Ni bibliotecas ni bancos: cuatro casas diseñadas por Clorindo Testa para convivir con su estilo

El diseño de viviendas unifamiliares de Clorindo Testa suele ser opacado por sus obras públicas más famosas. Recorremos cuatro hogares que el arquitecto diseñó en asociación con diversos colegas
A pesar de ser uno de los arquitectos más reconocidos de la historia argentina, la obra doméstica de Clorindo Testa ha sido menos difundida que sus edificios públicos más celebrados, como el Banco de Londres y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.
Esta realidad dio lugar a “Clorindia Doméstica”, una plataforma de información sobre casas proyectadas por Testa y arquitectos y arquitectas asociados que lleva adelante la Cátedra Lombardi de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un registro de 41 proyectos (algunos construidos, otros no) con sus respectivos dibujos, planos, fotos y bibliografía.
Casa Blanca (2003) en Pilar
El gesto central que caracteriza esta casa nació de una restricción normativa del barrio cerrado donde se encuentra. Allí, las fachadas deben ser de colores claros y neutros, lo que dejaba afuera a los acentos en tonos brillantes que caracterizan al Estudio.
La respuesta ante las restricciones fue levantar un muro que frena las miradas de la calle y, al mismo tiempo, les ofrece vistas coloridas a los habitantes de la casa y sus visitas.
También conocida como Casa Silliti-López y proyectada por Testa, Juan Fontana y Oski Lorenti, la planta de la Casa Blanca se organiza en forma de T, con un eje central y dos alas. El primero contiene el recibidor, un estudio, un toilette y la escalera. El ala izquierda incluye comedor, cocina, dependencia y acceso a una terraza-comedor con bajada al jardín. En el ala derecha se ubica la suite principal abierta al jardín posterior.
Casa La Mirandina (2008) en Colonia
Se trata de la refuncionalización de una casa sobre la costanera de Colonia del Sacramento, en Uruguay proyectada por Clorindo Testa y Juan Fontana. La construcción original no tenía un gran valor patrimonial, pero de todas formas se mantuvo su estructura por estar en buenas condiciones, sus patios y espacios exteriores.
La intervención de esta casa se basó en valorar su ubicación cerca del río, algo que se omitió al construirla. Para revertirlo, se incorporó una nueva estructura elevada para el living-comedor con vista al río, mientras los dormitorios permanecieron en su ubicación original.
“El verdadero patrimonio de la casa no era netamente arquitectónico, sino la huella de otros tiempos. La casa nos contaba cómo se vivía allí hace casi un siglo. Y, en un sentido, con todas sus adaptaciones y novedades, nos lo sigue contando”
Casa Ordenada (2013) en Rosario
Esta casa está en el Kentucky Club de Campo de Gran Rosario (y, dato curioso, muy cerca de que Lionel Messi tiene en el mismo barrio). El arquitecto Diego Arraigada, encargado de la dirección de obra, recuerda que el cliente, Oscar Ávila, buscaba al “mejor arquitecto del país” y al dar con el nombre de Clorindo, pensó que iba a ser inaccesible. Pero cuando llamó al estudio, lo atendió el mismo Testa.
El frente a la calle tiene gestos de color que delinean el volumen y resaltan las cañerías fluviales, una ventana y muros accesorios.
Los dueños de casa querían tener espacio para recibir a hijos y nietos los fines de semana, pero también durante períodos más largos en verano.
Me atrevería a decir que es una casa muy argentina. Para esa vida de fin de semana en familia que incluye invitados, asados y pileta en el contexto del paisaje de la pampa.”— Arq. Diego Arraigada, director de obra de Casa Ordenada
Haciendo clik acá, puede acceder a una charla en la que Arraigada describe la casa como un gran espacio central desde el cual emergen otros de uso secundario en todas direcciones, “con la aparición de elementos que se agrupan como quien barre cosas que hay en el aire, objetos autónomos que se van yuxtaponiendo unos con otros, a veces con efectos levemente surrealistas”.
Casa Stud (2000) en La Plata
Se trata de la reforma de una antigua caballeriza para una familia que Clorindo conocía de sus veraneos en Pinamar. Es la única casa que Testa, Fontana y Lorenti construyeron en La Plata, y se encuentra en la zona del hipódromo.
“Yo le decía en chiste: ‘Usted me va a hacer una casa’. Y todo el mundo se me reía. Al poco tiempo lo llamé por teléfono y para contarle que me había comprado un stud. Fui a verlo a su estudio y Clorindo se puso a dibujar”, recuerda María Inés Rifonzi de Budiño en una charla organizada por la Fundación Clorindo Testa. Durante un tiempo, María Inés pensó que estaba diseñando una obra nueva sobre el terreno, pero Testa proyectó una reforma y hasta le aconsejó qué hacer con sus muebles antiguos.
De los 15 boxes originales que tenía la caballeriza, Testa eliminó algunos para generar un único gran ambiente, conservó otros pintando sus herrajes de color verde y convirtió al tanque de agua en una instalación central del patio delantero.
El presente del Estudio
Actualmente, el Estudio Clorindo Testa está a cargo de Lorenti y Fontana, sus socios y discípulos, que fueron designados por la familia como los únicos intérpretes válidos de su obra. Ellos finalizaron obras póstumas como la Fundación Andreani y la librería del Fondo de Cultura Económica y tienen la facultad de usar la firma del estudio en proyectos pendientes y futuros.
Para Clorindo no había diferencia entre una casa de 200 metros cuadrados o un edificio de 30.000; la aproximación era la misma. ”— Arq. Oski Lorenti, al frente del Estudio Clorindo Testa junto a Juan Fontana
“Era un moderno. Hoy se trabaja con información: vos no sabés cuál es el resultado final, te vas acercando a él con información. Antes, en cambio, la búsqueda era la forma: sabías adónde querías llegar y encontrabas el camino”, explica Lorenti. “Clorindo pertenece a eso anterior. Buscaba la verdad. En las últimas obras se anticipó treinta años a lo que para mí ya está empezando a venir: cuando la arquitectura tenga que soltarse un poco de la información y la persona vuelva a tomar decisiones”.
Para él, en definitiva, Clorindo entendía todo como un juego: “Eso es lo que falta ahora: hoy todo se siente muy serio”.