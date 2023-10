escuchar

“¿Es mejor usar un lavavajillas, o lavar nuestros platos a mano?” es una pregunta que puede surgir en cualquier hogar. Y si consideramos que la primera opción permite ahorrar tiempo, disminuir drásticamente el consumo de agua y obtener además una limpieza profunda, entonces la respuesta comienza a aparecer de un modo más diáfano: los lavavajillas no solo son más prácticos, sino también más eficientes a la hora de utilizar el agua y eliminar los gérmenes.

“Eficiencia” se transforma en la palabra clave para describir la función de un lavavajillas, que precisamente permite ganar tiempo, y también ahorrar agua. De ahí que hablamos de eficiencia de tiempo, porque permite pasar más momentos haciendo lo que nos gusta y compartiendo en familia mientras se lavan los platos; y de agua, porque el lavavajilla consume menos de este recurso que si lavamos bajo el chorro de agua caliente.

Otro de los beneficios tiene que ver con una limpieza más higiénica, ya que un lavavajillas tiene la capacidad de usar el agua a una temperatura muy superior al lavado manual. Y el agua caliente es la mejor manera de eliminar la suciedad de los alimentos de nuestros platos, dado que el calor convierte a la grasa en líquida, y por eso remueve las manchas más difíciles a la vez que mata los gérmenes.

Consejos para el buen uso

Lo primero es prever un buen lugar para el lavavajillas en la cocina, y dejar la instalación hecha para ganar así en practicidad y comodidad. Y otro consejo clave: es importante emplear únicamente detergentes especialmente formulados para lavavajillas, que como Finish contribuirán a obtener los mejores resultados.

Hay quienes dicen que hace falta enjuagar los platos antes de colocarlos en el lavavajillas: eso no es más que un mito. Solo es necesario quitar el exceso de comida para que la máquina no se obstruya, además de no sobrecargarla y verificar qué artículos (que son prácticamente todos) pueden colocarse allí sin riesgos.

El detergente más elegido

Para optimizar todavía más el funcionamiento del lavavajillas hay que elegir un buen jabón. Finish es la marca número uno recomendada por fabricantes de máquinas lavavajillas en todo el mundo, y ofrece además toda la gama de productos necesarios para tener la mejor experiencia de lavado: detergentes en polvo y tabletas, abrillantador, sal y limpiamáquinas.

La estrella de la marca es, sin embargo, el último lanzamiento: Finish Quantum All in 1. Se trata de un detergente que reúne dos objetivos: la limpieza profunda y el brillo resplandeciente. Su tecnología de tres compartimientos remueve eficazmente los residuos de comida, sin necesidad de enjuague previo. Por eso Finish es la mejor forma de optimizar el lavado con el lavavajillas.

Conocé más en https://www.finishinfo.com.ar/

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.