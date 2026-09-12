De pared, de piso, integrados a un banco o resueltos como muebles multifunción. Además de ordenar abrigos y bolsos, los percheros ayudan a definir el estilo del recibidor. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegirlos?

Percheros de entrada: guía para elegir el modelo ideal y colocarlo correctamente

Mercedes Lombardo 12 de septiembre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Con apenas cruzar la puerta de entrada, siempre se repete la misma escena: bolsos sobre una silla, camperas apoyadas en cualquier lado y llaves que nunca aparecen cuando hacen falta. Por eso, el perchero es una de las piezas más importantes del recibidor. Bien elegido, permite mantener el orden cotidiano y sumar un recurso decorativo capaz de jerarquizar incluso los espacios más pequeños.

Perchero integrado: en lugar de una pieza independiente, los ganchos se incorporan a un mueble diseñado a medida. El conjunto suma superficie de apoyo, guardado inferior y una repisa superior para aprovechar toda la pared. Magali Saberian

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La primera decisión pasa por definir qué tipo de perchero se necesita en cada casa.

Los modelos de pared son los más versátiles: ocupan poco lugar y aprovechan superficies libres, además de que pueden resolverse con simples ganchos, paneles decorativos o repisas que incorporan espacio para objetos de uso diario.

En ambientes reducidos conviene trabajar en altura. Un conjunto de ganchos distribuidos sobre una pared permite mantener despejado el piso y facilita la circulación.

¿Cómo tengo que colocarlo?

Una fila de ganchos de madera instalada bajo una repisa aprovecha toda la longitud de la pared. Una solución ideal para colgar varios sombreros, bolsos o abrigos manteniendo el orden en espacios de uso intensivo. Can Cardel

Como referencia, la línea principal de colgado suele ubicarse entre 1,60 y 1,70 metros del piso . Si en la casa hay niños, puede sumarse una segunda línea de ganchos a unos 110 o 120 centímetros de altura.

La distancia entre ganchos también influye en la comodidad. Lo recomendable es dejar entre 15 y 20 centímetros entre piezas para que camperas, bolsos o sombreros no queden superpuestos.

Cuando el espacio lo permite, los percheros combinados con bancos ofrecen una solución más práctica. El asiento facilita cambiarse el calzado y aporta una superficie de apoyo, mientras que el espacio inferior puede destinarse a zapatos, canastos o cajas organizadoras.

Otra alternativa son las estructuras multifunción que integran perchero, banco y estantes en una única pieza. Este tipo de diseño genera una estación de entrada capaz de concentrar todas las necesidades de guardado.

Más allá del modelo elegido, la clave está en ubicar el perchero lo más cerca posible de la puerta de acceso. Así, el gesto de colgar un abrigo o dejar un bolso se vuelve inmediato y el orden resulta mucho más fácil de sostener.

Repisa que organiza

Al incorporar una repisa superior, el perchero suma capacidad de guardado sin ocupar más superficie. Un recurso especialmente útil para sombreros, objetos decorativos o accesorios de uso ocasional.

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Estante de madera antigua hecho por el padre de la dueña de casa. Banco (Los Díaz de Mario). Alfombra de yute (Rapsodia Home). Magali Saberian

De pie y multifunción

Los percheros independientes son una buena alternativa cuando no se desea perforar paredes. Este modelo combina barra para colgado, repisa superior y apoyo inferior en una estructura liviana de metal.

Perchero de pie de líneas tan simples que es casi imperceptible (Hus Concept). Pompi Gutnisky

Aprovechar las puertas

Cuando faltan metros, las hojas de las puertas pueden transformarse en superficies de guardado. Unos simples ganchos permiten sumar espacio para prendas y accesorios sin ocupar lugar adicional.

Puerta de granero corrediza (Carpintería Jauregui). Le agregaron ganchos, y así adquirió uso extra como perchero. Daniel Karp

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Tip: la repisa suele ubicarse entre 180 y 200 cm de altura, mientras que los ganchos quedan cómodamente accesibles entre 160 y 170 cm. En percheros con banco, conviene dejar una profundidad mínima de 35 a 45 cm para que el asiento resulte funcional.

Ganchos decorativos: los percheros individuales permiten distribuir los puntos de colgado según las necesidades de uso. Aquí, los discos de madera se integran al mural botánico y funcionan casi como parte de la decoración. Santiago Ciuffo

Panel organizador

Montado sobre una placa de madera recuperada, este perchero combina ganchos y repisa superior. Una solución práctica para concentrar bolsos, abrigos y accesorios en un único punto.

El perchero y la puerta de entrada están hechas con madera de lapacho recuperada, diseñado por Estudio Pirca. Santiago Ciuffo

Percheros escultóricos

Los ganchos circulares de madera demuestran que un perchero puede ser tan decorativo como funcional. Al distribuirse de forma libre sobre la pared, permiten adaptar las alturas según el uso previsto.

Sobre la pared entelada en lino negro (Guadalupe Daffra), percheros de Graciela Churba. Javier Picerno

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Estructura abierta

Una combinación de estantes, barra para colgar y espacios de apoyo resuelve el guardado diario sin necesidad de muebles voluminosos. Ideal para departamentos o ambientes integrados.

Perchero de caño (Metrocuadrado Casa). Javier Picerno

Sistema multifunción

La estructura tubular incorpora perchero, estante superior y banco con cajones. Una solución completa que concentra en una sola pieza el guardado de abrigos, bolsos y calzado.

Aunque son de hierro, los muebles de líneas finas quedan livianos y no abarrotan el espacio. Al tener ruedas, se mueven fácilmente para ensayar distintas ubicaciones. Javier Picerno

Para accesorios

Los modelos de caña o bambú son livianos, decorativos y especialmente prácticos para sombreros, bolsos y pañuelos. Una alternativa ideal cuando el perchero también forma parte de la ambientación.

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En el recibidor, una cómoda antigua abandonó su impronta vintage al ser pintada con el azul intenso de la paleta que Mesopotamia lanzó para Prestigio. Foto nocturna (José Pereyra Lucena). Perchero (Perpetua). Daniel Karp

Ganchos en doble función

Con apenas unos colgadores metálicos de pared es posible organizar bolsos, sombreros y textiles de uso cotidiano. Una solución simple que requiere muy poco espacio y admite distintas alturas de colocación.

El mudroom, que crearon aprovechando el bajoescalera, está revestido con madera (Linke Maderas) pintada de azul y se agregaron ganchos de ferretería. Javier Picerno

Mueble recibidor

El panel de madera integra percheros, banco y almacenamiento cerrado en una única pieza. Este tipo de soluciones a medida resulta especialmente útil para mantener despejada la entrada y ocultar objetos de uso diario.

Pompi Gutnisky

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Perchero con banco

Las estructuras que combinan colgado, asiento y estante inferior reúnen varias funciones en una sola pieza. Son una solución práctica para entradas amplias o espacios de transición.

Con una fuerte carga geométrica y un sistema de colgado con roldanas, el mudroom es ideal para dejar bolsos y sandalias a la vuelta de la playa.