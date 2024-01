Estéticamente importantes sobre todo en cocinas integradas, también necesitan ser prácticas por su uso diario e intensivo.

Desde hace un tiempo, la mesada y la alzada se piensan en conjunto. Por practicidad; a veces, para reducir costos, y también como factor estético, importante sobre todo en una cocina integrada al área social, como es tan frecuente ver hoy en día. A continuación, les traemos ejemplos inspiradores para elegirlas resistentes, de fácil mantenimiento y con buen diseño.

Antes que nada, tips de experta

La arquitecta Alejandra Lista nos cuenta algunos aspectos que conviene tener en cuenta:

“La medida estándar de las alzadas es de 60 cm”.

“Sean de granito o de compuestos de cuarzo y minerales, prefiero usar el mismo material en la mesada y en la alzada para tener sensación de continuidad y evitar los zócalos tradicionales de 5cm, no siempre estéticos”.

“Uno de los materiales más accesibles son los cerámicos de 45x60, como el modelo ‘Net Brillante’ de Cerámicos San Lorenzo”.

“En el caso del porcelanato, hay placas de 120x0,60m. La ventaja de esta medida es puede llegar a coincidir con el largo de la mesada”.

“Cuanto menos juntas haya, mejor. Los revestimientos chicos como las venecitas dificultan la limpieza y el mantenimiento”.

“Algunos elementos sutiles como las buñas, que sirven para apoyar especieros u otros objetos, convierten a las alzadas en una pared con distintas funciones”.

En este caso, la arquitecta tenía placas de 50cm, y decidió compensar lo que faltaba con un revestimiento de madera que extendió hasta la base de alacena, donde agregó tiras de led.

Piedras naturales, gran tendencia

“Antes no teníamos una cocina integrada; la hicimos porque así vivimos, cocinamos nosotros todas las noches. ¿Que siempre tiene que estar prolija? No es un tema: somos bastante ordenados”, dicen los arquitectos Diego Victorica y Florencia Bosisio, mirándose convencidos, desde la casa a la que se mudaron recientemente tras reformarla.

Se cambiaron los pisos. Hoy, en toda la casa son de porcelanato ‘Compacta Graphite’, de Vite. Daniel Karp

"Cuando fuimos a elegir piedras, este granito nos encantó, así que Flor adaptó el color de los muebles que estaba diseñando a la mesada y la alzada en ese material." Arq. Diego Victorica, dueño de casa y socio de Ottone-Victorica

Mesadas y alzada de granito ‘Maorí’ (Mármoles Olivos). Muebles a medida (Umeblo) hechos con placas de melamina ‘Negro’ y ‘Carvalho Mezzo’ (Egger). Daniel Karp

Tendencia II

Las piedras “sinterizadas” (que producen marcas como Neolith, Dekton o Laminam) siguen en boga para reemplazar las tradicionales alzadas de azulejos de 10x10, de las que muchos no aprecian tanto las juntas. Si este es tu caso, este compactado de minerales ultrarresistente y con una enorme cantidad de acabados está al tope de la lista para investigar.

Mesada y alzada de Laminam ‘Estatuario’ de 12mm. Frentes de MDF laqueado en ‘Gris Noble’ (Alba). Bacha ‘E50′ (Johnson). Anafe a gas (Whirlpool), extractor extensible (TST).

"“Los frentes de los muebles en gris oscuro resaltan las vetas y el brillo de la mesada y la alzada”." Arq. Lucila Savage, de Estudio Lesel

Tendencia III

Como decimos una cosa, decimos la otra: muchos siguen optando por los azulejos. ¿Por qué? Porque dan un toque vintage muy cool. Hay dos opciones que se están imponiendo: los de textura levemente ondulada y colores no completamente uniformes, al estilo de los famosos “zellige” marroquíes; y los de colores novedosos (o que vuelven con fuerza). Miremos.

Delicadísima combinación de mesada, alzada y muebles en la cocina de @maryjoegardener. Maia Croizet

Arriba, un detalle de la recién estrenada cocina de la paisajista y jardinera @maryjoegardener, que para reformarla busco su inspiración en la naturaleza. (Como no podía ser de otro modo). En ese sentido, no solo la atrajeron el color de los azulejos tipo “zellige” sino también el hecho de que no son totalmente uniformes.

En casa de la arquitecta Griselda Balian, revestimiento de madera reciclada y laquedada a nuevo y azulejos a tono en un color muy similar al 'Peach Fuzz' augurado por Pantone como color del año 2024. ¡Adelantada! Revista Living

Todos los gustos

En este caso, la alzada se cubrió con pintura de pizarrón para anotar recetas o mensajes, pero se sumaron placas de acero inoxidable en los sectores con más desgaste. Santiago Ciuffo

Funcional

Mueble bajomesada con frente varillado (Eme Carranza), estructura que se repite para contener la heladera (Samsung). Mesa con tapa de mármol (Canteras del Mundo). Gentileza Laura Macías Acuña

Para su casa, la diseñadora Eme Carranza hizo desarrollar especialmente un estucado color arena (Sinteplast) que crea un ambiente rústico en contraste con el interiorismo. Unió ese amarillo cálido con el marrón rojizo del bajomesada y los estantes. Entre ellos, el gris sutil de la alzada (no muy alta) y la mesada de Silestone.

