Saltar al contenido principal
LA NACION
Optimizaron cada metro para lograr el departamento perfecto para una madre y su hija
Revista Living

Optimizaron cada metro para lograr el departamento perfecto para una madre y su hija

Después de mudarse, una madre y su hija confiaron en Estudio Malé para que las ayudara a lograr un ambiente calmo y muy organizado.

Después de mudarse, una madre y su hija confiaron en Estudio Malé para que las ayudara a lograr un ambiente calmo y muy organizado.

2'
Compartir

Lo que habían hecho Iris y su hija en un primer momento fue el auténtico chapa y pintura: pulido de pisos, pintura y algunos arreglos generales. Se instalaron ahí, en pleno Retiro, y pasaron algunos meses hasta que se decidieron a encarar la renovación. Para eso, convocaron a Malena Joffé, al frente del estudio Malé, quien lideró el proyecto de interiorismo.

Maia Croizet
publicidad

Partimos de algunas premisas: había que lograr ambientes para que disfrutaran madre e hija, con una sensación de armonía, y además era necesario tener mucho espacio de guardado.”

Malena Joffé, del Estudio Malé, al frente del proyecto de interiorismo
El espacio social es lo primero que aparece al entrar al departamento.
El espacio social es lo primero que aparece al entrar al departamento.Maia Croizet

Continuidad

El proyecto partía de un desafío concreto: venían de una casa mucho más grande. El espacio de guardado era un desafío, al igual que algunos muebles que ya tenían, como el sillón. “En 120 metros, logramos muchos programas con el equipamiento necesario, pero sin que quedara recargado. Se siente cómodo en el uso, y es armonioso a la vista”, dice Malena.

Mueble de TV (Malé) de roble americano combinado con melamina laqueada.
Mueble de TV (Malé) de roble americano combinado con melamina laqueada. Maia Croizet

“Para acompañar el tamaño del sillón, diseñamos un mueble a medida para el muro de enfrente. Gracias a los dos tonos, y los frentes ciegos y abiertos, logra ser liviano aún con su porte”.

El mueble tiene un panel ciego detrás de la TV. Después, combina grandes módulos cerrados con estanterías abiertas, y una línea de cajones sobre el piso.
El mueble tiene un panel ciego detrás de la TV. Después, combina grandes módulos cerrados con estanterías abiertas, y una línea de cajones sobre el piso.Maia Croizet

Para aprovechar al máximo cada espacio, el Estudio diseñó a medida todos los muebles. “Todos los ambientes siguen un hilo en cuanto a materialidad y tonos. Más allá de los detalles, todo forma parte del conjunto”, cuenta Malena.

Mesas de centro (Malé) de roble americano, una de ellas con tapa de cuarcita ‘Alpinus’. Alfombra (Rugit).
Mesas de centro (Malé) de roble americano, una de ellas con tapa de cuarcita ‘Alpinus’. Alfombra (Rugit).Maia Croizet
publicidad

Personalizado

“Fue un proyecto muy lindo, porque había mucho para hacer, con una clienta que sabía lo que necesitaba pero que al mismo tiempo adoraba recibir propuestas para conseguirlo”, cuenta Joffé.

El equipo de Malé, en el living. La obra y la lámpara negra también vinieron de la casa anterior.
El equipo de Malé, en el living. La obra y la lámpara negra también vinieron de la casa anterior.Maia Croizet

“Todo está pensado para la dueña de casa y su hija, y su cotidianeidad actual. Si quieren recibir invitados, por supuesto que está listo para eso, pero el foco fue la vida de todos los días de ellas dos”.

El piso es el original de la casa, que fue pulido.
El piso es el original de la casa, que fue pulido.Maia Croizet

Diálogo

En el recibidor: espejo y placard de roble americano de piso a techo. Para cortar, una cajonera flotante del mismo material, y un banco bajo.
En el recibidor: espejo y placard de roble americano de piso a techo. Para cortar, una cajonera flotante del mismo material, y un banco bajo.Maia Croizet

Comedor y hall comparten espacio armoniosamente: mientras que de un lado está la mesa con sus sillas, para el otro diseñaron un recibidor completo.

