Escaleras con personalidad: ideas para inspirarse y mirar hacia arriba 

16 de octubre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura

Por lo general las escaleras ocuparon un lugar discreto dentro de las casas. Hoy sucede exactamente lo contrario: muchas se proyectan para ser vistas. Algunas parecen esculturas, otras aprovechan cada centímetro para sumar guardado y varias apelan a la transparencia para dejar pasar la luz y las visuales.

La originalísima escalera en casa de la actriz Carla Quevedo sube hacia una cubierta transparente que permite ver el cielo. Santiago Ciuffo

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Los materiales más variados conviven en soluciones completamente diferentes entre sí, porque no se trata sólo de conectar dos plantas, sino de aportar identidad e incluso resolver funciones.

Esta selección demuestra que una escalera puede influir en la personalidad de una casa tanto como un ventanal, una biblioteca o una pieza de diseño.

Una escalera alrededor del patio

“Es lo más especial de la casa”, dice Carla sobre la escalera diseñada por los arquitectos Fabrizio Pugliese y Felicitas Navia, de Ohio Estudio. Con líneas suaves y una paleta monocromática, la estructura tubular acompaña un patio interior donde un Ginko biloba, se convierte en protagonista.

"Decidimos dejar a la vista las paredes de ladrillo del PH de 1939 y diseñar una estructura tubular de metal para resolver los nuevos metros cuadrados”, explican los arquitectos. Santiago Ciuffo

Una escultura habitable

Más que resolver un recorrido, esta escalera de los arquitectos mendocinos Sebastián Andia y Valentina Cerroni es una pieza escultórica. Hecha en petiribí, la pieza diseñada por los socios de OF. Studio fue prefabricada e instalada al final de la obra y parece flotar sobre la losa.

Una ilusión óptica alucinante. Las curvas se lograron con corte CNC (control numérico computarizado), a partir de la acumulación de capas. Una segunda escalera, de hormigón, lleva a la cava. La lucarna lleva luz al subsuelo. Luis Abba

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Transparencia y luz natural

Andrew Maynard y Mark Austin, codirectores de Austin Maynard Architects, fueron convocados para liderar el proyecto de esta casa en Australia en la que revistieron la escalera con una estructura metálica de chapa perforada.

A la altura de la pared la escalera se vuelve de madera. Gentileza Derek Swalwell / Austin Maynard Architects

La chapa actúa como una envolvente liviana que protege sin bloquear las visuales. Ubicada junto a un patio, la escalera permite que la luz natural atraviese los distintos niveles.

En cualquier otro material, la escalera hubiese interferido con el ventanal al patio. En este caso, no compite sino que completa. Gentileza Derek Swalwell / Austin Maynard Architects

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El color como protagonista

En casa del arquitecto Mitsue Kido, la escalera de hierro, pintada íntegramente de verde, se destaca sobre el revestimiento de madera clara y aporta identidad.

Por la escalera se accede a este espacio revestido en multilaminado de guatambú. Daniel Karp

La elección de un único color para estructura, peldaños y barandas refuerza su presencia y la convierte en el centro de la escena.

Distinta a lo que se acostumbra ver, la escalera es una gran pieza de hierro de diseño minimalista. Daniel Karp

Centro de escena

“La escalera fue lo primero y lo más complejo de diseñar, porque sus proporciones dependen de la apertura. Valió la pena, hoy es la columna vertebral del espacio”, resume la arq. Cali Herrera.

Sillón a medida en pana azul y dúo de mesitas con patas de acero y tapa laqueada (Estudio Cali Herrera). Alfombra ‘Ralph’ en bajo relieve (Jt. Pfeiffer) Javier Picerno

El pedido de la dueña de casa fue que incorporarán a su Brasil natal en su residencia porteña. De ahí los azules del mar, los paisajes tropicales, las curvas y la gran escalera central, una presencia que, como todo aquí, eleva, embellece y conecta.

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Mucho más que una escalera

Integrada a una estructura diseñada a medida, la escalera convive con estantes, nichos y compartimentos de guardado. Esta solución, diseñada por el estudio Austin Maynard Architects, aprovecha cada centímetro disponible y demuestra cómo la circulación puede convertirse en parte del equipamiento de la casa.

La escalera resuelve guardado de la manera más inesperada. Gentileza Derek Swalwell / Austin Maynard Architects

Entre sombras y vegetación

Suspendida sobre un cantero interior, la escalera metálica que propuso el arquitecto Matías Mosquera se despliega detrás de una trama de perfiles que filtran las vistas y la luz.

Más que un elemento de circulación, funciona como una pieza escultórica integrada al paisaje interior de la casa. Santiago Ciuffo

La escalera cuelga desde arriba y en el espacio inferior hicimos un cantero. Sumado a las rejas exteriores, todo funciona como un filtro entre la calle y la casa, pero dejando pasar la luz de la tarde.” — Arq. Matías Mosquera, de Atelier M

La paisajista Carolina Pell fue la responsable del cantero interior. Santiago Ciuffo

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Geometría en espiral

Compacta y visualmente liviana, esta escalera caracol de estructura metálica que propone Malva Arquitectura aprovecha al máximo el espacio disponible. Depurado y monocromático, el diseño refuerza la sensación de continuidad, mientras que las líneas curvas aportan dinamismo al ambiente.

En el bajoescalera, cuadros (Decohaus). Paredes pintadas en ‘Verde Petróleo’ (paleta de Mesopotamia para Sherwin Williams). Daniel Karp

Hormigón con espíritu liviano

Aunque está construida en hormigón, la escalera de la Arq. Maray Apellaniz mantiene una apariencia ligera gracias a la baranda de metal desplegado blanco, que permite el paso de la luz.

A pesar de ser de hormigón, la apuesta por un diseño colgante y baranda de chapa perforada la hace por demás liviana. Daniel Karp

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Diseño que se oculta a la vista

Revestida en el mismo lenguaje del mobiliario, la escalera, diseñada por las arquitectas Camila Castillo y Joy Zimmerman, al frente del estudio Ideï Arquitectura, se integra con total naturalidad.

Los frentes de guardado incorporados bajo los peldaños aprovechan el espacio disponible y mantienen una estética limpia y ordenada. MAGALI SABERIAN

El encanto de lo heredado

Tallada en madera maciza y con detalles artesanales que sobrevivieron el paso del tiempo, la escalera de la casa en La Pedrera de la artista plástica Alicia Goñi aporta calidez y carácter a la casa.

La decisión de pintar pisos y techos de blanco ayuda a resaltar la escalera. Pompi Gutnisky

Más que un elemento de circulación, la escalera funciona como una pieza patrimonial capaz de contar la historia de la casa.

Escalones hacia el jardín

Enmarcada por un gran paño vidriado y rodeada de vegetación, la escalera flotante revestida en petiribí que diseñó la arquitecta y dueña de casa Natalia Rocco se integra sileciosamente al entorno y refuerza el vínculo entre interior y exterior.

La combinación de hormigón, madera y vidrio favorece una conexión fluida con el patio. Javier Picerno

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Pasaje en el tiempo

En el departamento del arquitecto Javier Müller y la diseñadora Eugenia Avarello, la escalera interna se hizo en hierro con escalones de pino tea recuperada. Los grandes paños vidriados conservan la esencia fabril del edificio original de 1908 en Retiro.