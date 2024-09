Vende sus cuadros en Buenos Aires y Europa y hace veinte años tiene su casa-taller sobre Avenida Córdoba

Escuchar

“Llegué acá hace 20 años, recién separada de mi primer marido y muy triste porque se había muerto papá. Ese fue el contexto”, confiesa Romina Salem Taborda. En su recuerdo, pasaba por la Avenida Córdoba en su combi Volkswagen con los clasificados en mano cuando vio el cartel que anunciaba la venta. Lo buscó en el diario y ahí estaba: “Era mucho más grande de lo que estaba buscando pero no estaba tan alejado en presupuesto”.

Que estuviera cien por ciento original fue lo que terminó de definirla; poco después de ofertar empezaba una primera obra de puesta a punto para mudarse a su casa taller.

“Todas las fiestas de mañana” se titula el cuadro que corona el sillón del living. Y es un poco una declaración de principios si se lo ve en su contexto. Cuando Romina se mudó, lo que ahora es el living comedor era un taller monumental en el que se cansó de pintar y producir, pero también de recibir a amigos, ser el punto de encuentro y celebraciones.

Las lámparas fueron un hallazgo que trajo de un anticuario de Rosario. "Convencí a un amigo de que compráramos una cada uno, pero después me arrepentí y le compré la suya".

La casa tuvo dos obras: la primera, la que hizo antes de mudarse y la segunda, después de tener a Fresia. “¡De la primera obra me quedó un recuerdo espectacular! La hice con Félix y Tulio Gómez Alzaga, dos arquitectos que eran hermanos de un amigo mío con los que compartía mucho de la manera de ver y entender el valor de la casa”, se acuerda.

A esa primera intervención le debe la recuperación de los materiales originales, la instalaciones, baños y algunas otras reformas estructurales. La cocina, en cambio, es parte de su segunda reforma, para la que convocó a las arquitectas Bárbara Romeo y Andrea Mech.

“La idea de cambiar la planta fue una sugerencia de Luisa de Álzaga, una íntima amiga que es decoradora”, cuenta Romina. El cambio fue fundamental no solo por la luz que ganaron en el área del living, antes ubicado al fondo, sino también porque en la nueva planta la cocina quedaba integrada al living.

El living original se había ampliado en la primera reforma anexando un dormitorio, tras la decisión de invertir la planta se convirtió en un amplio dormitorio principal. El living, comedor y cocina dieron lugar a un sector de descanso, living con chimenea e incluso una bañadera, más un baño en suite y vestidor.

“La mayoría de las obras que tengo en casa son mías, heredadas o intercambiadas con amigos artistas a los que admiro muchísimo y de los que me encanta tener piezas en casa”

El piso calcáreo del baño lo rescató de una demolición por la que pasaba. “Lo subí en mi combi como estaba, tenía toda la carpeta de cemento pegada y se la saqué yo misma con un cincel: lo increíble fue que no faltó ni sobró un mosaico, ¡calzó justo!”, se acuerda.

Un hall de distribución separa su cuarto del de su hija. Acá, hizo un nicho en el placard para darle espacio a un escritorio. Todos los dormitorios se comunican con doble puertas al patio.

“La circulación del aire y las vistas al verde son lo que más valoro de la casa, incluso en los ambientes del fondo se da esa circulación directa al patio que hace que la luz o las ventanas no sean tan importantes”

El patio y la terraza son para Romina dos puntos fundamentales: “Desde que me fui a vivir sola, siempre prioricé las casas con patio y taller”. En esta casa, las dos cosas se unen ya que en la última obra eligió construir un taller vidriado en la terraza.

“No hay un día que no suba a trabajar en mi taller. Este invierno, por primera vez, me animé a hacer “asados de taller”: comidas en las que en vez de comer afuera, despejaba mi mesa de trabajo para sentarnos ahí. Me gustó tanto que pienso seriamente en ampliarlo y dejar la parrilla adentro”