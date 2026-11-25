Además de su gran valor arquitectónico, la vivienda ubicada en la esquina de Santa Fe y Coronel Díaz es un imán para fanáticos y curiosos
¿Acá vive Charly? La pregunta se repitió durante toda la obra: el carpintero, el marmolero, todos y cada uno de los que llegaban a trabajar, entraban entusiasmados por la cercanía de la estrella máxima del rock nacional.
“El cliente obviamente te va guiando, pero ya había una influencia; sabíamos que las ideas iban a ser más jugadas”, anticipa la arquitecta Brenda di Luigi, titular del estudio que lleva su nombre y que tuvo a cargo la reforma de este departamento proyectado en los años 30 por los arquitectos Alberto Gelly Cantilo y Alejandro Moy.
Desde el comienzo fue muy emocionante: el cliente vino a la primera reunión con una revista del año 1932 donde había salido el edificio. Cuando vinimos a conocer el departamento, entré y pensé: acá hay rock.”— Arq. Brenda di Luigi, a cargo de la reforma
Hoja de ruta
La intervención debía renovar una planta muy compartimentada y con dependencia de servicio que no respondía a la manera de habitar actual.
“Trabajamos para potenciar el ingreso de luz natural y acompañar el resultado con una paleta de colores frescos, materiales cálidos y elementos que aportaran identidad sin competir con la arquitectura original”. La reinterpretación contemporánea de un clásico que suena, hoy más que nunca, con acordes propios.
Uno de los desafíos fue proyectar el uso de estos ambientes destinados a una pareja del Sur que visita la ciudad regularmente. “Hubo mucho ida y vuelta; fuimos descubriendo el programa entre todos”, repasa la arquitecta.
Quiero ver, quiero entrar
Ubicado en una esquina con ochava curva, el edificio tiene una geometría singular con líneas paralelas a las medianeras. Esa disposición genera ambientes con ángulos y formas poco convencionales que la reforma conservó y puso en valor.
Qué se hizo
- Se restauraron los pisos de madera y los herrajes de bronce originales.
- Sumaron un toilette, que la distribución original no incluía.
- La superficie del antiguo cuarto de servicio se integró a la cocina para ampliarla y refuncionalizarla.
- Se eliminó el tabique divisor entre el comedor y el living.
- Un vestidor y un nuevo baño permitieron ordenar y jerarquizar el área privada.
Salir de la melancolía
La nueva cocina incorporó aberturas y revestimientos que se asimilan a la época de construcción sin imitar. “Queríamos acompañar con el repertorio, que se note que es algo agregado sabiendo dónde estamos presentes”, sintetizan desde el Estudio Di Luigi.
Todos los días sale el sol
A las carpinterías originales se les sumó un doble vidrio hermético para neutralizar el bullicio característico de la “Esquina Charly García”.
“El detalle silencioso es el que más nos importa. Acá, por ejemplo, gustó mucho el revestimiento de la ducha y yo creo que es por la luz natural y los accesorios dorados. La clave es cómo está rodeado cada elemento”.