impronta hogareña que en cada visita reaviva la ilusión de vivir todo el año junto al mar.

El cuadro es de la artista catalana Blanca Cases. Mesitas nido (Suenh). Puf modelo ‘Barrow’ (La Maison Barcelona). Stella Rotger

“No importa la escala del proyecto, los espacios son una composición que necesita de los grandes muebles tanto como del gesto más delicado. Entonces, mi trabajo implica llegar hasta ese efecto ‘wow’ que provoca una casa completa”.

Mesa de teca ‘Salero’ y sillas ‘Mónica’ con asiento tejido (todo de Taller de las Indias). Velas de cera mineral ‘Kand’ (Cerabella Candles). Stella Rotger

Los cerámicos originales se reemplazaron por madera para unificar la planta. Stella Rotger

Pequeña, antigua y poco funcional, la cocina existente se transformó en un nuevo espacio más amplio, en diálogo con el área social. “Huí de las simetrías; se ve casual, pero cada decisión fue muy pensada”, apunta la estilista, que usó acentos en tono “caldera”, como llaman en España al rojo vivo del aplique y la cortina.

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Amoblamiento en ‘L’ con mesada en madera, aplique esmaltado (House Doctor), ilustración enmarcada de Uxue del Río y cortina romana en lino rayado (Piccolo Mondo). Stella Rotger

Escaleritas arriba

La escalera de pasos alternados, muy popular en España durante los 80, se modernizó con pintura blanca y alfombras en dos tonos de beige para diferenciar los peldaños. Stella Rotger

En el dormitorio, cortinas de la firma francesa Maison de Vacances (Filocolore). El cuadro es de la artista barcelonesa Farrés Martí. Stella Rotger

La pared principal está revestida con un papel con textura (Piccolo Mondo) a tono con la cabecera entelada con flecos (TC Collection). Stella Rotger

El cuarto de huéspedes suma interés con el empapelado ‘Funny Swim’ (Piccolo Mondo) contrastado con la ropa de cama en color whisky y las cortinas en lino azul (todo de Filocolore). Cama nido con cajones (Ikea) y aplique de pared (Suenh). Stella Rotger

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El motivo del empapelado evoca de manera lúdica y sutil la cercanía de la playa.