Maderas al natural, piezas recuperadas y muchísima luz: mirá cómo es esta casa de vacaciones al sur de España

18 de octubre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

El estudio Ábaton nos muestra un proyecto muy especial en Cádiz, donde la arquitectura, el paisaje y el ocio se encuentran sin esfuerzo

“Esta es una casa de vacaciones, algo distinto de lo que hacemos habitualmente en Madrid”, nos dice Blanca Alonso Ramos, directora de Nuevos Desarrollos del reconocido estudio Ábaton, que este año festeja su aniversario número treinta.

“El clima cálido y el entorno tan verde de Sancti Petri, a pocos kilómetros de Cádiz, pedían una arquitectura abierta y volcada al exterior, resuelta con pocos materiales y sin transiciones abruptas entre los espacios”.

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Mesas ratonas en microcemento, sillones del danés Hans Wegner (1914-2007) y alfombra tejida (todo de la Colección Ábaton). Sofá (Atemporal). Gentileza: Belén Imaz

Pensado para una familia de seis, el proyecto propone que estar juntos no signifique estar siempre en el mismo lugar: los ambientes se suceden, se abren y se encuentran, mientras el jardín se convierte en una extensión natural de la casa, donde la brisa del mar se cuela entre los pinos y las galerías ofrecen la oportunidad de relajarse como en la playa.

La interiorista Miriam Arias (izq.) y la arquitecta Blanca Marías, del estudio Ábaton, ambas responsables de este proyecto. Gentileza: estudio Ábaton

Trabajamos con puertas antiguas, maderas apenas cepilladas y materiales sin tratar, buscando un efecto rústico, cálido y vivido. El objetivo fue que primaran lo sensorial y la pátina del tiempo.” — Blanca Alonso Ramos, directora de Nuevos Desarrollos en estudio Ábaton

Los apliques de pared exteriores se hicieron con tejas recuperadas. Gentileza: Belén Imaz

La arquitectura, contenida en pocos materiales y superficies continuas, deja que sean las texturas, las piezas recuperadas y la luz las que construyan su carácter de casa serena, pero también curtida, hecha para disfrutar más que para contemplar.

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Consola (Treku). Fotografía (Juan Baraja). Lámpara ‘Cesta’, un clásico diseño de Miguel Milá (Santa & Cole). Mesa auxiliar (Zara Home). Chimenea colgante ‘Bathyscafocus’, de la firma francesa Focus. Gentileza: Belén Imaz

Entorno playero

“En un guiño al color arena de Cádiz, la caja en tonos de piedra clara busca transmitir calma, amplitud y continuidad con el entorno, algo que refuerzan las vistas al exterior”, cuentan desde Ábaton.

La chapa de la escalera y los tensores de mimbre suman textura y rusticidad, una de las premisas que el Estudio tomó para el interiorismo. Gentileza: Belén Imaz

Piso continuo de cemento pulido. Gentileza: Paula Cárdenas

“Hicimos el ejercicio de incorporar en los distintos ambientes materiales recuperados de la zona para darle al conjunto cierto carácter árabe-español, en consonancia con la arquitectura local”.

Mesa y vajillero se hicieron a partir de madera antigua. Colgantes ‘Aplomb Large’ (Foscarini). Piezas de cerámica (La Californie). Gentileza: Belén Imaz

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Sillas de roble ‘CH24’, diseño de Hans Wegner, al igual que los sillones del living. Gentileza: Belén Imaz

Doble galería

En la galería central, vigas de madera recuperada llevan por encima un panel de mimbre que da sombra y protección. “Las vistas al campo de golf traspasan la casa gracias a este volumen con ventanas corredizas a cada lado”, dice Alonso Ramos.

Juego de sofá, sillones y mesas de exterior (Expormim). Portavelas de alabastro (Colección Ábaton). Gentileza: Belén Imaz

“Estamos en los alrededores de Cádiz, donde es imposible ignorar la fuerza del sol y los vientos del Atlántico. Por eso la casa tiene galerías bien resguardadas, así como opciones exteriores hacia el sur, para los días frescos; y hacia el norte, para los calurosos”

Reposeras (Zara Home). Gentileza: Belén Imaz

Noble como pocos, el ladrillo se usó para todos los pisos exteriores, incluido el borde de la pileta revestida en piedra caliza. Además de armar el jardín con plantas bien adaptadas a la zona, el equipo de paisajistas del estudio Ábaton procuró respetar el pinar del terreno, que es parte de un campo de golf.

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Bajo la pérgola de madera reciclada, sillas ‘Portofino’ (Isimar). Gentileza: Belén Imaz

“La continuidad entre la cocina y el comedor exterior se consolidó con un mismo piso. Se hizo con ladrillos recuperados de antiguas casas en Jerez y Sevilla, ciudades próximas a Sancti Petri, donde está esta obra”.

Isla de cocina (Ábaton) con mueble de roble antiguo recuperado y mesada de mármol de Macael, zona de canteras al sureste de la península ibérica. Gentileza: Belén Imaz

Unidad material

También resueltos con pocos elementos, los cuartos exhiben una lectura despejada: “Priorizando la amplitud y los volúmenes limpios, resolvimos los ambientes con poco. Por ejemplo, en este cuarto que puede alojar hasta seis personas, el espacio central queda liberado, y una pieza amurada es tanto escritorio como mesa de luz”.

Camas con barandas y estructura de chapa y madera diseñadas por Ábaton. Silla ‘Tulip’ vintage (Pez). Gentileza: Belén Imaz

“Acá, como en toda casa de verano, se vive descalzo. Por eso elegimos un piso de cemento pulido con resina, comodísimo para caminar y también fácil de limpiar, porque está hecho sin juntas”.

En el baño con muebles de obra, banco de madera (Rue Vintage 74). Perchas para toallas (Muuto). Canastos de mimbre (Mango Home). Gentileza: Belén Imaz

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Además, el proyecto contempla decisiones vinculadas al clima, también en el interior: “Como esta es una zona de mucha humedad, hicimos puertas con un entramado de mimbre para mantener los placares ventilados. Luego, pintamos esa nueva textura con los tonos del panel de madera”, explican en el Estudio.

Lámparas colgantes de fieltro (Rue Vintage 74). Acolchado de lino (Pez). Gentileza: Belén Imaz

Hecha en obra con un diseño escalonado, la mesa de luz cobra altura para continuar como vanitory dentro del dormitorio.

Sobre la cama, un espectacular panel de madera tallada por el pueblo toraja, de la isla indonesia de Sulawesi. Gentileza: Paula Cárdenas

Un pequeño balcón terraza funciona como extensión del cuarto principal y resguarda la intimidad del baño en suite.

Reposera y manta (Zara Home). Canasto (Mango Home). Gentileza: Belén Imaz

Las perspectivas desde el frente y el contrafrente destacan la transparencia de la parte central. Gentileza: Belén Imaz

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