Se evitaron las alacenas: calaron un nicho con estantes de madera para tener lo esencial al alcance de la mano. Gentileza Laura Macías Acuña

Cocinas de autora

“Me incomoda la rigidez de los laterales de las mesadas; busco la vuelta para hacerlos más suaves. En este caso, probé con revestimientos ‘Subway’ en espiga y con juntas verdes, para que parezca que la pintura se mete entre las piezas”, explica la arquitecta Camila Monge.

Tiradores 'Media Luna', de Camila Monge. Fotos Federico Paul (Gentileza: Camila Monge)

De cerca y de lejos, la alzada funciona como elemento de diseño y confort. Color de mobiliario y pared 'SW 6185' (Sherwin Williams). Fotos Federico Paul (Gentileza: Camila Monge)

En la cocina de actualísimo color verde que vemos abajo, Camila Monge también esquivó las aristas rígidas con esta alzada de líneas curvas realizada en el mismo material de la mesada.

Mesada Dekton 'Vera' (Eurostone). Color de mobiliario 'SW 6194' y color de paredes 'SW 6214' (Sherwin Williams). Piso terrazo 'Celeadon' y 'Gris perla' (Quadri). Fotos Federico Paul (Gentileza: Camila Monge) Federico German Paul - Federico Paul

Otro detalle: la combinación de las placas de terrazo verde con las grises el un guiño al piso granítico original. Fantástica asociación que sigue en los muebles y el resto de los materiales.

Madera protegida

Alrededor de la mesa que Mabel mandó a hacer inspirada en un diseño de Alberto Churba, sillas Thonet. Javier Picerno

En la casa de la arquitecta Mabel Scaletzky, creadora de Áurea, vimos este fabuloso mueble de petiribí que concentra funciones e hilvana varios sectores de su PH reciclado: organiza cocina, toilette y lavadero, algunos camuflados, otros ocultos. Totalmente integrado a la planta baja sin divisiones, su materialidad la impregna. Por eso, fue muy buena la decisión de no cortarlo con otro material, pero sí proteger la madera de inevitables salpicaduras.

Para no preocuparse por salpicaduras y facilitar la limpieza, la alzada está cubierta con vidrio. Javier Picerno

A la altura de la cocina, revistieron la alzada con vidrio para evitar manchas de salpicaduras y facilitar la limpieza, pero conservando intacta su estética.

Efecto impactante

Este recurso propuesto por Olivia D causó sensación en nuestra feria de deco Experiencia Living: se trata de una alzada corrediza de apariencia sólida pero muy liviana al deslizar que, en su interior, contiene elementos de uso diario. Además, toda la cocina queda cerrada gracias a cerramiento plegable y también corredizo.

Mesa (Olivia D) con tapa de Dekton ‘Vigil’ (Canteras del Mundo). Sillas ‘Aro’ (Ries). Candelabros (Tótem). Cuando quedan revelados, los frentes del mueble de Rauvisio ‘Olive Noir’ (Rehau) suman color, al igual que la grifería monocomando ‘Aromo’ (FV). Javier Picerno

Los espacios integrados exigen que las cocinas se ajusten al living contiguo, pero esta sorprendió con un cerramiento plegable y corredizo, de gran aporte estético inspirado en el “japandi”, fusión del diseño danés y japonés.

Ilusión integradora

Con un “total black” que continúa en la zona de la parrilla y se repite en el bar, la cocina de la diseñadora Carola Mauer queda disimulada al fondo del ambiente integrado.

Mueble de cocina de melamina ‘Perfect Sense’ (Holzart) con mesada y alzada de Dekton ‘Kelya’ (Canteras del Mundo). Javier Picerno

Materiales bien combinados

Colores pastel mezclados con chapa oxidada e instalaciones eléctricas a la vista. Lo sereno y lo lúdico, el reposo y el trabajo, juntos en el departamento ambientado por la arquitecta Silvia Soqueff para Experiencia Living. “Las cocinas integradas son, por lo general, lineales. Su gran desafío es amalgamarse con el área social estéticamente, sin perder funcionalidad”, nos decía.

Melamina ‘Himalaya’ (Faplac) en los muebles de cocina diseñados por Soqueff y llevados a cabo por @todoamededidavaldez. Campana diseñada por Soqueff y realizada por Herrería Bruto. Javier Picerno

La arquitecta Silvia Soqueff explotó al máximo lo que ofrecían los materiales: llevó hasta la alzada el porcelanato ‘Filomena claro’ (Cerámicas San Lorenzo) que usó en el piso combinado con madera.

El porcelanato ‘Filomena claro’ (Cerámicas San Lorenzo) del piso también se usó en la mesada y para revestir la pared entera. Heladera Gorenje, anafe y horno (todo de Longvie). Javier Picerno

Caja negra

Madera y negro fue la dupla elegida para lograr una cocina compacta y moderna. El marco que contiene el anafe y el extractor está revestido en Dekton ‘Sirius’ (De Stefano), el mismo material que se usó en la tapa de la isla.

El equipamiento de la cocina (De Otro Tiempo) fue realizado con enchapado de petiribí natural. Banquetas de aluminio negras ‘Eros’ (Andy Forn Casa). Daniel Karp

El vajillero, también tiene fondo negro e iluminación led. Daniel Karp