Mesa de roble americano con tapa de cuarcita ‘Alpinus’. La lámpara de techo (Díaz Iluminación) también es circular.
Mesa de roble americano con tapa de cuarcita ‘Alpinus’. La lámpara de techo (Díaz Iluminación) también es circular.Maia Croizet
publicidad

Transformación

La cocina fue uno de los ambientes que más cambió y se adaptó a la pasión de la dueña de casa por la pastelería. Tener una isla central, cava, lavavajillas, doble horno y una heladera side-by-side era innegociable, al igual que mucho espacio de guardado para los pequeños electrodomésticos y las demás herramientas.

Alacena y rinconero de melamina ‘Roble Kendal’ encerada (Egger) combinados con bajomesada y módulos de melamina ‘Ceniza’ (Faplac). Mesadas y alzadas en Purastone ‘Taj’.
Alacena y rinconero de melamina ‘Roble Kendal’ encerada (Egger) combinados con bajomesada y módulos de melamina ‘Ceniza’ (Faplac). Mesadas y alzadas en Purastone ‘Taj’. Maia Croizet

“La cocina fue uno de los ambientes más desafiantes: teníamos mucho por hacer y ubicar en un espacio limitado. Fue un poco como un tetris, pero logramos cumplir con todo y que quedara como la imaginamos”.

El módulo de la izquierda es la despensa. La cava quedó instalada dentro de la isla.
El módulo de la izquierda es la despensa. La cava quedó instalada dentro de la isla.Maia Croizet

El objetivo era lograr un lugar muy funcional, pero además atractivo y duradero. “Iris pasa mucho tiempo en la cocina, sea cocinando o disfrutando de la isla. Entonces, queríamos que la visual fuera neutra, pero no por eso básica”, resume.

La cocina es completamente independiente del living-comedor, separada por una puerta. Al otro lado, se comunica con el lavadero y un baño, que llevan a una salida de servicio.
La cocina es completamente independiente del living-comedor, separada por una puerta. Al otro lado, se comunica con el lavadero y un baño, que llevan a una salida de servicio.Maia Croizet
publicidad

“El lavadero está armado en un pasillo estrecho y largo. A pesar de su disposición, valía mucho la pena aprovecharlo, tanto por su propia función como por el espacio de guardado que permitió sumar”.

Los muebles (Malé), de melamina ‘Ceniza’ (Faplac) y mesada de Purastone ‘Taj’, ocupan toda la superficie disponible en los muros. Resolvieron el colgado con un tender de techo.
Los muebles (Malé), de melamina ‘Ceniza’ (Faplac) y mesada de Purastone ‘Taj’, ocupan toda la superficie disponible en los muros. Resolvieron el colgado con un tender de techo.Maia Croizet

Descanso

La dueña ya tenía el respaldo de cama, de cuero; el Estudio hizo la cama con la misma estética. Mesa de noche (Malé) de roble americano.
La dueña ya tenía el respaldo de cama, de cuero; el Estudio hizo la cama con la misma estética. Mesa de noche (Malé) de roble americano.Maia Croizet

El departamento tiene tres habitaciones: una es de la hija, otra de la madre y la tercera aloja el vestidor. En el sector privado también hay dos baños completos.

Consola flotante (Malé) de dos niveles, uno de roble americano y el otro laqueado.
Consola flotante (Malé) de dos niveles, uno de roble americano y el otro laqueado. Maia Croizet
publicidad

Adaptación

“Manteniéndonos en la misma línea, dejamos espacio para los detalles que marcan una diferencia en los distintos ambientes”, cuenta Malena.

Placard y escritorio laqueados combinados con estantes y cajonera de roble americano (todo por Malé).
Placard y escritorio laqueados combinados con estantes y cajonera de roble americano (todo por Malé).Maia Croizet

Para el cuarto de su hija, por ejemplo, el gris gana presencia por sobre la madera.

Mesa de noche (Malé) en paraíso poro abierto laqueado.
Mesa de noche (Malé) en paraíso poro abierto laqueado.Maia Croizet

Rediseñado pensando en ellas dos, el departamento se convirtió en todo lo que madre e hija necesitaban. Un nuevo comienzo.

publicidad
LA NACION
LivingDiseño interiorMuebles de cocinaLivingsCocinas
Revista Living
Conforme a
The Trust Project