Desde Una Tienda con Propósito, su local en el centro histórico de la capital salteña, Paulina Neyman acompaña a una cooperativa de 2600 mujeres Wichí, Qom-le’c y Pilagá a comercializar sus productos.

Paulina Neyman es una productora audiovisual que estuvo involucrada en proyectos cinematográficos como “Argentina, 1985″ y en proyectos televisivos para señales como National Geographic, por nombrar algunos. Su foco cambió cuando la convocaron a documentar el trabajo de artesanas del monte chaqueño: “Empecé a tomar contacto con mujeres indígenas y me enamoré de su labor”, recuerda.

Mules y brazaletes de la línea Fusión de Matriarca, que combina tejidos artesanales con otros materiales en código urbano, y zapatos de Marcelo Senra para Matriarca, como el chaleco que viste Paulina Neyman (der.). Enmarcado, paño de chaguar tejido con la técnica de "punto antiguo", que se teje a mano en un proceso que lleva meses. Magalí Saberian

En paralelo, conoció a COMAR, cooperativa que existe desde hace 20 años y que nuclea a más de 2600 artesanas del Gran Chaco de las etnias Wichí, Qom-le’c y Pilagá (que trabajan artesanías de chaguar, lana de oveja y carandillo, respectivamente). “COMAR es un caso para estudiar, porque empezó con una organización de 10, 12 mujeres tratando de organizarse para vender sus productos y hoy es una red impresionante”, relata.

Las señas particulares de la casa patrimonial en la que se sitúa Una tienda con propósito, en plena armonía con las artesanías que exhibe. Magalí Saberian

Un proyecto que se expande

Hace unos diez años, la emprendedora Paula Marra vio el potencial de esta red y empezó a colaborar con las mujeres para ayudarlas a comercializar sus productos en entornos urbanos con nuevas propuestas de diseño. Para ello, convocó al diseñador Marcelo Senra y allí nació la marca Matriarca. Al emigrar de Argentina hace dos años, Marra cedió esa empresa a la cooperativa. Entusiasmada con expandir este proyecto presentando los productos a turistas de todas partes del globo que llegan a Salta, Neyman armó Una Tienda con Propósito, emplazada en una casa patrimonial del centro de la capital salteña. “El nombre de la tienda apunta a impulsar artesanos organizados, porque me parece que eso colabora a que se estructure mejor la venta, la distribución de las ganancias, se conoce mejor todo el proceso de trabajo. Celebramos este tipo de organizaciones”, dice.

Izq.: Los vibrantes colores de los tapices de lana de oveja creados por mujeres Qom'lec se logran con tintes naturales. Der.: Chalecos, almohadones, bolsos y cuadros con tejidos de chaguar, artesanía típica de las comunidades Wichí. Magalí Saberian

Un arte diferente en cada trama

El espacio exhibe prendas y accesorios para el hogar en chaguar, una bromelia típica del monte chaqueño cuyas hojas alargadas y puntiagudas se secan para extraer las fibras de su interior, ablandarlas e hilarlas; alfombras y tapices de lana de ovejas criadas por las mismas comunidades Qom’lec; y cestería de carandillo, un tipo de palmera cuyas hojas se transforman en fibras finas y suaves utilizadas como hijos para tejer la cestería. Tanto las fibras de chaguar como las lanas se tiñen con tintes naturales: resina de árbol, corteza de quebracho, yerba mate o distintos frutos. La tienda también incorporó creaciones de una red de tejedoras jujeñas agrupadas en Abrapampa.

"En las tramas de los productos de chaguar, cada diseño significa algo: el lomo de un yaguareté, un ojo. Las mujeres van hilando y contándote historias" Paulina Neyman, realizaora audiovisual al frente de Una Tienda con Propósito

Izq.: Además de productos, se exhiben muestras de los materiales naturales en distintas etapas de proceso. Der.: Tapices de lana de artesanas Qom'lec. Magalí Saberian

Al principio, Neyman compraba a COMAR y a Matriarca, pero recientemente se asoció a la cooperativa y su tienda es la sede física del proyecto, que se suma a la venta online a través de www.matriarca.com.ar. “Hoy Matriarca exporta a Japón, Estados Unidos, Francia, y estamos armando un proyecto para montar una tienda en España”.

“La gente suele preguntar cuánto del porcentaje de los productos se le da a las artesanas, pero explicamos que acá es al revés: yo estoy asociada a ellas”

Al monte y más allá

“Si no hubiese hecho el documental sobre el trabajo de las mujeres, no habría llegado al monte jamás, porque cuando crecés acá te enseñan que no vale la pena, que es lo olvidado, hay mucha discriminación. Yo lo empecé a valorar al entender la cultura y a conocerla desde esa labor profesional. El Chaco es alucinante. Mis amigos cineastas saben que yo ya no quiero viajar, pero me enganchan cuando es algo del Chaco”, cuenta Paulina.

Artesanas que forman parte de la cooperativa COMAR, que nuclea a 2600 mujeres de las comunidades Wichí, Qom'lec y Pilagá. Gentileza Fundación Gran Chaco

La emprendedora cuenta que el reconocimiento al trabajo de las mujeres está incluso reorganizando su rol social. “La valorización de la artesanía está permitiéndoles otras formas de vida. Antes, a las mujeres les costaba mucho salir de su comunidad, ir a la ciudad, y ahora empiezan a usar tecnología, hacer sus envíos por correo, y eso les da una libertad que no tenían”.

Artesanas Wichí con sus creaciones en fibras de chaguar. Gentileza Fundación Gran Chaco

Para ella, las comunidades del monte son muy distintas a las de otras regiones: “El indígena del monte no supo qué hacer cuando se quedó sin su posibilidad de ser nómade; son poblaciones cazadoras/recolectoras y los proyectos extractivistas los fueron cercando, entonces se encontraron quietas en un territorio y no estaban acostumbradas a eso, les costó adaptarse. Eso está cambiando, por suerte, y mucho se debe a la fuerza de las mujeres artesanas”.