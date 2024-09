En Bahía Blanca, una arquitecta concretó la casa que soñaban su hermano y su familia

Una pareja con hijos chicos buscó para su casa en un barrio residencial espacio para compartir y mantener la privacidad. Su arquitecta, hermana y cuñada, se encargó de materializarlo con éxito.

Arq. Aylén Costantini

“Mi hermano y yo nos reímos porque, de vez en cuando, aparece el papelito con la lista de requisitos que me dieron antes de empezar el proyecto. Cuando él y su mujer miran alrededor, ven que cumplimos con cada uno y se puede tachar de esa checklist inicial”, nos cuenta la arquitecta Cielo Pipkin sobre la obra que hizo para ellos en Bahía Blanca.

El cerramiento de la fachada está resuelto con perfiles de WPC símil madera, que le dan privacidad a la casa sin el bloqueo contundente de un muro sólido. Nicolás Herrero

Por ejemplo, en un barrio residencial como este, la seguridad y la privacidad son consideraciones importantes “Optamos por una fachada cerrada pero semitransparente, que permite ver hacia afuera sin perder intimidad.” Una vez adentro, la casa se abre al jardín, que aprovecha al máximo las dimensiones del terreno.

Para crear espacios amplios y abiertos se usaron perfiles HEB, lo que permitió eliminar columnas intermedias en la galería con cochera. El solado es de hormigón peinado. Nicolás Herrero

“Mi hermano, que es ingeniero civil, soñaba con una casa moderna de hormigón visto” cuenta Cielo. Pero, para adaptarse a la mano de obra local y al estilo de construcción de él, utilizaron una estructura de muro portante y techo de chapa. “A pesar de la simplicidad de la tipología constructiva, logramos una fachada que parece una casa de hormigón.”

Aberturas de PVC (Eurocom) para mayor aislación. El verde que realza el acceso fue diseñado por la dueña de casa. Nicolás Herrero

“Vamos a hacer un gran patio en el centro de la casa”, les dijo Cielo cuando comenzaron a planificar su hogar en un terreno de 1.200m2. A pesar de la orientación sureste del lote, la arquitecta puso todo su ingenio para llenar cada rincón de luz y aire fresco. “El jardín, lleno de plantas y flores autóctonas, no sólo añade encanto al espacio, sino que conecta todos los ambientes y ofrece una vista interesante desde cada ventana.”

Imaginar la vida

“Siempre les pido a mis clientes que no me digan cómo quieren su casa, sino qué es lo que desean. Los animo a imaginar cómo será la vida en ese espacio y yo me encargo de llevar esa visión en realidad a través de la arquitectura” detalla Cielo, sobre su proceso de diseño.

Piso de porcelanato San Pietro Naturale. La manta sobre el sillón, traída de un viaje. Ennmarcando la TV mueble de MDF laqueado color arena (Estudio Cielo Pipkin). Floreros y candelabros (Component New House). Nicolás Herrero

“En este caso, querían un lugar para hacer reuniones con amigos y espacio para que los chicos pudieran jugar a la vista de los adultos, mientras cocinan o conversan. Entonces, hicimos living, comedor, playroom, galería y patio en constante diálogo y con un equipamiento que comunicara relax”.

Puertas de hierro (Estudio Cielo Pipkin). Mesa para recibir muchos invitados diseñada por el Estudio y hecha a medida por Bacano. Sillas (Talleres Sustentables). Lámparas colgantes (La Base). Cortinas americanas (Sas). Nicolás Herrero

Los materiales y las texturas seleccionados son de bajo mantenimiento y aportan una paleta cálida que perdura en el tiempo.

Muebles en melamina 'Roble Kendal' de Egger y laqueado blanco mate (Estudio Cielo Pipkin). Mesada 'Fokos' (Laminam). Grifería 'Aromo' (FV). Horno, anafe y extractor (Smeg). Banquetas (Bull Bs As). Lámparas (Broca). Bandejas y fruteras (Component New House). Nicolás Herrero

"La estructura está diseñada para eliminar cualquier interrupción visual y así aumentar la sensación de amplitud y aportar la modernidad buscada." Arq. Cielo Pipkin, a cargo del proyecto

Galería de ancho total

Piso de cerámicos 'Cemento Natural' (San Pietro). Deck de WPC (Mixawood). Nicolás Herrero

Las aberturas crean un gran espacio continuo, conectando sin esfuerzo los ambientes interiores y exteriores para un flujo perfecto entre ambos.

Vista del contrafrente. Nicolás Herrero

Dormitorios resguardados

Otro de los pedidos de los dueños de casa fue tener dormitorios retirados del trajín cotidiano. En el caso de la suite, se logró con un pasillo que también cumple la función de vestidor. De ese modo, “aleja” del espacio social y también libera el cuarto de placares.

Piso de porcelanato 'Naturale' (San Pietro). Nicolás Herrero

La única pared de color tiene el tono 'Manzanar', de Alba. Mesas de luz (Talleres Sustentables) con artefactos de iluminación (Huup). Almohadones y ropa de cama (La Vie). Nicolás Herrero

Revestimiento completo de Nord Ris (Portobello). Sanitarios de Roca. Grifería 'Aromo' (Fv). Mueble en melamina 'Roble Kendal' (Egger). Nicolás Herrero

