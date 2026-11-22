Mientras esperaba que su casa definitiva estuviera lista, una familia le encargó a Salazar Estudio un diseño con doble objetivo

El cambio de colegio de los más chicos significó un cambio para toda una familia ensamblada de seis integrantes. Desde una casa de fin de semana en Pilar que facilitó una primera convivencia, decidieron comprar una propiedad de estilo inglés en Belgrano R y hacerla enteramente a su medida. Pero la reforma tomaría un año y medio, un plazo irreconciliable con el calendario escolar.

En el living, pisando la alfombra de yute, sillones individuales ‘Cairo’ tapizados en gamuza (todo de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

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Dos a la vez

Entonces, alquilaron otra casa de estilo similar en el mismo barrio para quedarse el tiempo que durara la renovación, y convocaron a Sebastián Salazar, a cargo del Estudio y los locales de diseño que llevan su apellido, para liderar el proyecto. “Tenían pocas cosas propias, y no era cuestión de comprar muebles que después no sirvieran ni tampoco vivir mal el largo tiempo de la obra. Así que me convocaron con un plan a corto y largo plazo al mismo tiempo”, cuenta.

Junto al hogar existente, lámpara de techo ‘Klaus’ de madera negra; flanqueando el espejo, obras de Chu Lotti. Santiago Ciuffo

En busca de una casa disfrutable para la pareja y cuatro adolescentes, la comodidad y la practicidad estuvieron al tope de la lista de pedidos. Pero había más: no solo pensar ambientes, muebles y soluciones trasladables, sino también hacerlo en dos meses, el plus de adrenalina. El Estudio levantó el guante y creó espacios a medida que se adaptaran con algún giro en la distribución, un detalle más o menos, o un cuadro extra, para llegar a su forma definitiva.

El parquet con marquetería, los postigos verde noche y la bow window contenida por marcos escalonados nos hablan de estilo inglés, y decimos “claro” cuando nos dicen que estamos en Belgrano R. Este rincón evocador se aprovechó con un banco a medida en madera de paraíso. Santiago Ciuffo

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Oficio

“Alguien podría decir que la IA basta para proyectar este sillón acá y en la otra casa. Pero un profesional aporta cuidado en los detalles, sensibilidad en los colores y un entendimiento cabal de los volúmenes. Era un trabajo de relojería y nos contrataron para que no hubiera equivocaciones”, cuenta Salazar sobre el proceso.

Sofá ‘Aroldo’, lámpara de pie ‘Met’, mesas de centro ‘Neo Axis’ de chapa con tapa de porcelanato, mesa de arrime ‘Dallas’ de hierro pintado al horno, banqueta ‘Roi’ y obra de Juan Fernández (todo de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

“Fue la primera vez que un cliente me llamó para pedirme la decoración completa de una casa temporal, que debía además tener lógica para la siguiente. ¡Trabajamos con los dos planos a la vez! Fue desafiante, pero también muy divertido”.

En el comedor, mesa de paraíso pintado de negro con diez sillas ‘Yabby’ tapizadas en pana mostaza; colgadas a diferentes alturas, tres lámparas ‘Pétalo’ doradas (todo de Salazar Casa). Obra de dos metros de alto (Juan Fernández). Santiago Ciuffo

“Para lograr un interiorismo balanceado y con personalidad en ambientes tan grandes, conocer el manejo de los volúmenes y las escalas es fundamental. Hay que acompañar al cliente para que se anime”.

En la circulación, consola cromada con tapa de espejo, bancos ‘Origami’ de hierro negro, apliques de pared ‘Magnolia’ (todo de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Complemento

“La mesa y las sillas de la cocina fueron lo único que los dueños trajeron de la casa anterior. Mientras que ellos eligieron los electrodomésticos, en el Estudio nos abocamos a la vajilla y los textiles”.

Santiago Ciuffo

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Junto a la cocina, la sala de TV también se adapta a un posible uso como cuarto de huéspedes.

Sofá-cama ‘Chiaro’, mesa de centro de laurel macizo (ambos de Salazar Casa). Obra de Juan Fernández. Santiago Ciuffo

Esencial

“Uno de los innegociables era el escritorio con dos puestos de trabajo. Lo mantuvimos simple en cuanto al layout –una mesa grande con sus sillas y la biblioteca– para que, sobre todo, fuera funcional”.

Biblioteca y escritorio hechos a medida en petiribí y lámpara de mesa pintada a mano (todo de Salazar Estudio). Sillas de pana (Let). Santiago Ciuffo

“La personalidad de la casa se construye con el diálogo entre la caja arquitectónica y la propuesta interior. Tienen que complementarse y, al mismo tiempo, darles lugar al juego, a los contrastes”, explica Sebastián Salazar.

Sebastián Salazar, en el escritorio que creó para los dueños de casa. Santiago Ciuffo

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Oportunidad

“Con la mudanza, aprovecharon para pasar a camas más grandes, con el consiguiente cambio en los textiles. A partir de esa decisión inicial, renovamos todo a medida para los cuartos definitivos”, cuenta el diseñador. Como todos los muros del cuarto tienen ventanas, para ubicar la cama acá avanzaron sobre la carpintería con un respaldo alto.

Cama con respaldo entelado y textiles en tonos hueso y gris (Ramos Generales). Alfombras rectangular y circular (Rugit). Lámpara de techo ‘Flaca’ y mesa de noche de petiribí con velador de cerámica (Salazar Casa). Santiago Ciuffo

“Al tener ambientes tan grandes, la clave es elegir pocos muebles muy grandes. Si ponés una cantidad de cosas chicas, queriendo llenar, no funciona”.

Mesa baja ‘Otto’ y sillones ‘Caster’ tapizados en lino blanco junto al perchero ‘Valet’ de hierro negro (todo de Salazar Casa). Las cortinas adaptadas a las aberturas de época ya estaban en la casa. Santiago Ciuffo

Temporal

En esta etapa, dos de los hijos, mellizos, comparten su dormitorio. Pero la elección del equipamiento ya revela lo que sigue: cada uno tendrá su cuarto con biblioteca propia en el futuro cercano.

El sillón, la mesa y las sillas van a pasar al futuro playroom. Camas con respaldos entelados y almohadones de pana. Mesa ‘Huston’ con sillas ‘Emir’ de hierro y lino (Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Pensaron cada ambiente como un bloque trasladable y autónomo que, tras reorganizarse en su destino final, será parecido pero no idéntico.

Dos bibliotecas de paraíso patinado en tono hueso hechas a medida por el Estudio. Santiago Ciuffo

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