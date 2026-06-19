Se hicieron una casa fin de semana para tener una base que acompañe la vida deportiva de la familia

Daniela Rossi y Karina Contini Por 19 de junio de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Uno se alegra de que los chicos hagan deporte, pero el sentimiento se puede ver empañado si las horas-auto se apoderan de gran parte del fin de semana. (Por no hablar de la preocupación cuando no los llevamos). Entonces, como para probar, Hernán y Zapi decidieron alquilar una casa en Villa de Mayo. La buena experiencia los animó a dar el paso definitivo: comprar un lote para construir su propia base de fin de semana.

“Es común que la casa esté paralela al frente, pero la pusimos transversal para aprovechar la vegetación y la mejor orientación”, revela Carlos Galíndez, autor del proyecto. A cargo del paisajismo, Clara de Elizalde propuso reubicar varios frutales existentes. Javier Picerno

En una zona de terrenos amplios, encontraron uno de un tamaño razonable (porque ya había sido subdividido) que se destacaba por su añosa arboleda. Y lo más importante, ya tenían arquitecto: su amigo Carlos Galíndez, socio del reconocido estudio Alric-Galíndez.

La casa se construyó con exterior de chapa (Zinguería RG), enrejado metálico y una cámara de lana de vidrio de 10cm de espesor como aislante, a la que luego se sumó la capa interior de madera. Javier Picerno

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Los dueños pidieron una casa de chapa con las medidas justas, para no ir contra la practicidad anhelada ni competir con el entorno verde que habían sido tan afortunados de encontrar.

Al fin, despreocuparse

Al ser una casa de fin de semana, por una cuestión de seguridad quisieron que fuera fácil de cerrar, y también de abrir apenas llegan. “Pensando en que ese trámite fuera lo más sencillo posible, creamos un sistema de paneles corredizos que pueden funcionar como parasoles o cubrir por completo la fachada”, dice el arquitecto Galíndez.

“La casa aparece como un artefacto industrial puesto en el verde. En ese contraste con lo artificial, gana la naturaleza, que se destaca aún más”.

Menos gastos fijos

Juntos, dueños de casa y arquitecto buscaron la manera de que la casa fuera eficiente en términos de sustentabilidad y de gestión de recursos. Con diferencias de altura entre módulos, cubiertas, techos abovedados y ventanas en la parte superior, diseñaron un sistema de ventilación cruzada para reducir el uso del aire acondicionado, algo que, tras habitar la casa, afirman que realmente funcionó.

Vista de la galería central y el quincho, en uno de los extremos. Javier Picerno

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La casa es una secuencia de pasos lineales que se va articulando gracias a diferentes alturas y bóvedas que facilitan el ingreso de luz y la circulación de aire.” — Arq. Carlos Galíndez, del estudio Alric-Galíndez, a cargo del proyecto

La vista desde la mesada de la cocina muestra una sucesión de espacios agradables, con funciones distintas y una misma relación con el exterior. Javier Picerno

Calidez interior

La vista en el sentido opuesto, desde la parrilla a la zona social con cocina integrada. Javier Picerno

“Como contraste con la chapa blanca, revestimos el cielo raso con pino brasileño, algo que transmite una sensación protectora, de cobijo”, comparte Hernán.

‘BKF’ de loneta, sillones (Tapicería Do Braz) y mesita de ciprés (Carpintería Sebastián Fernández Lando). Javier Picerno

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Hernán, dueño de casa, encantado con el proyecto. Javier Picerno

“Yo tenía el berretín de la casa de chapa, y nos gustaba la idea de que sorprendiera, que fuera como un galpón que adentro esconde otra cosa. Cuando Carlos nos acercó la propuesta, un poco nos asustamos, pero enseguida todo cobró sentido”.

Lo único que ubicaron en el piso de arriba es una sala de usos múltiples. Javier Picerno

Detalle del salón de usos múltiples. “Cuando puedo, hago home office desde acá: es realmente distinto trabajar en este entorno”. Javier Picerno

Como detalle muy particular, los dueños también querían que, de algún modo, el proyecto incluyera referencias al mítico “escarabajo” de Volkswagen, auto que apasiona a Hernán. Así tomó forma esta casa que los acerca a la agenda deportiva de la familia, pero que también cambió profundamente la vida más allá de sábados y domingos.

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Un acercamiento al sistema de apertura de los techos abovedados. Javier Picerno

Camino a los dormitorios

En un extremo de la cocina, el corredor comunica el sector social con los tres dormitorios y sus respectivos baños. Mesa-isla con tapa de ciprés (Carpintería Sebastián Fernández Lando). Termo de ratán (Philippa Deco Boutique) y mate (Sasha Gats). Javier Picerno

Se aprovechó el bajo escalera para sumar espacio de guardado. Javier Picerno

Para el dormitorio principal, lindo pero muy sencillo, se hizo un escritorio de ciprés (Carpintería Sebastián Fernández Lando). Javier Picerno