Iguales pero muy distintos: los departamentos de dos vecinos en Curitiba

El estudio Aline Roman Arquitetura estuvo al frente de ambos proyectos de renovación en un mismo edificio Daniela Rossi 5 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Un living comedor alargado y angosto, con doble altura y un ventanal repartido, de piso a techo, que da a un gran parque y deja entrar el sol por las tardes. Ese es el ambiente más representativo de los departamentos de Lívia y Morgana, ubicados en un edificio de Curitiba, Brasil.

2, ambas convocaron a Para renovar sus propiedades, de 120 m, ambas convocaron a la arquitecta Aline Roman , directora del estudio que lleva su nombre. Partiendo de la misma base, los resultados muestran una fuerte impronta personal en cada uno.

Entiendo que los proyectos parecen ser muy diferentes, pero –si nos fijamos– poseen la misma lógica. Lo que cambia en cada uno es la materialidad, y es interesante percibir cómo eso está íntimamente relacionado con la historia de quien va a vivir allí.” — Arq. Aline Roman, al frente de Aline Roman Arquitetura

Una nueva etapa

Morgana llevaba un tiempo viviendo en este departamento, cuya cocina ya había renovado. Pero modificar el sector social seguía entre los pendientes. “Sentíamos la falta de algunos elementos que eran importantes para nuestra manera de disfrutar la casa, como una chimenea y un bar, y lograr que toda el área social se sintiera integrada”, nos cuenta la dueña de casa.

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Mueble (Aline Roman Arquitetura) exento, laqueado en azul. Tiene puertas corredizas empotradas, que quedan ocultas al correrse y permiten también cerrar por completo el bar. Eduardo Macarios

“La clienta quería finalizar las salas de estar y comedor para poder recibir y vivir mejor el espacio. Pero no quería sobrecargarlo, por lo que tuvimos que ser muy precisos con las medidas en la curaduría de muebles", cuenta la arquitecta.

El fondo espejado y el estante de vidrio potencian la luminosidad; al tratarse de un mueble suelto, independiente, está preparado para trasladarse a futuros hogares. Eduardo Macarios

“Aunque recibe la luz del ventanal, el comedor no es muy claro. Asumimos esta característica y partimos hacia una paleta más oscura, pero trayendo puntos y planos de color. El uso del azul –para el bar– y el bordó –en las sillas– remite al atardecer que se ve todos los días desde aquí”, aseguran.

Siguiendo la altura del comedor, el revestimiento de pared (MAB Mobile Marcenaria) enchapado en madera de freijó avanza hacia el living. Lámpara de techo (dsgnselo). Eduardo Macarios

Gracias al revestimiento de madera y los planos blancos y grises, el comedor queda a la vez sectorizado e integrado al estar.

El piso de limestone es original del departamento. Alfombra del artista Henning Kunow. Sofá con base de madera (Artefacto) Eduardo Macarios

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Foco principal

“Una de las decisiones de diseño que más me gustó fue evitar muebles demasiado altos o profundos en el living, justamente para no interferir con la vista y con la sensación de amplitud que generan los techos altos”, cuenta Morgana.

La dueña de casa, apoyada en el mueble de piedra del estar. Eduardo Macarios

“El living es mi ambiente favorito, especialmente a la hora del atardecer. La luz que entra por los techos altos, sumada a los materiales elegidos para el ambiente, crea una atmósfera muy agradable. Es el momento en que tengo ganas de sentarme en el sillón, poner algún disco y contemplar la ciudad mientras anochece”.

Mueble lineal bajo en piedra (Aline Roman Arquitetura) que integra la chimenea de etanol y los equipos de sonido. "Así conformamos un eje que organiza el espacio", explica la arquitecta. Eduardo Macarios

“Creo que el mayor cambio del departamento fue que pasamos a tener un área social realmente linda y agradable para usar y, sobre todo, para recibir a amigos y familia”.

El ventanal cuenta con una cortina liviana, corrediza, y una roller black out. Mesas de centro (Artefacto). Butaca 'Lounge', de Charles y Ray Eames. Eduardo Macarios

Historia familiar

“También tengo que hacer una mención especial al toilette, que fue diseñado por Aline y está revestido con un empapelado lleno de bananeras, en homenaje a mi abuelo, que era bananero”, cuenta Morgana. “Es un ambiente pequeño, pero terminó teniendo un significado muy afectivo para mí”, revela.

