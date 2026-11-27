Cuando Shiva Safai cuenta su vida es imposible dejar de escucharla. Su infancia en Irán, la salida de su familia a Noruega tras la revolución, su juventud en Los Ángeles, su llegada a Argentina... todas las vidas que caben en 46 años. “Estoy en Buenos Aires hace tres años, pero siento que los primeros dos, no conocí realmente la ciudad”, asegura.

La mesa principal de Presencia, ubicada justo en la ochava, sostiene algunos floreros de Aires del Sur con arreglos de Shiva. MAIA_CROIZET,Maia Croizet

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Es que su desembarco por acá fue en un departamento en el barrio de Puerto Madero, “dónde casi no había argentinos”. Su reciente mudanza a Recoleta, más específicamente a un departamento a pocos metros de Presencia, el restaurant de su marido Niels Houweling, significó para Shiva un nuevo comienzo.

Hace tiempo que la influencer pasó a ocuparse de los arreglos de flores de presencia. Esa pasión fue el disparador para su cápsula de floreros junto a Aires del Sur. MAIA_CROIZET,Maia Croizet

“Me encanta Buenos Aires, pero me costó mucho entenderla“, dispara. Amante de las flores, hace ya un tiempo, Shiva tomó el rol de florista en Presencia, el lugar que los trajo a vivir a la Argentina. Lo que empezó como una simple afición, terminó siendo el disparador para una cápsula de floreros que diseñó junto Aires del Sur.

La colección de floreros de alpaca y onix no es su primera incursión en diseño. "Hace unos diez años diseñé una línea de collares en Estados Unidos", confiesa. MAIA_CROIZET,Maia Croizet

“Cuando conocí a Marcelo y Ariel, los dueños de Aires del Sur, enseguida nos entendimos, son encantadores. Una noche, me propusieron hacer algo juntos y la idea me entusiasmó... Un tiempo después volví a ellos con una propuesta: quería hacer floreros”

Ubicado a pocos metros de su casa, Presencia es su segundo hogar. MAIA_CROIZET,Maia Croizet

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Crecer en la diáspora

Aunque dejó su país a los 4 años, Shiva todavía recuerda sus días allá en la casa familiar rodeados de sus parientes. “Mis padres siempre nos inculcaron la cultura iraní. Hablábamos persa y nos enseñaron a hacer los platos típicos...”, cuenta. Sin embargo, poco de esas costumbres se vivía alrededor, en una Noruega diametralmente opuesta que los recibió como refugiados.

El sillón amurado, diseño de Estudio Método con género de Tienda Mayor, recorre living y comedor. En este extremo funciona como rinconero junto a la mesa redonda. Almohadones de terciopelo (Good Luck Casa). Obra textil (María Cristina Codern). Espejo envejecido (Estudio Método). maia croizet

“Nos mudamos a un país donde todo era diferente: la lengua, la comida... Todavía me acuerdo de que les pedía a mis padres que me enviaran de vuelta”, cuenta. “Hoy tengo muy lindos recuerdos de Noruega: fue un lugar divino para crecer, pero por supuesto que llegar fue muy duro”.

En el pasillo que conduce al escritorio se armó un bar. Maia Croi

Tal vez por eso, Shiva no tiene ese impulso trotamundos que ve en su marido, Niels, el que los trajo a fundar un restaurant en Buenos Aires. “El vivió en todos lados, ¡Y le encanta! Yo, en cambio, estuve 19 años en Noruega y después me fui a estudiar a Los Ángeles, donde me quedé 23 años", confiesa. “¡En eso somos opuestos! Yo necesito tener un lugar que sienta mi casa”.

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"Definitivamente ir a los mercados y comprar cosas para la casa es lo me hace más feliz ahora", asegura Shiva. MAIA_CROIZET,Maia Croizet

Ese lugar es ahora su departamento en Recoleta, donde encontró mucho más que una casa. “Desde que vivo aquí me encanta Buenos Aires ¡Solo necesito un vuelo directo a Los Ángeles!“, se ríe. Y es que en California quedaron sus padres y gran parte de su familia paterna.

La obra textil del living es de María Cristina Codern. Maia Croizet

“Lo que me enamoró de esta casa fue que la cocina era el corazón del lugar. Durante meses vimos muchos departamentos, pero nunca encontraba una cocina amplia en la que pasar el tiempo y compartir”

Los muebles de la cocina fueron diseñados por Estudio Método, laqueados en beige y con tiradores de Galo Herrajes. Las mesadas y alzadas, de cuarcita ‘Taj Mahal’ con canto recto. Campana revestida con cerámicos artesanales (Bukara).

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Anfitriona de alma

Unos días antes de recibirnos, Shiva preparó una gran comida con platos iraníes para su grupo de amigos en Buenos Aires. Lejos de las formalidades, el encuentro se dio justamente en la cocina, donde armó un buffet en la isla y cada invitado pasaba a servirse.

"En total tardamos unos tres meses en diseñar la colección. Nos entendimos muy rápido", cuenta la influencer mientras acomoda un ramo verde en el modelo más grande de la línea. MAIA_CROIZET,Maia Croizet

“En Europa y Estados Unidos la cocina siempre es el centro”, asegura. Aunque hoy sus grandes pasiones son recorrer los Mercados de Pulgas e ir a los floristas, eso no no siempre fue así. “Siempre tuve una sensibilidad para las cosas lindas y esa inquietud creativa que ponía en juego a la hora de armar un look o de acomodar una fuente de limones”, confiesa. Sin embargo, el interés puntual por los interiores llegó más tarde.

La mesa del comedor diario es de incienso y lapacho. En las estanterías, varillas de bronce para contener los objetos. Maia Croizet

“Aunque siempre supe muy bien qué cosas me gustaban, la decoración no ocupaba un lugar importante en mi vida hasta los últimos años. Supongo que las cosas que te interesan a los veinte no son las mismas que a los treinta, los cuarenta o los cincuenta”

Cama con textiles de Ramos Generales y mesas de noche con tapa de cuarcita ‘Alpinus’, de colores engamados con la paleta del ambiente. Alfombra (Rugit). MAIA_CROIZET,Maia Croizet

Dueña de un bagaje cultural único, esas vivencias fueron la base de su formación personal y estética, que hoy es su mayor activo. “Me cuesta pensar en mi estilo como americano, noruego o iraní: creo que cada parte de mi vida me hizo ser quien soy hoy”.

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