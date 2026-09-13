Con guiños nórdicos: una casa modelada por el flujo de la luz

La dupla de MMO Arquitectas diseñó este proyecto de manera integral: desde la obra nueva hasta el interiorismo, pensando en que cada detalle convocara al sol y a la calidez Inés Beato Vassolo 13 de septiembre de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Los clientes imaginaban, inicialmente, una casa estilo francés, con techo a dos aguas, molduras e impronta clásica. Pero su insistencia simultánea en que la luz natural colmara por completo el interior y que las ventanas se hicieran, en consecuencia, lo más grandes posible terminó dando lugar a un giro de estilo, con guiños a los países nórdicos. “Además, pasaron casi dos años entre el proyecto y el inicio de obra, así que varias ideas originales mutaron con el tiempo.”

El paisajismo estuvo a cargo de Martina Zavalía, quien propuso exacerbar un desnivel del terreno para generar un jardín de dos alturas: uno bajo, para el juego más libre, y otro alto, como extensión directa de los interiores. MAGALI SABERIAN

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También, el programa: lo que iba a ser una casa para seis terminó siendo una casa para siete, ya que la dueña quedó embarazada de su quinta hija en ese lapso”, cuentan María Maqueda y Mercedes Oneto, socias fundadoras de MMO Arquitectas, el estudio que estuvo detrás de este proceso.

En un rincón del living, María Maqueda (izq.) y Mercedes Oneto, socias fundadoras del estudio MMO Arquitectas. MAGALI SABERIAN

Lo que no cambió fue el deseo de una casa con espacios totalmente integrados. Por eso, la planta baja se resolvió como una secuencia continua de ambientes: un espacio sucede al otro, sin puertas de por medio, hasta desembocar en el jardín con vista al canal y el lago de este barrio náutico de Tigre.

Sillones individuales de herencia familiar. Mesas ratonas y sillón circular (todo de Goral Deco). MAGALI SABERIAN

Desde la entrada principal ya se ve el gran ventanal del living y las perspectivas largas al verde. Trabajamos en detalle todos los ejes de la casa para procurar que, al circular, no hubiera remates visuales a paredes ni puertas.” — Arqs. María Maqueda y Mercedes Oneto, de MMO Arquitectas

Lámpara colgante (Bull Buenos Aires). Obras de madera tallada (Estudio Ayke). Almohadones (Lote Propio). Alfombra (Awanay). Mesas de piedra y florero (Casa María Paula). MAGALI SABERIAN

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A medida

Camuflada entre la biblioteca, la mesa de madera quemada se mandó a hacer con un carpintero que trabaja con el Estudio. MAGALI SABERIAN

“Todos los muebles a medida y revestimientos de madera se hicieron con roble americano para unificar tonalidades. En el exterior se usó lapacho, que envejece bien a la intemperie”, detalla la arquitecta María Maqueda.

Sillas amarillas (mini.markett). Lámparas colgantes (Bless Home). MAGALI SABERIAN

Detrás de la biblioteca se ocultan dos puertas de madera corredizas para resguardar el sector de cocina, aunque sin cerrarlo del todo: el paso queda conectado a la escalera.

Alfombra camino (Awanay). Colgada del perchero, cartera de fibras naturales (Paysana). MAGALI SABERIAN

“Como la dueña de casa ama la playa, hicimos un interiorismo que privilegia la calidez, con maderas claras, porcelanato en tonos suaves, yute, luminarias orgánicas y la soga en los tensores de la escalera, como ecos de ese imaginario costero”.

El lugar más concurrido

Mesa ratona, sillón tapizado en negro, lámpara de pie (todo de Rancho Deco). Sofá diseñado por Belgika Home. Mantas y almohadones de pana (Lote Propio). MAGALI SABERIAN

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Con tantos en la familia, la sala de estar integrada a la cocina es el espacio que más se usa, ya que ahí se pueden llevar a cabo todas las actividades diarias en simultáneo.

Comedor diario con mesa (Wildforest Deco) y sillas (mini.markett). MAGALI SABERIAN

Para el comedor formal y el diario se usaron las mismas sillas, aunque tapizadas en distinto color.

