En Claromecó, una casa rústica y contemporánea cerca de la playa

El arquitecto Miguel Cazalás proyectó una vivienda fuertemente vinculada al entorno que la rodea.
Las calles de tierra, rodeadas de pinos, acacias y tamariscos, construyen un paisaje de fuerte identidad natural, un entorno agreste. Es allí, en el barrio Dunamar de Claromecó (partido de Tres Arroyos), donde una familia de 5 –que veranea desde siempre por acá– decidió implantar su casa de veraneo. Para su construcción, convocaron al arquitecto Miguel Cazalás, buen conocedor de la zona.
Proyectamos una casa sencilla y conceptualmente austera, un volumen cúbico con techo a cuatro aguas. Tiene un claro lenguaje arquitectónico propio de la playa, queda resguardada y disfruta de un vínculo permanente entre interior y exterior.”— Arq. Miguel Cazalás
Interior acogedor
Adentro, el blanco y la madera cálida mandan, presentes en los textiles, la iluminación y los acabados.
“Con un exterior tan presente alrededor, la idea fue compensar y suavizar las sensaciones en los interiores”, cuenta el arquitecto. La vivienda tiene 220m2 cubiertos y 122m2 semicubiertos.
Para instalar la salamandra, construyeron un módulo pintado de negro, unificando el tono con la TV. Así, no compite con la madera y se lee como algo separado.
Para delimitar y realzar el sector de la cocina, instalaron un cielo raso de pino Paraná, que baja unos centímetros más que el techo blanco del living.
Marca propia
“Las ventanas ojo de buey fueron una decisión estética muy relacionada con el lugar, ya que son un clásico de la arquitectura del mar. Con variantes, aparecen en diferentes sectores de la casa”, cuenta el arquitecto.
Mientras que la ventana ojo de buey de la cocina tiene marco de kiri, la que da al exterior es blanca, para acompañar la fachada exterior.
Retiro
La ubicación del terreno, a solo 50 metros del mar, influyó en la decisión de compra. Pero en temporada alta esa cercanía hace que la zona sea muy transitada. Entonces, para preservar la privacidad, construyeron un muro perimetral de troncos de eucalipto.
“Este espacio exterior no es simplemente una expansión: es el corazón social de la vivienda. Protegido de las miradas y de la exposición de la playa, permite vivir al aire libre manteniendo una escala doméstica e íntima”, cuenta el arquitecto.
Solución original
Para el techo, el Estudio propuso un método constructivo bastante utilizado en la costa uruguaya: paja tejida. Apoyado sobre vigas de eucalipto, fue realizado artesanalmente, in situ, y tiene 30cm de espesor.
“Una de las cosas que nos gustaba de este techo, además del exterior, era cómo se vería desde adentro. Genera un contraste con el siding blanco que es, a la vez, rústico y contemporáneo”.
“Hicimos muchas pruebas durante la obra, y no pasó ni una gota de agua. Además, tiene un buen comportamiento en relación a la climatización, funciona muy bien”, cuenta.
Bases sólidas
Para hacer frente a las condiciones climáticas del lugar, Cazalás eligió métodos constructivos que ya tiene probados en el lugar: estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillo de hormigón celular curado en autoclave (HCCA). Luego, gracias a los revestimientos, matizó las sensaciones en cada ambiente.
Privado
En la planta alta, ubicaron la suite principal, dos dormitorios, un baño y un lavadero, que tiene salida a un balcón.
En las habitaciones se percibe muy bien la combinación entre el techo de paja inclinado, el eucalipto y los interiores blancos. Para resaltarlo, instalaron luminarias direccionales.
Aprovecharon la circulación para sumar espacio de guardado, disimulado con el mismo revestimiento y apenas revelado por los tiradores de madera.
Vínculo
“El acceso por los decks de madera atraviesa el terreno arenoso que conecta la calle con el área principal de la casa, reforzando la experiencia de estar inmerso en un auténtico entorno de playa”.
“Al abrir los ventanales, este sector toma especial protagonismo durante el verano. Interior y exterior conforman un único ámbito pensado para prolongar la vida de la casa hacia el jardín”.