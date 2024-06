¿Estantes o alacenas? Mirá qué te conviene según el estilo y dimensiones de tu cocina

Esta vez ponemos el foco en las características de alacenas y estantes, dos opciones bien distintas para un punto clave: el espacio de guardado, que debe ser funcional, pero también atractivo.

Como en todo, en este tema hay dos equipos: a los que les gusta tener todo a mano y a la vista y los que quieren planos continuos (tanto, que incluso evitan los tiradores en los muebles). Más allá de preferencias personales, te invitamos a observar tu tipo de cocina, el espacio disponible y el estilo de la decoración antes de elegir entre estantes o alacenas.

Palabras de expertas

“La ubicación de puertas y ventanas es uno de los factores que determina la presencia de alacenas o estantes”, explica la arquitecta Camila Castillo, socia de Joy Zimmerman en el estudio Ideï Arquitectura. Cuando encararon la reforma integral de la casa de Camila, prescindieron de las alacenas para potenciar la perspectiva al jardín. En su lugar, diseñaron muebles laterales de piso a techo que dejan espacios a la vista, otros ocultos y que también contienen la heladera y el horno.

En casa de Camila Castillo, amoblamiento en MDF (Ideï Arquitectura) enchapado en roble y laqueado con el tono ‘Contented’ 6191 de Sherwin Williams. Santiago Ciuffo

"La medida estándar entre mesada y alacena es de 60cm. La profundidad del mueble, varía entre 30 y 35cm. Por lo general, se colocan hasta dos estantes regulables", detallan las socias de Estudio Ideï.

"Es clave entender lo que necesitamos y tener en cuenta el espacio disponible para la cocina. ¿Es amplia o compacta? ¿Separada o integrada? ¿Cuánto espacio de almacenamiento se requiere?".

"Cuando hay demasiada cosas para guardar, es preferible que haya alacenas".

"Si hay linda vajilla u objetos para mostrar, los estantes son una opción. Pero es algo que les recomendamos solo a los clientes que son naturalmente ordenados y prolijos".

"Los estantes dan mayor sensación de amplitud y ayudan a que las cocinas integradas pasen más desapercibidas".

"Las alacenas también son objetos de diseño. Por eso, pueden mimetizarse con el resto del ambiente, pero también nos gusta que generen contrastes con recursos como el varillado o el ranurado", concluyen las arquitectas.

Lámpara colgante (Huup). Banquetas (Increa). Santiago Ciuffo

“Después de la reforma, las alacenas llegan hasta el techo. Ahora la cocina se ve más esbelta y ya no queda ese hueco entre el mueble y el techo que acumulaba suciedad. (Porque tampoco se usa más completarlo con cajones de placa de yeso)”.

Realzando una campana muy decorativa

Sobre la alzada de la mesada y con un refrescante tono verde menta como fondo, estos estantes se pensaron para tener objetos decorativos y de buen diseño, que se vieran desde el comedor diario.

Estantes (BS Carpintería). Muebles de la cocina y barra enchapados en lenga (Raúl Magnarelli). Javier Picerno

Aire mediterráneo

A Sabrina Spinelli, creadora de Casa Pastel, no la entusiasman las alacenas: le parece que encajonan e interrumpen la entrada de luz. Por eso para su cocina eligió estanterías, en sintonía con el modelo playero, que permiten aportar más detalles artesanales a la escena de un modo que le resulta práctico.

La estantería abierta con arco de medio punto hecha en obra es un gesto que, por sí solo, habla de la inspiración mediterránea que la dueña buscaba para su cocina. Daniel Karp

Recrear sensaciones

“Si bien la integración de la cocina es un gesto moderno, tener todo a mano retoma el concepto clásico de funcionalidad”, nos decía el arquitecto Jorge Cermesoni cuando lo visitamos en su departamento del edificio Kavanagh. “Cuando viajo, compro más que nada especias e ingredientes: es un modo de recrear esa experiencia con sabores cotidianos. Además de que suelen venir en envases muy atractivos, lo que me encanta porque los tengo a la vista”.

Mesada y revestimiento (Marmolería Forte dei Marmi). Muebles de cocina (Cucina Montabile). Sillas (Piazza Navona). Lámpara colgante ‘Aim’, de Ronan y Erwan Bouroullec, para Flos Italia. Javier Picerno

Esta cocina que se usa (y mucho) también es comedor. De ahí la atención a la deco, de la cual la estantería es la mayor estrella, y a la comodidad de las sillas.

“La isla ofrece un comedor con mesada en L donde entran hasta seis personas; lo razonable para recibir en 130m2”, dice Cermesoni. Javier Picerno

El elemento afectivo

“Desde el primer momento le pedí a mi arquitecta, Delfina Jordán, un estante ancho para poner mis latas, que uso todos los días y encierra cada una un lindo recuerdo, además de galletitas o tés”, nos contaba la jardinera e instagrammer Josi Silveyra, alias @maryjoegardener.

