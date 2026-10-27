La conoció por TikTok y le pidió que decorara su departamento nuevo

La primera clienta que le llegó a Julieta Bensusan por TikTok tenía 23 años y una idea muy clara de lo que le gustaba. Mid Century y un diseño diferente en pleno Caballito

“Galia fue la primera clienta que me llegó a través de TikTok, hasta ese momento siempre me había manejado por recomendaciones”, confiesa Julieta Bensusan, fundadora de Simplo Studio. Tenía solo 23 años, un departamento cómodo pero desangelado a estrenar y una idea muy clara: quería salir de lo que veía en las redes. “Me llamó y me dijo: ‘Tengo ganas de hacer algo totalmente distinto’”, recuerda la diseñadora.

Una de las grandes apuestas fue revestir la pared del living en roble americano y acompañarla de una consola en nogal. "Le gustaba esta idea de jugar con distintas maderas" Magalí Saberian

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Sus referencias eran muy concretas: quería algo que combinara el Mid Century y los años setenta y lo contemporáneo. ” — Julieta Bensusan, fundadora de Simplo Studio

Algunas fotos de interiores fueron suficientes para que Julieta la interpretara. Lo que siguió fue un trabajo que combinó la búsqueda en mercados y marcas contemporáneas con diseños a medida para lograr un espacio personal y distinto.

Saber interpretar

“Todo lo que puse me lo pidió ella. Si bien me dio mucha libertad, me bajó líneas bastante concretas”, confiesa.

Sillón (Aura home), almohadones (Delevie) y poltrona (Simplo Studio). Mesas ratonas (La Época). Lámpara (I Wish Deco). Magalí Saberian

“Quería que fuera excéntrico”, asegura la diseñadora. El punto de partida era lo más parecido a una hoja en blanco que podía pedir: un living de un edificio nuevo con dos ventanales, una cocina “genérica” y pisos cerámicos grises.

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Sin prejuicios

La gran inversión fue la pared de roble americano, hecha a medida con un carpintero. El rack de televisión fue diseño de Bensusan, es enchapado en nogal. Magalí Saberian

“Creo que una particularidad del proyecto fue la libertad que tuve para jugar. Era una clienta más joven que las que suelo tener y no tenía tanta restricción en cuanto a materiales y demás”, reflexiona.

"La poltrona fue un pedido explícito de Galia; yo había propuesto otras pero finalmente la mandamos a hacer", confiesa Julieta. Magalí Saberian

De la poltrona de piel sintética a las sillas de aluminio y cuero que encontró en muy mal estado en el mercado de pulgas, pero logró restaurar a cero, cada elemento se eligió cuidadosamente para que respondiera a esta idea que traía Galia.

Una mesa de comedor en tono nogal (Estudio Mam) se combinó con unas sillas vintage restauradas por Simplo con respaldo de cuero y almohadones de terciopelo (Delevie). Lámpara (Dimm) Magalí Saberian

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De piso a techo

“La primera vez que nos reunimos, Galia me planteó que quería empapelar todo el techo, una idea que sabía que no íbamos a poder llevar a cabo”, explica la decoradora.

Un empapelado Vichy en las paredes (Berry Design) se combinó con uno de formas orgánicas (Tinta Chini). Magalí Saberian

Entendiendo que su idea no era viable en términos de presupuesto ni en escala, lo que le propuso la diseñadora fue hacer, en vez, un juego de papeles en el toilette que logró cambiarlo radicalmente sin necesidad de hacer obra.

Aplique de luz mármol (I Wish Deco) Magalí Saberian

“Creo que TikTok atrae a un público juvenil que tal vez no espera a tener la casa definitiva para encarar un proyecto”, explica Julieta. Ese nicho de clientes que apuestan a invertir en menos ambientes entendiendo que no son para siempre, perfecto para jugar y apostar a hacer cosas diferentes, es hoy parte de su cartera: “Me contactan porque ven que en mis proyectos mezclo el color y propongo cosas distintas”.

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