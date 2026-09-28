Ni bibliotecas ni bancos: cuatro casas diseñadas por Clorindo Testa para convivir con su estilo

El diseño de viviendas unifamiliares de Clorindo Testa suele ser opacado por sus obras públicas más famosas. Recorremos cuatro hogares que el arquitecto diseñó en asociación con diversos colegas

A pesar de ser uno de los arquitectos más reconocidos de la historia argentina, la obra doméstica de Clorindo Testa ha sido menos difundida que sus edificios públicos más celebrados, como el Banco de Londres y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Esta realidad dio lugar a “Clorindia Doméstica”, una plataforma de información sobre casas proyectadas por Testa y arquitectos y arquitectas asociados que lleva adelante la Cátedra Lombardi de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un registro de 41 proyectos (algunos construidos, otros no) con sus respectivos dibujos, planos, fotos y bibliografía.

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Casa Blanca (2003) en Pilar

El gesto central que caracteriza esta casa nació de una restricción normativa del barrio cerrado donde se encuentra. Allí, las fachadas deben ser de colores claros y neutros, lo que dejaba afuera a los acentos en tonos brillantes que caracterizan al Estudio.

La respuesta ante las restricciones fue levantar un muro que frena las miradas de la calle y, al mismo tiempo, les ofrece vistas coloridas a los habitantes de la casa y sus visitas.

Ni la puerta de entrada ni las ventanas del comedor y el estudio se ven desde la calle, pero estas últimas tienen vista al color del mural.

También conocida como Casa Silliti-López y proyectada por Testa, Juan Fontana y Oski Lorenti, la planta de la Casa Blanca se organiza en forma de T, con un eje central y dos alas. El primero contiene el recibidor, un estudio, un toilette y la escalera. El ala izquierda incluye comedor, cocina, dependencia y acceso a una terraza-comedor con bajada al jardín. En el ala derecha se ubica la suite principal abierta al jardín posterior.

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Planta de Casa Silliti-López (Casa Blanca), del Estudio Clorindo Testa. La extensión del eje principal tiene dos dormitorios para los hijos, y en la primera planta de ese espacio hay un salón, dos terrazas y una cubierta plana transitable donde se está la parrilla. Dibujo de Gabriela Cárdenas (Clorindia Doméstica)

Casa La Mirandina (2008) en Colonia

Se trata de la refuncionalización de una casa sobre la costanera de Colonia del Sacramento, en Uruguay proyectada por Clorindo Testa y Juan Fontana. La construcción original no tenía un gran valor patrimonial, pero de todas formas se mantuvo su estructura por estar en buenas condiciones, sus patios y espacios exteriores.

¡Pensar que la casa se había proyectaso sin vista! No eran las prioridades de la época.

La intervención de esta casa se basó en valorar su ubicación cerca del río, algo que se omitió al construirla. Para revertirlo, se incorporó una nueva estructura elevada para el living-comedor con vista al río, mientras los dormitorios permanecieron en su ubicación original.

“El verdadero patrimonio de la casa no era netamente arquitectónico, sino la huella de otros tiempos. La casa nos contaba cómo se vivía allí hace casi un siglo. Y, en un sentido, con todas sus adaptaciones y novedades, nos lo sigue contando”

Generando nuevos espacios, la casa ganó vista al río. Para evitar agregar elementos estructurales, los techos se resolvieron sobre cerchas metálicas; y la circulación, por medio de sistemas de escaleras. Gentileza Daniela Mac Adden

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Casa Ordenada (2013) en Rosario

Esta casa está en el Kentucky Club de Campo de Gran Rosario (y, dato curioso, muy cerca de que Lionel Messi tiene en el mismo barrio). El arquitecto Diego Arraigada, encargado de la dirección de obra, recuerda que el cliente, Oscar Ávila, buscaba al “mejor arquitecto del país” y al dar con el nombre de Clorindo, pensó que iba a ser inaccesible. Pero cuando llamó al estudio, lo atendió el mismo Testa.