"Para mí era importante sentarme y ver algo lindo, no sentirme en la cocina". A eso aporta la vista a objetos queridos y los azulejos (Syria Cerámicos), a tono con los muebles (Arq. Delfina Jordán). Maia Croizet

“Quería muebles vidriados para que se lucieran mis tazas, mis teteras, mis cacharros. Ahí estoy yo en pinta. Me parece que dicen: ‘Esta es la cocina de Josi’”.

Maia Croizet

El ABC de las alacenas

Mario Valdez, carpintero experimentado en confeccionar muebles a medida, nos da estas pistas para tener en cuenta antes de encargar una alacena.

“ El material más utilizado es el MDF enchapado con melamina o acabado laqueado. Este producto de madera reconstituida es más resistente que el aglomerado, que también se usa pero corre el riesgo de deformarse con el uso”, nos explica.

"Los tiradores convencionales y las manijas ya no se ven tanto. En cambio, se usan cada vez más los expulsores o el sistema de cierre suave (de esa manera no se golpean las puertas, sobre todo si son livianas). Así, queda un diseño completamente liso, sin salientes. Otra opción son los perfiles de aluminio con pestañas".

Muebles enchapadados en melamina ‘Himalaya’ (Faplac), diseñados por la Arq. Silvia Soqueff y llevados a cabo por Todo a Medida Valdéz. Javier Picerno

"Los cantos de las puertas se hacen de PVC y se pegan con un sistema de termosellado a 200° para que no se alteren".

"Las alacenas se usan con puertas cada vez más anchas, que pueden llegar hasta los 90cm. En la parte superior de las alacenas que llegan al techo, Valdez suele colocar puertas rebatibles para cortar la altura.

"Pueden estar amuradas o sujetas con tirafondos. Por ejemplo, en mueble de 1,20 m se recomienda colocar tres de estos tornillos".

Campana diseñada por Soqueff y realizada por Herrería Bruto. Lámparas colgantes (A3). Javier Picerno

Estilo nórdico

“La protección de la escalera con varillas de hierro verticales generó una linealidad que trasladamos a la terminación de la mesada, el fondo del aparador de la cocina y los muebles con ranuras. Así encontramos la identidad del espacio”, nos explicaba la arquitecta Bárbara Zoberman, a cargo de la reforma de esta cocina.

Los muebles están pintados con el tono ‘7017 Dorian Grey’ de Sherwin Williams. Magali Saberian

Milimétrico

“Sabía exactamente dónde quería cada cosa en el mueble de la cocina: lo tenía estudiado al milímetro. Llegué a mandarles dibujos hechos en Autocad a los arquitectos para que se los pasaran a los carpinteros”, recuerda Juan Otero, el dueño de esta casa que realizó con el Estudio Mas Conceptual, de los arquitectos Ignacio Deveaux y José Luis Castellón.

Aunque se ve muy net, la cocina está super equipada. Detrás de las puertas del mueble se esconden los electrodomésticos y equipamiento. Maia Croizet

Las estaciones de café y pastelería están escondidas, cuando no están en uso son imperceptibles. Maia Croizet

Distinguirse

Mery, creadora de Happy like a Hippo, necesitaba una cocina instagrameable para mostrar sus recetas en su popular cuenta. Entonces, el Estudio Trama propuso este diseño que cumple con creces ese propósito. También es funcional y cuenta con generoso espacio de guardado.

Bajomesada y alacenas laqueadas (Trenel Amoblamientos) en color 'Praga' (Sherwin Williams). Mesadas en Purastone 'Blanco Nube'. Francisco Odrizola

“Ella había pensado en algo blanco, pero le propusimos este rosa con un tinte apenas anaranjado para que fuera reconocible e hiciera el espacio más cálido”.

Blanco puro

“No me gusta acumular, ni ver cosas que no se usan: ese es el leitmotiv de la casa. Solo tengo los muebles necesarios, y no hay adornos, cuadros ni libros a la vista. Tampoco me gustan los colores: por eso es todo blanco y madera”, dice Alejandro, el dueño de de esta casa que proyectó el estudio Mazzinghi-Sánchez. Respetando ese criterio se hizo la casa, y obviamente, los muebles de la cocina.

Muebles de cocina (Mazzinghi-Sánchez Arquitectos) de melamina blanca con mesada de Purastone. Pompi Gutnisky

Un placard en la cocina integrada

“Queríamos que la cocina estuviera solo para lo que se la necesita, sin alterar la estética del ambiente principal”, dice la arquitecta Ekaterina Künzel. Por ese motivo, no eligió estantes con vajilla a la vista, sino dos muebles y un placard revestidos en madera de goiabao donde se guardan los pequeños electrodomésticos.

Daniela Mac Adden

La alzada de mármol remata en un estante angosto, más para un apoyo ocasional que para una exhibición permanente.

Para extender el piso de pino tea, levantaron el solado, hicieron una nueva cámara de aire, compraron tablas de la misma madera y las intercalaron con las existentes. Daniela Mac Adden

