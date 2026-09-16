En Montevideo, un departamento con mucho carácter y el color como aliado

16 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

La diseñadora de interiores Sofía Ruiz estuvo al frente de la renovación de la propiedad de 350 m2 de dos coleccionistas de arte

En el barrio de Punta Gorda, a pasos del Río de la Plata, una pareja encontró un departamento que les gustó en un edificio de solo dos años de antigüedad. Pero lo cierto es que, para considerar la compra seriamente, tenían que adaptarlo, en primer lugar, a su gran colección de obras de arte. Así fue que convocaron a la diseñadora de interiores Sofía Ruiz, al frente del Estudio que lleva su nombre.

Para el hall se diseñó especialmente una mesa de geometría singular, en roble macizo con lustre color nogal, que funciona como pieza central del espacio. En la pared, revestimiento entelado (Las Hounie) y obra (TazArt Gallery). Sofía Ruiz Estudio

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“Desde el acceso, la casa plantea una materialidad envolvente y una fuerte presencia del arte”, nos cuenta Sofía. “La colección de obras del dueño de casa fue pensada como parte del proyecto: cada pieza interviene en la composición de los espacios, dialogando con los materiales, el mobiliario y el color”.

El hall prosigue hacia el living. Siguiendo la paleta, dos bancos de terciopelo hacen de puente entre la obra de arte (TazArt Gallery) y la alfombra (Zurtan Casa). Sofía Ruiz Estudio

Un living con dos caras

“Frente a la escala generosa del living originalmente blanco, decidimos revestir todo en madera, construyendo una gran caja cálida capaz de contener distintas situaciones”, explica la diseñadora.

Mueble a medida (Sofía Ruiz Estudio) con puerta corrediza que permite ocultar la TV cuando no está en uso. Obra del pintor uruguayo José Pedro Costigliolo. Butaca 'Mole' (Sergio Rodrigues) y sofá (BoConcept). Sofía Ruiz Estudio

Del otro lado, se hizo un living más fresco e informal contiguo al ventanal que da hacia la costa.

Sillón (Mad for Modern). Alfombra diseñada por el Estudio especialmente para este espacio, realizada por Taller Troccoli. Mesas de centro (Victoria Brown Bureau). Sofía Ruiz Estudio

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Mueble-bar (Sofía Ruiz Estudio) de roble.

Detalle de la tapa de mármol traslúcido retroiluminado.

Para compartir

Una de las premisas del proyecto fue crear espacios para recibir amigos y a varios familiares que viven en el exterior y llegan de visita seguido. La cocina-comedor responde a esa necesidad, invitando al encuentro, con un elemento omnipresente: la cava.

La cocina y la cava-comedor diario están comunicados por una gran abertura. Sofía Ruiz Estudio

“La cava fue concebida como algo más que un espacio destinado a guardar y exhibir vinos. Funciona también como comedor diario y como un lugar de encuentro más informal, comunicado directamente con la cocina a través de una ventana. Propone otra manera de habitar y recibir dentro de la misma casa”.

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Puertas de hierro perforado pintado en un tono ladrillo. Obra de María Freire. Banquetas intervenidas con una tela geométrica de Reina Ana. Sofía Ruiz Estudio

Mi mundo privado

El escritorio fue concebido casi como un universo propio dentro de la casa, más intenso y deliberadamente disruptivo.

Mueble a medida de color bordó con coffee corner revestido en mármol (Aníbal Abbate), mismo material elegido para la tapa del escritorio (todo realizado por Sofía Ruiz Estudio). Sofía Ruiz Estudio

“Como el propietario trabaja gran parte del tiempo desde su casa y recibe gente allí, el objetivo fue crear un espacio de fuerte presencia visual, a la vez cálido y envolvente. La inspiración remite, en cierta medida, a los tradicionales escritorios ingleses, reinterpretados a través del uso del color”.

El mueble bordó también recorre la altura del sector de reuniones, en contraste con el entelado color ladrillo del muro. Banco esquinero tapizado en terciopelo azul. Una tira led acompaña el perímetro. Sofía Ruiz Estudio

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Interiores

“En el dormitorio principal, buscamos construir una atmósfera serena y envolvente a partir de una paleta calma, fibras naturales, linos y una materialidad cálida”, explica la diseñadora.

Las cortinas y el empapelado hacen de la caja blanca un marco interesante y envolvente. Sofía Ruiz Estudio

Un respaldo continuo de roble, diseñado a medida por el Estudio, recorre todo el muro detrás de la cama y contiene también las mesas de noche.

Respaldo y mesas de noche de roble con tapas de mármol ‘Avocatus’. Lámpara (Masinfinito). Sofía Ruiz Estudio

Al otro lado, también en roble, el mueble de TV se convierte en escritorio al llegar a la esquina del cuarto.

Obra (TazArt Gallery). Sofía Ruiz Estudio

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Para recibir

En los dormitorios de huéspedes se mantiene el lenguaje que recorre toda la casa. “Los acentos de color aparecen principalmente a través del arte, incorporando pequeños contrapuntos dentro de una composición contenida”, explica Ruiz.

Para este cuarto eligieron un revestimiento de madera que cubre todo el muro. Sofía Ruiz Estudio

Exterior

Entre el living y el comedor aparece un ambiente que funciona como si fuera la galería exterior de una casa. En este caso, tiene un banco continuo, una gran mesa para compartir encuentros y también una parrilla.

Sillón realizado en obra con el mismo revestimiento que el muro. Almohadones y colchoneta a medida (Balcony Outdoor). Sofía Ruiz Estudio

Mesa y sillas (Masinfinito) para 10 personas. Lámparas (Darko Lighting). Reforzaron la iluminación con tiras led en el techo. Sofía Ruiz Estudio

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