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Un empapelado de alto impacto y un espejo de marco profundo ponen en abismo el conjunto. Eduardo Macarios

Estratégico

“Otro ambiente al que la renovación le dio un toque especial fue mi habitación. Con los cambios que hicimos, quedó mucho más acogedora y cálida”, cuenta Morgana.

En la habitación usaron una pintura mineral elaborada con pigmentos naturales (Solum Tintas). El respaldo de la cama cubre también el lateral, hasta la altura de la ventana. Eduardo Macarios

“Para crear el nicho deseado al pie de la cama, sin recurrir a intervenciones en la estructura del edificio, levantamos un muro de drywall”, explica la arquitecta.

Cama (Aline Roman Arquitetura) diseñada en chapa natural de roble. Eduardo Macarios

Página en blanco

Recién casados, Lívia Fontana –artista plástica– y su marido, abogado y DJ, buscaban el hogar perfecto para su nueva etapa juntos. La altura del techo del living y la luminosidad fueron clave para elegir este departamento, que el Estudio intervino cuando todavía estaba en etapa de obra gris.

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Las obras son creaciones de la dueña de casa, que es artista plástica. Eduardo Macarios - www.eduardomacarios.com

“Este proyecto traduce la transición hacia una nueva etapa de la vida: un espacio que acoge el acervo afectivo y la memorabilia de sus habitantes, al tiempo que deja abierto el camino para la construcción de nuevos recuerdos", describe la arquitecta.

El piano, la mesa y las sillas vinieron de la casa anterior de los dueños. Eduardo Macarios

Multiespacio

“Los pedidos esenciales de los clientes fueron que la sala de estar fuera un área multifuncional –con la posibilidad de ser atelier, estar, biblioteca, sala de música– y también integrar algunos muebles que traían de la casa anterior”, cuenta Aline.

Estantería baja sin puertas ni cajones, diseño a medida del Estudio, con ejecución de MAB Mobile Marcenaria. Eduardo Macarios

“Elegir un mobiliario suelto nos permitió que el living fuera más versátil. Incluso la consola, que forma un plano horizontal en la sala, está abierta. Eso permite que la ocupación sea libre, dependiendo del uso y el momento de la familia".

Sillón individual con apoyapiés (Sergio Rodrigues Atelier). Eduardo Macarios

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“La consola y el estante flotante organizan el espacio a lo largo, mientras que todo lo demás puede cambiarse, intercambiarse, hacerse o deshacerse”.

La profundidad del espacio se ve realzada por dos rasgos complementarios: una única consola lineal y la variedad de sillones sucesivos. Eduardo Macarios

Hay sillones de diferentes estilos, tamaños y tonos a lo largo de todo el ambiente. La idea es que inviten a compartir, conversar y apreciar el paisaje.

Sillón que los dueños ya tenían, retapizado por el Estudio. Mesa de arrime (Vitra). La obra de la derecha, de Maya Weishof. Eduardo Macarios

Personalizado

“El dormitorio es mi ambiente favorito de la casa, porque la cama quedó ubicada frente a la ventana y me encantó ese detalle”, cuenta Lívia.

La dueña de casa, junto a su bebé y acompañada por una de sus obras. Eduardo Macarios

“La habitación tiene una vista tan bonita como la del living, hacia el oeste y el Parque Barigui. Visualizamos todos los colores que el cielo toma al atardecer, de ahí los tonos de azul y rosa que confluyen con el exterior”.

Cama baja (Aline Roman Arquitetura) de madera de tauarí, ubicada en el centro de la habitación. A los lados, las puertas corredizas de los placares pintadas de azul y rosa. Eduardo Macarios

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Al no quedar espacio para las mesas de noche, sujetaron del techo una lámpara de brazo larguísimo que llega hasta la cama.

Tanto para el área social como para las habitaciones eligieron el mismo piso de madera maciza de cumarú, una manera de integrar visualmente toda la propiedad.