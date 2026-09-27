En un departamento de Punta del Este, Joanne Cattarossi propone un interiorismo impecable y de uso casi permanente

27 de septiembre de 2026 00:00 1 ' minuto de lectura

La interiorista trazó un proyectó con materiales nobles y piezas de autor para estar a la altura de la vista oceánica

“Recuerdo el impacto de la primera impresión cuando entré en este departamento de 500m2 sobre Playa Brava. Al instante supe que debía proyectar todo el diseño interior en torno a esa vista fantástica”, nos dijo Joanne Cattarossi, que tiene sedes de su estudio en Buenos Aires y Punta del Este.

Ante la ausencia de un palier, Cattarossi generó una barrera entre el ascensor y el espacio social sin quitar luz. Pompi Gutnisky

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En la entrada principal se incorporó un panel divisor de nogal que brinda privacidad al comedor llevando la circulación y la mirada hacia el living con la hipnótica perspectiva del mar abierto.

LIVING departamento en Punta del Este Joanne Cattarossi Pompi Gutnisky

El pedido del cliente fue una paleta única de colores neutros y pensar el conjunto tanto para vacaciones como para vivienda permanente.

Contra la ventana, banco ‘Rosamaria Row’ (Bruno de Carvalho). Mesa de centro ‘Bank’ y sofá esquinero (todo de Sollos), con lámpara de mesa ‘Rituals 2’ (Foscarini). Cerámicas ‘Colección 60’, diseñadas por Cattarossi y realizadas por Adriana Abritta, de Arte Raku (El Camino Estudio) Pompi Gutnisky

Con una textura cálida y reconfortante para toda la distribución, el revestimiento de madera se convirtió en hilo conductor del proyecto. Además, realzan los ojos de buey que marcan los ejes living y el comedor.

Almohadones en lino llevan la paleta de las paredes a los géneros (Joanne Cattarossi). Dúo de poltronas ‘Mad’ con asiento tapizado y respaldo en ratán del diseñador brasileño Jader Almeida para la firma Sollos. Pompi Gutnisky

Las estampas geométricas y una sofisticada selección de muebles y lámparas de autor terminaron de configurar interiores que, como el mar, se perciben calmos, pero laten con una fuerza magnética.

Mesa de comedor ‘Elle’ con sillas ‘Anna’ de madera y cuero (Sollos). Conjunto de lámparas suspendidas ‘Skan’, diseño del estudio Lievore Altherr Molina (Vibia). Pompi Gutnisky

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La segunda terraza está dispuesta del lado del bosque, con una mesa circular de madera maciza acompañada por las sillas ‘Ella’ (Sollos). Pompi Gutnisky

Fuera de temporada, cuando La Brava es puro viento, la terraza posterior sigue siendo punto de encuentro para asados con largas sobremesas a buen resguardo.

La pared con bacha y superficie de apoyo tiene un revestimiento varillado que repite el motivo de parte de la fachada. Pompi Gutnisky

Cocina ampliada

“Además de tomar un escritorio existente para agrandar la cocina, se demolieron paredes divisorias, lo que trajo luz natural al centro de la planta”, nos explica Cattarossi.

La cocina sigue la paleta y el estilo, donde sigue el mismo piso, la presencia de madera y cuero (en las banquetas de Sollos) y el diseño de autor en la gran lámpara colgante. Pompi Gutnisky

La reforma incluyó la ampliación de la cocina para generar, entre otras cosas, una estación de café, un comedor diario y un cerramiento vidriado a modo de mudroom junto a la entrada de servicio.

El comedor diario, con estética de bar y una lámpara colgante idéntica a la que ilumina la mesada de cocina, pero más chica. Pompi Gutnisky

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Con una fuerte carga geométrica y un sistema de colgado con roldanas, el mudroom es ideal para dejar bolsos y sandalias a la vuelta de la playa. El tapizado de la colchoneta, a tono con los muebles de guardado que deja ver el cerramiento transparente. Pompi Gutnisky

Serenidad total

La premisa de una vivienda permanente y también para vacaciones se traduce en materiales cálidos, propios de una atmósfera más hogareña, balanceados con accesorios modernos y estampas que nos transportan a una tarde de enero.

Todos los cuartos comparten una misma paleta neutra que se recorta contra el revestimiento de madera. Lámparas amuradas ‘Demetra Micro Wall’ de la firma italiana Artemide. Pompi Gutnisky

“Frente al pedido de usar exclusivamente colores neutros, el juego del interiorismo fue sutil, con texturas y detalles que dan ritmo sin estridencias. Mi objetivo siempre es que la casa hable del cliente, de sus gustos y su estilo de vida”.

Un puf a rayas, igual en forma y altura a la mesa de luz. Pompi Gutnisky

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