Isla y muebles de cocina (Rafael Delgado Amoblamientos) iluminados por lámparas colgantes metálicas (The Voor Store). MAGALI SABERIAN

Isla y muebles de cocina (Rafael Delgado Amoblamientos). MAGALI SABERIAN

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“Como los dueños de casa suelen recibir mucha gente, hicimos un pequeño apéndice de la galería junto a la mesada de la cocina, para que los invitados no solo acompañen al asador sino también a quien esté puertas adentro”, dicen desde MMO Arquitectas.

La barra exterior es también un lugar de uso diario entre los integrantes de la familia. MAGALI SABERIAN

Piso de piedra en galerías (Los Picapiedras). MAGALI SABERIAN

Resguardado del exterior por cortinas, el lavadero también fue beneficiado por la luz natural, con las mismas aberturas de vidrio repartido que el estar de la planta baja.

Revestimiento exterior de lapacho (Grupo Forestal). MAGALI SABERIAN

En el toilette ambientado por Sofía Díaz de Vivar, de Belgika Home, empapelado (Mercedes Costal), bacha (Cóncavo), cortina de gasa (Abax), espejo (Antiguo Vagón Deco) y apliques (Hado De Luz). Vela (Bohemia Velas). MAGALI SABERIAN

Cuartos (y más luz)

Almohadones (Lote Propio). Alfombra y manta sobre la cama, todo de llama artesanal (Awanay). Obra con tintes naturales (Studio Lola Pérez). MAGALI SABERIAN

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El antepecho de las ventanas se aprovechó en cada espacio de la planta alta: en la suite principal, para la bañadera exenta y los futones de lectura o descanso, todos favorecidos por las vistas al lago.

Almohadones (Lote Propio). MAGALI SABERIAN

Bañera cementicia (Cóncavo). Banco de madera (Casa María Paula). Jabones artesanales (Saponarium). Bata y toallas (Lote Propio). Cortinas de gasa (Abax). Puerta corrediza de hierro (Tienda de Hierros). MAGALI SABERIAN

A la antigua

Sofía Díaz de Vivar, de Belgika Home, estuvo a cargo del interiorismo de los cuartos infantiles. Para el de las chicas eligió empapelado floral (Mercedes Costal), lámparas colgantes (El Garage Deco) y una alfombra redonda (Philippa Deco Boutique). MAGALI SABERIAN

“Para los hijos, nos pidieron cuartos ‘a la antigua’, donde –pese a sobrar metros– todos durmieran juntos. Resolvimos el cuarto de las chicas con cuchetas, pero dejamos preparado un espacio de transición, que hoy oficia de playroom, para la hija mayor, que se lleva casi diez años con la menor”.

En el playroom verde, alfombra (Awanay), lámpara colgante (Bless Home), cortina colgante (Deco Trulala), almohadones (Lote Propio) y obra de arte realizada con tintes naturales (Studio Lola Pérez). MAGALI SABERIAN

Hilo conductor

Bachas (Cóncavo). Espejos (Antiguo Vagón Deco). Revestimiento (Bukara). Puertas corredizas de hierro y vidrio repartido (Tienda de Hierros). Apliques (Hado De Luz). MAGALI SABERIAN

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“La madera es el hilo conductor de los espacios. Es difícil elegir materiales y terminaciones en una casa tan grande cuando se le quiere dar identidad a cada cuarto y evitar, al mismo tiempo, que el conjunto parezca una mezcla caótica”.

Alfombra tejida en telar (Awanay). Ropa de cama (Lote Propio). MAGALI SABERIAN

Mirar al sol

La piedra y el juego de revestimientos de madera suman texturas distintas a la fachada, al igual que ocurre en el interior, entre textiles y muebles con múltiples terminaciones. MAGALI SABERIAN

El pasillo vidriado de la planta alta repite el gesto de vidrio repartido que tiene debajo, en las ventanas del lavadero y de la sala de TV pegada a la cocina.

Un pasillo transparente vincula (y separa) el sector infantil de la suite principal. MAGALI SABERIAN

Todos los bloques salen en busca de la luz natural. MAGALI SABERIAN

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