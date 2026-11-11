Optimizaron cada metro para lograr el departamento perfecto para una madre y su hija

Después de mudarse, una madre y su hija confiaron en Estudio Malé para que las ayudara a lograr un ambiente calmo y muy organizado.
Lo que habían hecho Iris y su hija en un primer momento fue el auténtico chapa y pintura: pulido de pisos, pintura y algunos arreglos generales. Se instalaron ahí, en pleno Retiro, y pasaron algunos meses hasta que se decidieron a encarar la renovación. Para eso, convocaron a Malena Joffé, al frente del estudio Malé, quien lideró el proyecto de interiorismo.
Partimos de algunas premisas: había que lograr ambientes para que disfrutaran madre e hija, con una sensación de armonía, y además era necesario tener mucho espacio de guardado.”— Malena Joffé, del Estudio Malé, al frente del proyecto de interiorismo
Continuidad
El proyecto partía de un desafío concreto: venían de una casa mucho más grande. El espacio de guardado era un desafío, al igual que algunos muebles que ya tenían, como el sillón. “En 120 metros, logramos muchos programas con el equipamiento necesario, pero sin que quedara recargado. Se siente cómodo en el uso, y es armonioso a la vista”, dice Malena.
“Para acompañar el tamaño del sillón, diseñamos un mueble a medida para el muro de enfrente. Gracias a los dos tonos, y los frentes ciegos y abiertos, logra ser liviano aún con su porte”.
Para aprovechar al máximo cada espacio, el Estudio diseñó a medida todos los muebles. “Todos los ambientes siguen un hilo en cuanto a materialidad y tonos. Más allá de los detalles, todo forma parte del conjunto”, cuenta Malena.
Personalizado
“Fue un proyecto muy lindo, porque había mucho para hacer, con una clienta que sabía lo que necesitaba pero que al mismo tiempo adoraba recibir propuestas para conseguirlo”, cuenta Joffé.
“Todo está pensado para la dueña de casa y su hija, y su cotidianeidad actual. Si quieren recibir invitados, por supuesto que está listo para eso, pero el foco fue la vida de todos los días de ellas dos”.
Diálogo
Comedor y hall comparten espacio armoniosamente: mientras que de un lado está la mesa con sus sillas, para el otro diseñaron un recibidor completo.
Transformación
La cocina fue uno de los ambientes que más cambió y se adaptó a la pasión de la dueña de casa por la pastelería. Tener una isla central, cava, lavavajillas, doble horno y una heladera side-by-side era innegociable, al igual que mucho espacio de guardado para los pequeños electrodomésticos y las demás herramientas.
“La cocina fue uno de los ambientes más desafiantes: teníamos mucho por hacer y ubicar en un espacio limitado. Fue un poco como un tetris, pero logramos cumplir con todo y que quedara como la imaginamos”.
El objetivo era lograr un lugar muy funcional, pero además atractivo y duradero. “Iris pasa mucho tiempo en la cocina, sea cocinando o disfrutando de la isla. Entonces, queríamos que la visual fuera neutra, pero no por eso básica”, resume.
“El lavadero está armado en un pasillo estrecho y largo. A pesar de su disposición, valía mucho la pena aprovecharlo, tanto por su propia función como por el espacio de guardado que permitió sumar”.
Descanso
El departamento tiene tres habitaciones: una es de la hija, otra de la madre y la tercera aloja el vestidor. En el sector privado también hay dos baños completos.
Adaptación
“Manteniéndonos en la misma línea, dejamos espacio para los detalles que marcan una diferencia en los distintos ambientes”, cuenta Malena.
Para el cuarto de su hija, por ejemplo, el gris gana presencia por sobre la madera.
Rediseñado pensando en ellas dos, el departamento se convirtió en todo lo que madre e hija necesitaban. Un nuevo comienzo.