"Casa Ordenada", obra del estudio Clorindo Testa firmada por el Arq. Juan Fontana en Rosario. La dirección de obra quedó en manos del arquitecto Diego Arraigada y la construcción, a cargo de Micheletti.

El frente a la calle tiene gestos de color que delinean el volumen y resaltan las cañerías fluviales, una ventana y muros accesorios.

Las líneas de color atraviesan el cielo raso como rayos, iluminando un interiorismo blanco y contemporáneo. Atención a las luces que salen desde la columna, como si fueran faroles de calle. Gentileza Micheletti Constructora

Los dueños de casa querían tener espacio para recibir a hijos y nietos los fines de semana, pero también durante períodos más largos en verano.

El jardín con pileta. En la segunda planta, el dormitorio principal está conectado a una terraza y a una gran escalera para acceder al jardín sin tener que pasar por el living.

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Me atrevería a decir que es una casa muy argentina. Para esa vida de fin de semana en familia que incluye invitados, asados y pileta en el contexto del paisaje de la pampa.” — Arq. Diego Arraigada, director de obra de Casa Ordenada

Haciendo clik acá, puede acceder a una charla en la que Arraigada describe la casa como un gran espacio central desde el cual emergen otros de uso secundario en todas direcciones, “con la aparición de elementos que se agrupan como quien barre cosas que hay en el aire, objetos autónomos que se van yuxtaponiendo unos con otros, a veces con efectos levemente surrealistas”.

Casa Stud (2000) en La Plata

Se trata de la reforma de una antigua caballeriza para una familia que Clorindo conocía de sus veraneos en Pinamar. Es la única casa que Testa, Fontana y Lorenti construyeron en La Plata, y se encuentra en la zona del hipódromo.

La fachada es una mezcla de las típicas rioplatenses neoclásicas con intervenciones geométricas, incluyendo una escultural voluta que sobresale del extremo superior. De acuerdo a Oski Lorenti, colaborador cercano de Clorindo, es una memoria emotiva del frente de la casa de una tía de Testa.

“Yo le decía en chiste: ‘Usted me va a hacer una casa’. Y todo el mundo se me reía. Al poco tiempo lo llamé por teléfono y para contarle que me había comprado un stud. Fui a verlo a su estudio y Clorindo se puso a dibujar”, recuerda María Inés Rifonzi de Budiño en una charla organizada por la Fundación Clorindo Testa. Durante un tiempo, María Inés pensó que estaba diseñando una obra nueva sobre el terreno, pero Testa proyectó una reforma y hasta le aconsejó qué hacer con sus muebles antiguos.

La planta está organizada en una H: la sala de estar es el elemento central; en la tira derecha se encuentra el comedor, la cocina y los servicios; y en la izquierda, los dormitorios y el garage.

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De los 15 boxes originales que tenía la caballeriza, Testa eliminó algunos para generar un único gran ambiente, conservó otros pintando sus herrajes de color verde y convirtió al tanque de agua en una instalación central del patio delantero.

El presente del Estudio

Actualmente, el Estudio Clorindo Testa está a cargo de Lorenti y Fontana, sus socios y discípulos, que fueron designados por la familia como los únicos intérpretes válidos de su obra. Ellos finalizaron obras póstumas como la Fundación Andreani y la librería del Fondo de Cultura Económica y tienen la facultad de usar la firma del estudio en proyectos pendientes y futuros.

Para Clorindo no había diferencia entre una casa de 200 metros cuadrados o un edificio de 30.000; la aproximación era la misma. ” — Arq. Oski Lorenti, al frente del Estudio Clorindo Testa junto a Juan Fontana

“Era un moderno. Hoy se trabaja con información: vos no sabés cuál es el resultado final, te vas acercando a él con información. Antes, en cambio, la búsqueda era la forma: sabías adónde querías llegar y encontrabas el camino”, explica Lorenti. “Clorindo pertenece a eso anterior. Buscaba la verdad. En las últimas obras se anticipó treinta años a lo que para mí ya está empezando a venir: cuando la arquitectura tenga que soltarse un poco de la información y la persona vuelva a tomar decisiones”.