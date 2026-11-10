Medidas ideales: dos ambientes amplios con un gran balcón sobre el verde

Volvemos a la sede de nuestra primera muestra de diseño y decoración para conocer los departamentos de quienes eligieron Casa Living San Isidro para vivir

¡Qué increíble fue la primera Experiencia Living! Estábamos concretando un proyecto vislumbrado desde hacía años y ocurrió poco después de la pandemia, cuando lo único que uno quería era salir a ver el sol. El complejo Casa Living sintetizaba a la perfección las ansias de vivir rodeados de verde, en ambientes luminosos y amplios, y con un diseño que alegrara los días.

De los 17.000m2 del complejo Casa Living, en San Isidro, 10 mil se reservaron para áreas verdes diseñadas por la paisajista Clara Billoch. JONATHAN REICCHOLZ

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“Como estoy en una de las últimas torres, hay que caminar un trecho entre canteros, jardines y sendas peatonales para llegar a casa. Es algo que sorprende a los que me visitan. Estás en un departamento, pero en contacto permanente con la naturaleza”, nos dijo Eloisa Dupont, que alquila un departamento de dos ambientes. “Como siempre disfruté la convivencia con mi familia, me costó un poco irme, pero, al mismo tiempo, tenía muchas ganas de aprender a estar sola y armar mi propio plan”.

Casa Living San Isidro se levanta sobre el histórico edificio del laboratorio Hoechst, proyectado por Aslan-Ezcurra y reciclado por los estudios Robirosa-Iglesias Molli y SIM Arquitectos. JONATHAN REICCHOLZ

De la mejor manera

“Mis amigas se lo pasan acá: las recibo, cocino lo que le gusta a cada una”, repasa Eloisa describiendo una ocupación que trasciende por mucho las responsabilidades laborales. Prácticamente toda su vida se dedicó a la gastronomía, de una u otra manera: tuvo su propia empresa con una socia, acompañó el catering de una fundación y, desde hace un tiempo, presta ese servicio por su cuenta para eventos y reuniones privadas.

Eloisa frente a su cocina con muebles e isla revestidos en ‘Rauvisio Noir’ (Rehau). Santiago Ciuffo

“Mi gran pasión se convirtió naturalmente en mi trabajo, y al buscar algo para alquilar, también me marcó un norte”. En Casa Living encontró todo: ubicación, verde y una distribución ideal. “El ambiente principal me resulta súper cómodo porque, mientras preparo algo, también puedo estar metida en la charla. Me encanta que mi lugar se haya convertido en punto de encuentro”.

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En todas las unidades, los pisos son de madera (Patagonia Flooring), cocina incluida. Santiago Ciuffo

Una de las cosas que cautivó a Eloisa fue el gran espacio que reúne living, comedor y cocina con el balcón-terraza. Gran solución para quien pasa la mayor parte del tiempo entre las hornallas, pero que no quiere perderse de nada.

Los balcones enormes, otra marca registrada de Casa Living, son realmente un ambiente más. El de Eloisa está equipado con un dúo de mesas en chapa ‘Urban Malbec’ (Alto Rancho) y sillas de PVC. Santiago Ciuffo

Deco en colaboración

Eloisa reconoce que la mano experta de su madre decoradora fue clave para armar los ambientes: “Me ayudó mucho porque yo siempre me dediqué a lo mío, sin prestarle tanta atención a cómo resolver un interiorismo; si me preguntás mi color favorito, pienso en el acero inoxidable de mis sartenes”, dice con humor.

Mesa de vidrio a medida, banco de madera maciza y tres estilos diferentes de sillas: la roja, el clásico modelo ‘Robin Day’ (Newton); una francesa restaurada y otra de caño en color ladrillo con asiento y respaldo en madera (El Yeite). Santiago Ciuffo

“Vine a ver el departamento una mañana de sol pleno. Apenas se abrió la puerta, me impresionó tanto el espacio vacío lleno de luz que pensé: ‘Yo quiero vivir acá para siempre’”.

Sofá diseñado por la mamá de Eloisa y alfombra a cuadros de Zara Home. Mesa ratona en hierro y chapa (Alto Rancho). Santiago Ciuffo

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El cuarto, sencillo y sereno

Al igual que en el living, cortinas hasta el límite con el cielorraso, acá, de un género más grueso que asegura oscuridad total. Santiago Ciuffo

Baúles metálicos con rueditas (Zara Home) usados como mesas de luz. Santiago Ciuffo