Parrillas proyectadas como parte del interior para reunirse en invierno y verano, llueva o truene

Si el territorio del asado estuvo siempre entre el jardín, el quincho y la galería, hoy los llevamos a ver tres casos que replantearon esa lógica. Integrada a los ambientes sociales, aparece como un elemento, como una pieza más de la arquitectura interior, resuelta con los mismos materiales, colores y criterios estéticos que el resto de la casa.

¿Dónde está la parrilla?

Si miramos la foto bajo estas líneas, vemos una casa de líneas contemporáneas, con estructura de hormigón y persianas de madera, un lenguaje actual, y un living al exterior con una categoría que lo podría llevar al interior sin pensar. Pero ¿qué pasa en el extremo derecho de la galería? Parrilla, no hay.

La galería junto a las enormes ventanas corredizas tiene cerrado el extremo derecho. Allí dentro, como parte de la casa, está la parrilla. Daniel Karp

En esta casa proyectada por el arquitecto Marcelo Williams, la cocina está integrada al living, y se hizo con elegancia. Tiene amoblamiento revestido en roble negro bien pulido, para contrastar con isla de Dekton que se prolonga con una barra flotante de lapacho quemado y teñido de negro (Pablo Ledesma).

La barra en primer plano, luego la isla y, más allá, se divisa la pared de piedra del quincho cerrado. Las lámparas de pie a la derecha, vistas en la foto anterior, nos orientan sobre la ubicación de este espacio. Daniel Karp

Las sillas que rodean la barra son las mismas del comedor, más atrás, para unificar también de ese modo los ambientes.

Puertas pivotantes quemadas y teñidas de negro (Pablo Ledesma). Sillas ‘Molleja’ (Eugenio Aguirre). Daniel Karp

“Siguiendo la intención del proyecto de incorporar el paisaje mediante puertas plegables, pensamos una solución parecida para separar el comedor de los espacios comunes y así generar más privacidad”, nos dijo el arquitecto Williams.

Lámparas negras (Alejandro Lo Grasso). Daniel Karp

Las parrillas tienen puertas guillotina en negro para que no desentonen con el comedor cuando no están en uso.

Mesa ‘Niguiri’ (Eugenio Aguirre). Obra de Teodelina Detry. Daniel Karp

Retorno en la inversión

La ampliación de esta casa en Pinamar surgió de una inversión a conciencia para adaptarla a las exigencias del mercado de alta gama en la costa argentina. Así fue que pensó un living-quincho de 85m² que funcionara como el nuevo centro de la vida social, integrado orgánicamente a la casa original. Para llevar a cabo esta tarea, convocó al estudio de diseño y paisajismo Paesaje, liderado por Lorena Allemanni.

La ampliación sobre el lateral izquierdo, perfectamente integrada con la casa original, hoy es un “living-quincho” donde también funciona la nueva cocina de la casa. Mariano Imperial

Uno de los puntos más destacados de la obra fue su ejecución eficiente: los trabajos comenzaron en octubre y, para los primeros días de enero, estaba lista. “Se utilizó un sistema de construcción en seco, impulsado tanto por la rapidez como por el hecho de que el propietario también es dueño de la firma de maderas y materiales de construcción De Las Misiones”, nos explicó Allemanni.

“Elegimos madera para el cielorraso, distinto del resto de la casa, para darle mayor calidez a este nuevo espacio ”. Anafe de Bosch y grifería de Hansgrohe. Mariano Imperial

La casa original y la ampliación tienen una conexión cómoda y sin disimulo, ya que la nueva cocina, con parrilla y todo, pasó a ser la principal, mientras que la cocina antigua quedó con el rol de comedor diario.

Acompañando la isla en granito ‘Negro Brasil’ con terminación leather, banquetas de petiribí (MAB Amoblamientos). Mariano Imperial

Con una isla pensada para cuatro banquetas y electrodomésticos panelables para no interrumpir la visual de los muebles de madera, este espacio redefine el concepto de “quincho”, elevándolo a la categoría de cocina principal.

Para los muebles de la cocina combinaron melamina ‘Roble Ámbar’ y ‘Capuccino’ (Grupo Innovare). Mariano Imperial

Conexión ágil

“Buscamos que la conexión entre la cocina-comedor y el quincho fuera lo más ágil posible, de modo que pudieras extenderte a uno u otro espacio si invitás a mucha gente”, detalla la arquitecta Clara Cambrea, de CN Estudio, sobre esta casa que proyectó en un barrio náutico de Tigre para su padre, el fundador de Compañía Nativa.

Esta toma permite ver claramente las patas de la mesa ‘Scala’ (Compañía Nativa). Además de su forma, sorprende que tengan lino aplicado. Santiago Ciuffo

“Queríamos conexión sin tener dos mesas idénticas e idénticas situaciones. Entonces, pusimos la mesa de comedor en línea con una barra-comedor alta; la primera, con tres lámparas; la otra, con tres ventiladores”, revela sobre el modo en que conjugaron interiorismo y función.

La estación de café tiene una mesada que se extiende para abastecer el quincho con solo abrir las ventanas pivotantes. Santiago Ciuffo

La transparencia, regla general en el planteo de toda la casa, es algo que comparte el quincho, junto con un idéntico confort térmico y la misma calidad en el diseño de iluminación y terminaciones.

Las puertas que separan el comedor del quincho se trajeron de la India. A pesar de su gran tamaño, se giran y deslizan con suma facilidad. Santiago Ciuffo

Lámparas, jarrones y ventiladores ‘Letta’ (todo de Compañía Nativa). En el quincho, banquetas ‘Licca’ de hierro pintado al horno en la cabina que los Cambrea acaban de sumar a su fábrica. Santiago Ciuffo

La creación de la barra con pata tapizada (esta vez en lino sintético de alta performance) aseguró diversidad de climas y sensaciones, porque hay algo en la mayor altura que transmite inmediatamente una sensación de reunión más informal.

La gran parrilla es obra de Asadores a Punto. Para enfatizar el tamaño del frente, todo lo que la rodea también se hizo en acero inoxidable. Santiago Ciuffo