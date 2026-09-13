Con guiños nórdicos: una casa modelada por el flujo de la luz

La dupla de MMO Arquitectas diseñó este proyecto de manera integral: desde la obra nueva hasta el interiorismo, pensando en que cada detalle convocara al sol y a la calidez
Los clientes imaginaban, inicialmente, una casa estilo francés, con techo a dos aguas, molduras e impronta clásica. Pero su insistencia simultánea en que la luz natural colmara por completo el interior y que las ventanas se hicieran, en consecuencia, lo más grandes posible terminó dando lugar a un giro de estilo, con guiños a los países nórdicos. “Además, pasaron casi dos años entre el proyecto y el inicio de obra, así que varias ideas originales mutaron con el tiempo.”
También, el programa: lo que iba a ser una casa para seis terminó siendo una casa para siete, ya que la dueña quedó embarazada de su quinta hija en ese lapso”, cuentan María Maqueda y Mercedes Oneto, socias fundadoras de MMO Arquitectas, el estudio que estuvo detrás de este proceso.
Lo que no cambió fue el deseo de una casa con espacios totalmente integrados. Por eso, la planta baja se resolvió como una secuencia continua de ambientes: un espacio sucede al otro, sin puertas de por medio, hasta desembocar en el jardín con vista al canal y el lago de este barrio náutico de Tigre.
Desde la entrada principal ya se ve el gran ventanal del living y las perspectivas largas al verde. Trabajamos en detalle todos los ejes de la casa para procurar que, al circular, no hubiera remates visuales a paredes ni puertas.”— Arqs. María Maqueda y Mercedes Oneto, de MMO Arquitectas
A medida
“Todos los muebles a medida y revestimientos de madera se hicieron con roble americano para unificar tonalidades. En el exterior se usó lapacho, que envejece bien a la intemperie”, detalla la arquitecta María Maqueda.
Detrás de la biblioteca se ocultan dos puertas de madera corredizas para resguardar el sector de cocina, aunque sin cerrarlo del todo: el paso queda conectado a la escalera.
“Como la dueña de casa ama la playa, hicimos un interiorismo que privilegia la calidez, con maderas claras, porcelanato en tonos suaves, yute, luminarias orgánicas y la soga en los tensores de la escalera, como ecos de ese imaginario costero”.
El lugar más concurrido
Con tantos en la familia, la sala de estar integrada a la cocina es el espacio que más se usa, ya que ahí se pueden llevar a cabo todas las actividades diarias en simultáneo.
Para el comedor formal y el diario se usaron las mismas sillas, aunque tapizadas en distinto color.
“Como los dueños de casa suelen recibir mucha gente, hicimos un pequeño apéndice de la galería junto a la mesada de la cocina, para que los invitados no solo acompañen al asador sino también a quien esté puertas adentro”, dicen desde MMO Arquitectas.
Resguardado del exterior por cortinas, el lavadero también fue beneficiado por la luz natural, con las mismas aberturas de vidrio repartido que el estar de la planta baja.
Cuartos (y más luz)
El antepecho de las ventanas se aprovechó en cada espacio de la planta alta: en la suite principal, para la bañadera exenta y los futones de lectura o descanso, todos favorecidos por las vistas al lago.
A la antigua
“Para los hijos, nos pidieron cuartos ‘a la antigua’, donde –pese a sobrar metros– todos durmieran juntos. Resolvimos el cuarto de las chicas con cuchetas, pero dejamos preparado un espacio de transición, que hoy oficia de playroom, para la hija mayor, que se lleva casi diez años con la menor”.
Hilo conductor
“La madera es el hilo conductor de los espacios. Es difícil elegir materiales y terminaciones en una casa tan grande cuando se le quiere dar identidad a cada cuarto y evitar, al mismo tiempo, que el conjunto parezca una mezcla caótica”.
Mirar al sol
El pasillo vidriado de la planta alta repite el gesto de vidrio repartido que tiene debajo, en las ventanas del lavadero y de la sala de TV pegada a la cocina.