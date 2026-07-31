Fuimos a la casa de la chef Julieta Oriolo, donde en el centro, por supuesto, está la cocina

Referente de la cocina italiana en Buenos Aires, nos recibió en su nueva casa pensada para tres
“Teníamos muchas ganas de hacernos una casa desde cero, pero nunca pensamos que se iba a dar tan rápido”, dice Julieta Oriolo, chef y dueña de La Alacena Trattoria y La Alacena Pastificio, en el barrio de Palermo. En pareja desde hace 17 años con Hernán Calliari, también dedicado al rubro gastronómico y socio de su restó, esperaban la llegada de su primer hijo cuando decidieron vender su PH en Parque Chacabuco para comprar algo más cerca del trabajo. “El primer fin de semana que salimos a buscar, vimos tres propiedades. Cuando entramos en esta casa con Hernán, había una luz tan impresionante que ahí nomás le dije: ‘Es acá’”.
“Estar tan cerca de La Alacena me cambió la vida totalmente: me da la libertad de ir y venir sin horarios, importantísimo ahora con el bebé. Antes estaba, pero ahora siento que estoy mucho más”.
Cocina central
Mientras cursaba el último tramo de su embarazo, volvió a la arquitecta Marina Kurcbart, con quien ya había trabajado en el diseño de sus restaurantes, para encarar una obra en tiempo récord. “Nos gustaba su estilo y su forma de trabajar, y como conocía nuestra urgencia, sabíamos que iba a cumplir en tiempo y forma”.
Al estar frente a una casa en malas condiciones y además con la consigna de “no tener que hacerle nada por diez años”, se decidieron por una reforma integral. “El punto de partida fue que la cocina tenía que ser el corazón del proyecto”, recalca Julieta.
¡Y cómo no poner la cocina en el centro, si es su profesión y su pasión! Porque las raíces de Oriolo provienen del pueblo homónimo en Calabria, fuente de inspiración para sus recetas. “Mis padres cocinaban todo el tiempo. Yo empecé a estudiar por hobby, sin saber que iba a terminar siendo mi profesión. A los pocos meses empecé a hacer una pasantía y nunca más me fui de un restaurante”.
La cocina se desplazó de su lugar original hacia el centro de la casa para tomar más protagonismo y abrirse a todos los ambientes mediante un pasillo conector. “Cuando arranco los motores, la uso un montón, por eso quería que fuera grande y tuviera mucha luz”.
Con calma
Las decisiones de interiorismo estuvieron a cargo de Julieta: “Yo voy buscando objetos y, después, con Hernán hacemos el filtro final”. Y aclara: “En esta casa bajamos la ansiedad de querer resolver toda la decoración de una, y aún estamos buscando lo que nos gusta, con calma. Mientras tanto, me divierte ir resolviendo con lo que ya tenemos y no comprar de más”.
Y más calma aún
“Para mi cuarto me inspiré en las casas de campo inglesas, con su variedad de texturas y superposición de colores: tenía ganas de jugar un poco. Pero también quería que me transmitiera paz, por eso elegí este empapelado. Y fue un acierto”.
Originalmente, la suite era más grande, pero le cedió algunos metros a la cocina durante la ampliación. “Me encantan los colores. Pensaba ir por un mostaza, pero me terminé decidiendo por el verde”, comenta Julieta, satisfecha con la decisión. Pero el mostaza no se fue, aparece en los almohadones que se trajo desde el living, porque, después de pasearlos un poco, le gustaron más acá.
El buen gusto, en todas partes
Tras formarse en distinguidas cocinas porteñas, Oriolo sintió que estaba lista para su propio restaurante, y hace doce años fundó La Alacena con su amiga y socia Mariana Bauzá. “Al principio, hacíamos ensaladas, sándwiches, panadería y pastelería. Recién más tarde empezamos con las pastas, para dar a conocer mi tipo de cocina”.
Hoy, Julieta es referente de la gastronomía italiana en la ciudad y su trattoria acaba de recibir, por tercera vez consecutiva, el reconocimiento Bib Gourmand que otorga la Guía Michelin a los restaurantes que ofrecen la mejor relación precio-calidad.