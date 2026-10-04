Doce ideas para aplicar el verde en todo tipo de baños

4 de octubre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

Con ejemplos tomados de casas reales, revestimientos, muebles, pisos o detalles en uno de los tonos más elegidos desde siempre

El verde admite infinitas versiones. Quizás por esa variedad de matices sea uno de los colores que mejor se adapta al baño. Convive muy bien con madera, mármol, piedra, metales y fibras naturales y, a diferencia de otros colores intensos, el verde tiene la capacidad de transmitir calma incluso cuando se utiliza en grandes superficies.

En el baño en suite, proyecto de la Arq. Camila Monge, techo verde mate, vanitory en laca brillante y tiradores circulares, como los espejos Federico German Paul - Federico Paul

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Descansa la vista, aporta equilibrio y genera una sensación de confort, sobran motivos para elegirlo.

Color Salvia

Revestido de piso a techo en un verde salvia, este toilette que presentó estudio Trama en Casa Living San Isidro, muestra el poder de los espacios monocromáticos para crear atmósferas envolventes.

Original estilismo, un ananá y un repollo reemplazan las clásicas flores. Javier Picerno

Verde botella

Para darle calidez a las venecitas de los baños, el equipo de Lacroze Design Studio recurrió al enchapado y petiribí en los muebles.

Espejos redondos con marco de hierro (todo de Lacroze Design Studio). Daniel Karp

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Al estilo de Ralph Lauren

Con detalles en el mueble y el espejo, ese verde es suficiente para destacarse sobre las pálidas flores del papel de Ralph Lauren. Lleno de identidad, el espíritu clásico y romántico se apropia del baño de la diseñadora Kátia Barrios

LIVING baños verdes Andre Nazareth

Verde eucalipto

El baño de Luciano Ianulli y Carola Salomón, dueños de casa y creadores de Broca, fue ampliado y hecho a nuevo con piso de cemento alisado y revestimiento de azulejos artesanales en verde eucalipto.

Mueble de madera (Broca). Santiago Ciuffo

Verde Tiffany

Para el toilette, Martín Fernández y Lucas Alves Da Silva recuperaron el sanitario original del baño principal. Las paredes, con revestimiento ‘Subway’ y cemento alisado logran un buen diálogo entre vintage y contemporáneo.

Los cerámicos verde Tiffany (Deco Arribeños) se acompañan con cemento alisadoen paredes y piso. En contraste, bacha blanca (Roca) con grifería (FV). Daniel Karp

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Acuático

Revestido en venecitas verde acuático, la Arq. Ana Boneo propuso un diáloga con la madera.

El espejo de gran tamaño diseñado por la Arq. Ana Boneo y hechos por Raúl Magnarelli. Apliques (Lumishop). Javier Picerno

Inspiración vintage

Sobre una base neutra, en lo de Cecilia Astigarraga, paisajista y dueña de casa, el vanitory y espejo pintados en verde hacen al carácter del baño.

Espejos (Casa Cuarzo). Mesada de Silestone (De Mori Mármoles) y Grifería (Foschia). Javier Picerno

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Con boiserie

La Arq. Lola Fernández, fundadora de Estudio Losa, tuvo vía libre para hacer algo distinto del estilo general en la deco del toilette, que eligió pintar de un verde inglés. La bacha existente ayudó a crear la sensación de un baño inglés de principios del siglo XX, el color lo obtuvieron después de varias pruebas.

Mesa (Landmark). Grifería (Robinet). Espejo (Mercado de Pulgas). Lámpara de cerámica estampada (Francisca Kenny para Tupé Home). Magalí Saberian

Sectorizado

En la ambientación que trabajaron en conjunto, Patricia O’Shea y Tom Rixton, dueños de Home Hotel Buenos Aires, se destaca la ducha revestida en cerámicos brillantes de un tono verde profundo, exaltado por los mosaicos blanquísimos.

Una mampara de vidrio y el revestimiento son suficientes para delimitar la zona de ducha.

Al estilo de La Provence

De la mano de sus arquitectas, Caroline Weill y Laetitia Paradis, este baño señorial en el corazón de La Provence apela a un revestimiento de cerámicos colocados en forma vertical y curvo para lograr una experiencia inmersiva.

“Los revestimientos verdes brillantes aportan reflejos materiales y una cierta luminosidad en una arquitectura de aberturas limitadas por los veranos tan cálidos de la región”

El acabado verde brillante multiplica la luz de las pequeñas ventanas.

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Verde profundo

Paula Muschietti, dueña de casa y diseñadora de interiores del Estudio LODD, eligió sumar color de la mano de unos cerámicos en verde profundo y le sumó un varillado para mayor privacidad del sector de los sanitarios.