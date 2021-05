A la medida propia y de los tiempos. Depto, oficina y showroom en pocos metros

Una pequeña selva correntina en pleno territorio porteño. Un showroom que exhibe piezas únicas. El testimonio de su proyecto de decoración. Una casa en la que se siente a gusto. Todo eso es este departamento para Sebastián Cuadrado Andreau. Llegó aquí en 1997, junto con su hermana y su hermano, cuando se instalaron en la Ciudad de Buenos Aires para estudiar. Con los años, tras la mudanza de ellos, Sebastián encaró la renovación (constante) de esta unidad de los años 70.

Con la creación de su propia tienda de objetos eclécticos, Sixta –que lleva el nombre que compartieron su tatarabuela y su abuela–, formalizó su pasión por la búsqueda meticulosa de antigüedades y la restauración. Un modo de que los objetos también hablen de él.

Sofá con funda en canvas de puro algodón (Amparo Be) con almohadones de terciopelo (Sixta). La mesa de centro, de pino tea, fue un regalo de su madre: está hecha con viejos estantes de su casa.

Ubicado a pocos metros de la entrada, el espacio de trabajo se delimitó visualmente con la alfombra ‘Orgánico’ (Sixta), los parlantes, una obra de arte y un escultural Ficus pandurata.

“En su casa del 1900, en Goya, mi madre tiene un jardín selvático. No solo aprendí de ella el amor y el cuidado por las plantas, sino que me regaló gajos, matas y esquejes de los que hice casi todas las que tengo. Las palmeras me transportan de inmediato a Corrientes”.