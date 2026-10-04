Hicieron de esta planta baja un oasis urbano y, también, un emprendimiento familiar

Este loft con patio fue proyectado como oasis urbano y punto de partida para captar la esencia clásica y moderna de Buenos Aires

“¿Pero cómo? Acá podrías tener tres dormitorios y cobrar más caro”. La reacción de quien se encargaría de los alquileres sonaba razonable: destinar la mayor superficie al área social podría ser anticomercial... Pero también es un camino menos obvio; al menos así lo entendieron el arquitecto Jorge Mazzinghi y su mujer, la diseñadora Verónica de Miero (creadora de Seco Rainwear), quienes eligieron este departamento en planta baja para convertirlo en un loft de alquiler temporario.

Delante de la puerta roja característica del Estudio Mazzinghi-Sánchez, el arquitecto Jorge Mazzinghi y su mujer, la diseñadora Verónica de Miero, encargada del interiorismo del loft en planta baja que vamos a ver. Después, el lobby y, por último, la entrada a una de las unidades, con un motivo a rayas que también identifica al edificio.

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“Lo pensamos como un emprendimiento familiar; de hecho, quien se está ocupando de administrarlo es nuestro hijo Antonio, y tuvimos que convencerlo de probar otra ecuación”, explica Mazzinghi sobre la decisión de no resignar, en función de la practicidad o el rendimiento económico, la amplitud del patio porteño, la nobleza de las carpinterías de hierro y los cielos rasos de madera ni los muebles de diseño.

Pisos cerámicos de 120x120cm (Vite) y sofá con otomana (Manifesto). Cielorraso de lapacho (Pisos de Madera DR) con spots cilíndricos orientables (Iluminacion Agüero). Pompi Gutnisky

“Hagámoslo como si fuera para nosotros”, se propusieron Jorge y Verónica. Entonces, antes que poner fundas lavables, se arriesgaron con un elegante sillón modular. Y eligieron un suntuoso revestimiento de lapacho para el cielorraso.

Amoblamiento de cocina en melamina ‘Fresno Negro’ con alzada de mármol Purastone. Pompi Gutnisky

Alfombra estilo persa en lana y seda (Lucas Carpets 167, Mercado de Pulgas) y lámpara arco de la firma italiana Foscarini (Iluminacion Agüero). Pompi Gutnisky

“Cuando los alojamientos son ultrapragmáticos en su función para el turismo, se pierde la magia. Acá hicimos lo contrario: el puntapié fue buscar algo propio de la arquitectura porteña. Así apareció la idea del patio”.

El sillón exterior tiene una colchoneta forrada en género pintado a mano (Blanco Concepto) y almohadones de lino (The Linen Store). Florero cerámico (Good Luck Casa). Pompi Gutnisky

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La chimenea está pensada para una copa junto al fuego o para un asado veraniego.

Para preservar las ventanas, se instalaron toldos con el mismo patrón a rayas de la pileta y los espacios comunes del edificio. El dormitorio está separado por cerramientos de vidrio repartido y cortinados de terciopelo en tono habano (Maia Grandoli). Pompi Gutnisky

Típicas de las casas chorizo del barrio, el carácter de las carpinterías de hierro ganó la elección frente a las prestaciones del PVC.

Ropa de cama de puro algodón y manta tejida (todo de The Linen Store). Pompi Gutnisky

“Al diseño y la construcción del edificio los desarrollamos junto a algunos clientes y amigos del Estudio, que se sumaron como inversores. Creo que esta planta baja transmite un poco lo que quisimos lograr con el edificio: calidez, serenidad, buena relación con la luz y la energía de la madera, el agua y las plantas”.

Con un ancho de 8,52 y un largo de 18m, es notable el espacio que se le dio al patio.

“Queríamos volver a esa espacialidad de los viejos patios de Buenos Aires y reivindicar la planta baja, que –cuando tiene buena orientación– es un refugio de solcito y tranquilidad en medio de la ciudad”.

Si se está solo, con solo subir las persianas el baño se llena de luz. Desde acá se ve el efecto de que algunas estén altas y otras bajas. Pompi Gutnisky

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El baño vidriado gana en sensación espacial y luminosidad, pero también funciona como rasgo distintivo: “Al no ser una vivienda permanente, podés jugar con algo más original (igual tiene la cortina para cerrarlo)”, describen los dueños.

El único baño es un cubo de vidrio repartido con persianas americanas (Maia Grandoli) para darle privacidad. Pompi Gutnisky