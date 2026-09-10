El arquitecto Miguel Cazalás proyectó una vivienda fuertemente vinculada al entorno que la rodea.

En Claromecó, una casa rústica y contemporánea cerca de la playa

El arquitecto Miguel Cazalás proyectó una vivienda fuertemente vinculada al entorno que la rodea. Daniela Rossi 10 de septiembre de 2026 00:04 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Las calles de tierra, rodeadas de pinos, acacias y tamariscos, construyen un paisaje de fuerte identidad natural, un entorno agreste. Es allí, en el barrio Dunamar de Claromecó (partido de Tres Arroyos), donde una familia de 5 –que veranea desde siempre por acá– decidió implantar su casa de veraneo. Para su construcción, convocaron al arquitecto Miguel Cazalás, buen conocedor de la zona.

Proyectamos una casa sencilla y conceptualmente austera, un volumen cúbico con techo a cuatro aguas. Tiene un claro lenguaje arquitectónico propio de la playa, queda resguardada y disfruta de un vínculo permanente entre interior y exterior.” — Arq. Miguel Cazalás

La fachada exterior combina placas de fibrocemento pintadas de blanco, viga de hormigón visto y portón cubierto con varas de eucalipto. En los canteros plantaron gramíneas ornamentales (Jardines La Candelaria). Laura Pérez

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Interior acogedor

Adentro, el blanco y la madera cálida mandan, presentes en los textiles, la iluminación y los acabados.

Con el asesoramiento del Estudio, todo el equipamiento fue comprado por los dueños de casa. Laura Pérez

“Con un exterior tan presente alrededor, la idea fue compensar y suavizar las sensaciones en los interiores”, cuenta el arquitecto. La vivienda tiene 220m2 cubiertos y 122m2 semicubiertos.

Módulo de placas de fibrocemento pintadas de negro. La mesa, de petiribí macizo natural. Laura Pérez

Para instalar la salamandra, construyeron un módulo pintado de negro, unificando el tono con la TV. Así, no compite con la madera y se lee como algo separado.

Todo el piso del sector social es de porcelanato, en este caso pisado por una alfombra de yute. Laura Pérez

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Para delimitar y realzar el sector de la cocina, instalaron un cielo raso de pino Paraná, que baja unos centímetros más que el techo blanco del living.

Para unificar la visual, acercaron el acabado de la madera del cielo raso al tono natural del kiri. Laura Pérez

Marca propia

“Las ventanas ojo de buey fueron una decisión estética muy relacionada con el lugar, ya que son un clásico de la arquitectura del mar. Con variantes, aparecen en diferentes sectores de la casa”, cuenta el arquitecto.

Mueble de cocina (Arq. Miguel Cazalás) de kiri enchapado con mesada de Purastone Prima ‘Bianco Lasa’ con acabado mate. Laura Pérez

Mientras que la ventana ojo de buey de la cocina tiene marco de kiri, la que da al exterior es blanca, para acompañar la fachada exterior.

Revestimiento exterior de placas de fibrocemento pintadas de blanco. Abertura de PVC con DVH. Para rodear este perímetro también eligieron gramíneas ornamentales (Jardines La Candelaria). Laura Pérez

Retiro

La ubicación del terreno, a solo 50 metros del mar, influyó en la decisión de compra. Pero en temporada alta esa cercanía hace que la zona sea muy transitada. Entonces, para preservar la privacidad, construyeron un muro perimetral de troncos de eucalipto.

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Tabique perimetral de eucalipto tratado y deck de madera de pino tratado (Arq. Miguel Cazalás). Para el techo de la pérgola, eligieron eucalipto de menor diámetro. Laura Pérez

“Este espacio exterior no es simplemente una expansión: es el corazón social de la vivienda. Protegido de las miradas y de la exposición de la playa, permite vivir al aire libre manteniendo una escala doméstica e íntima”, cuenta el arquitecto.

Solución original

Para el techo, el Estudio propuso un método constructivo bastante utilizado en la costa uruguaya: paja tejida. Apoyado sobre vigas de eucalipto, fue realizado artesanalmente, in situ, y tiene 30cm de espesor.

Techo con estructura de varas de eucalipto con cubierta de paja tejida, realizado en el lugar. Laura Pérez

“Una de las cosas que nos gustaba de este techo, además del exterior, era cómo se vería desde adentro. Genera un contraste con el siding blanco que es, a la vez, rústico y contemporáneo”.

En el pasillo, techo de paja a la vista, muros revestidos con placas de fibrocemento pintadas de blanco y piso de porcelanato. Laura Pérez

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“Hicimos muchas pruebas durante la obra, y no pasó ni una gota de agua. Además, tiene un buen comportamiento en relación a la climatización, funciona muy bien”, cuenta.

Bases sólidas

Para hacer frente a las condiciones climáticas del lugar, Cazalás eligió métodos constructivos que ya tiene probados en el lugar: estructura de hormigón armado y mampostería de ladrillo de hormigón celular curado en autoclave (HCCA). Luego, gracias a los revestimientos, matizó las sensaciones en cada ambiente.

En esta sala de estar, la ventana circular (que da al patio del frente) se puede cerrar con un panel corredizo de madera pintada de blanco. Muro revestido de placa de fibrocemento pintada de blanco. Laura Pérez

Privado

En la planta alta, ubicaron la suite principal, dos dormitorios, un baño y un lavadero, que tiene salida a un balcón.

Para la escalera que lleva a la planta alta eligieron hormigón, una decisión estructural que, al dejarlo visto, suma al juego de texturas de este sector. Laura Pérez

En las habitaciones se percibe muy bien la combinación entre el techo de paja inclinado, el eucalipto y los interiores blancos. Para resaltarlo, instalaron luminarias direccionales.

Iluminación rasante y puntual para mejor lucimiento del cielo raso artesanal. Laura Pérez

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Aprovecharon la circulación para sumar espacio de guardado, disimulado con el mismo revestimiento y apenas revelado por los tiradores de madera.

El piso de la planta alta también es de porcelanato. Laura Pérez

Vínculo

“El acceso por los decks de madera atraviesa el terreno arenoso que conecta la calle con el área principal de la casa, reforzando la experiencia de estar inmerso en un auténtico entorno de playa”.

Tabique exterior de eucalipto tratado y deck de madera de pino tratado (Arq. Miguel Cazalás). Como parte de la parquización, plantaron dos árboles: una Robinia pseudoacacia ‘Frisia’ y un tamarisco ‘Pink Cascade’ (Jardines La Candelaria). Laura Pérez

“Al abrir los ventanales, este sector toma especial protagonismo durante el verano. Interior y exterior conforman un único ámbito pensado para prolongar la vida de la casa hacia el jardín”.