Hizo crecer en altura su mini PH del Bajo de San Isidro y hasta logró un monoambiente en la terraza

31 de octubre de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura

Una artista plástica vislumbró el potencial de este PH y, desafiando los pocos metros de su planta, lo hizo crecer en altura y personalidad

¿Cuánta magia cabe en un metro cuadrado? Con la intención de comprobarlo, Poly Santamaría desembarcó en este PH de San Isidro asfixiado por la sombra y las medianeras y lo tomó como un desafío lúdico para reinventar ese terreno mínimo y convertirlo en su nuevo hogar.

Poly camina con Titín por el pasillo que conecta los PH y que, de tan ancho, parece un pasaje urbano. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Pero este “nuevo hogar” tenía varias dimensiones. Llegó cuando fallecieron sus padres, Alicia y Carlos, que le dejaron la posibilidad de proyectar un futuro y transformar esa tristeza en algo bello y perdurable. La albacea de esta herencia venía con cuatro patas: Titín, la chihuahua familiar que se mudó con ella y la acompañó en todo el proceso.

Un puf de fibras naturales oficia como mesa de arrime para sostener el florero ‘Mono’, obra de la dueña de casa (Polypunck). Santiago Ciuffo

“Esta casa es mi mayor y más osada obra. Nunca había tenido el desafío de remodelar un espacio y fue magnífico: estaba como una nena a la que le habían dado los colores y todo lo necesario para crear”.

No hay una sala entera, pero sí sectores de estar con butacones rosas (Tienda Living). Mesa de arrime ‘Cruz’ (Alto Rancho). Santiago Ciuffo

“El diseño de la escalera me encantó porque parecía de papel plegado. Pensaba pintarla en algún momento, pero terminé la obra tan agotada que la intervine con grafitis y dibujos. Quedó simpática; le da un toque punk”.

Poly eligió un carrito de herramientas de metal para usar como bar móvil, rodeado de obras de Mónica van Asperen. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Lo que trae internet

En algún punto del recorrido, se sumó al equipo Fabián Brun, un diseñador de muebles que resultó ser mucho más que eso. “Llegué a él por internet y terminamos entendiéndonos de maravillas. Gracias a su ingenio y oficio pudimos concretar muchas de las ideas que tenía”, dice Poly sobre esa sinergia creativa que les dio una forma única a carpinterías, herrería y hasta escaleras.

Alacenas laqueadas en blanco y alzada en cerejeira (Brunatelier). Santiago Ciuffo

“Hubo que aprovechar los espacios con muebles a medida. Empecé a imaginar que la casa era como un barco y que en todos sus niveles aparecían puertas para guardar las cosas de uso diario, para que no hubiera desorden y solo se viera lo que yo quería destacar”.

“La planta baja era la más oscura; se me estrujaba la panza cuando recién llegué. Lo resolvimos con puertas de chapa calada, que dejan pasar la luz y son seguras”. Santiago Ciuffo

“Quería un piso luminoso y todoterreno para bailar o entrar con la bicicleta. Investigando, di con una gente que pintaba canchas y hasta pude elegir este amarillo, que es como un sol que irradia hacia toda la planta baja”.

En ascenso

“El primer piso es súper acogedor, un espacio de mucha creatividad. Necesito tener mis juguetes y libros a la vista, un escritorio donde dibujar. Se me iluminan las ideas”, dice Poly.

Libros infantiles y piezas en cerámica firmadas por Poly conforman una estética recreativa e informal que define los ambientes. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

Para dividir el escritorio/cuarto de huéspedes de su dormitorio, Poly instaló paneles corredizos de vidrio traslúcido inspirados en las aberturas japonesas. Alfombra tejida (Seara). Sillas de oficina (Alto Rancho). Santiago Ciuffo

En este espacio (la alfombra funciona como referencia), crearon una cama-camarote. Textiles de Mercedes Segura. Santiago Ciuffo

El dormitorio de visitas se resolvió donde antes había un placard, con una cama estilo camarote para uso ocasional integrada al mueble de guardado.

En el dormitorio principal se diseñó una cama con respaldo, placard y biblioteca integrados en un solo bloque (Brunatelier) Santiago Ciuffo

En herrería amarilla y voladizo, las nuevas ventanas le dan centímetros al interior y se convirtieron en un punto focal en el pasillo de entrada. Santiago Ciuffo

Las ventanas en voladizo le agregan valiosísimos 45 cm al cuarto de Poly y a la suerte de monoambiente que armó en la terraza. Allá vamos.

La inspiración marítima se hace evidente en este sector, donde el deck, el ojo de buey y los celestes nos trasladan de la ciudad a la marea. Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

“Cuando decía que iba a hacer un minibaño junto al dormitorio para no tener que bajar las escaleras, no me entendían. Pero, si se puede en un barco, se tenía que poder acá, me dije. Se generó una pasarela en hierro y terminó siendo un rincón precioso”.

En el bajoescalera, un toilette suficiente para esta planta. Santiago Ciuffo

Un monoambiente en la terraza

“Siempre planifiqué todo pensando en las vistas, para que los vecinos contemplaran algo tan agradable como yo”, dice Poly, seguramente pensando en el espacio sorprendente al que estamos por entrar.

“La escalera se hizo con chapa desplegada, con peldaños y baranda de madera; es muy delicada”. Santiago Ciuffo

Una vieja parrilla y un lavaderito se demolieron para hacer esta terraza con deck y una pared de venecitas que aloja la ducha de exterior. Santiago Ciuffo

“El último piso se hizo todo a nuevo; es como la parte superior del barco. Desde aquí puedo ver los árboles, los pájaros que vienen de la Reserva Ribera Norte. Lo uso como estudio para meditar, hacer yoga, encontrarme con amigos”.

Cerramiento (Brunatelier). Santiago Ciuffo

publicidad

publicidad

El espacio cubierto se generó con un cerramiento corredizo en madera de anchico y vidrio repartido que –con su diseño circular– remite nuevamente al ojo de buey de los barcos.

Un mix de sillas y sillones configura un espacio de reunión, sobre alfombras tejidas en lana (Seara) y textiles de algodón (Mercedes Segura). Santiago Ciuffo

El fogón de hierro se adaptó para que fuera colgante, y se revistieron las paredes que lo rodean para simplificar la limpieza y evitar quemaduras. Santiago Ciuffo

“Otro sueño cumplido fue el hogar a leña. La chimenea preciosa, la textura de las venecitas con su verde, todo chiquito, lleno de cariño y súper acogedor. Como un rincón de juegos para adultos”.