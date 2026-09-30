Qué edificios icónicos y casas privadas visitar en Open House 2026, el 3 y 4 de octubre

El sábado 3 y el domingo 4 de octubre se llevará a cabo Open House Buenos Aires, que nos invita a descubrir por dentro más de 150 espacios de la ciudad, muchos de ellos habitualmente cerrados al público. El acceso será gratuito y, en su gran mayoría, sin inscripción previa.

Alrededor de 30 espacios abren sus puertas por primera vez, como el Estadio Nueva Chicago, el edificio residencial El Hogar Obrero de Villa Ortúzar y el campus de la Universidad Torcuato Di Tella.

Un complejo habitacional de interés arquitectónico, urbanístico y social, esta es la oportunidad de recorrerlo con uno de los guías voluntarios que hay en cada espacio propuesto por Open House.

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Atención: a no olvidarse en DNI, indispensable para poder entrar a casi todos los espacios, sean públicos o privados.

El Hogar Obrero de Villa Ortúzar está comprendido por cinco edificios con espacios comunes, inaugurados entre 1932 y 1944. Acá, una de sus entradas.

Los espacios participantes podrán visitarse en diferentes turnos, dentro de las franjas de 10 a 14 y de 15 a 19, lo que permite armar distintos recorridos a lo largo del fin de semana. Para conocer la dirección y horario de apertura de cada espacio (algunos no están abiertos los dos días), visiten www.openhousebsas.org, donde encontrarán el catálogo completo. Si quieren ir directamente al mapa interactivo, click acá.

Una de las cúpulas del edificio La Inmobiliaria, una de las posibilidades con inscripción previa de Open House 2026. R. Fiadone / CC

Teniendo en cuenta que se pueden visitar más de 150 lugares, es una buena noticia saber que solo 23 exigen inscripción previa. Pero bueno, en casi todos los casos se trata de grandes atracciones, como el Kavanagh, Barrio Parque Los Andes, la torre Monumental de Retiro, la Casa de la Ciudad, el Banco Hipotecario, el Zanjón de Granados, el Palacio Barolo o el Palacio Ceci, en Villa Devoto. Acá, la lista completa de lo que requiere inscripción.

Vista de las calles internas de Barrio Parque Los Andes. Allí, Living visitó a varios vecinos. Daniel Karp

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En este link, pueden recorrer el departamento en Barrio Parque Los Andes de la pareja de arquitectos Florencia Ordóñez y Nik Wenzke, en una nota de Living.

Otras cosas para encontrar en la web son la sección Open House Recomienda, con recorridos posibles por barrio o por categoría (ciudad doméstica, icónica o histórica, por ejemplo) o Camina Bs. As. y Open Bici, con sugerencia de recorridos guiados.

Otros recomendados Living

CASA DE ESTUDIOS PARA ARTISTAS. Este proyecto construido por Antonio Bonet, Horacio Vera Barros y Abel López Chas en la esquina de Paraguay y Suipacha es un imperdible para el que aún no lo haya visto. En Living no solo lo visitamos, sino que hablamos con cuatro de sus vecinos. ¡Miren la nota antes de ir!

Un clásico de Open House, en Paraguay y Suipacha. Javier Picerno

CASA MENDOZA. En Mendoza 3385, Belgrano, este proyecto de La Base Studio, a cargo de Teresa Sarmiento y Nicolás Tovo, surge de una casa de los años 70. Conservando columnas, vigas y losas existentes, incorporó un nuevo nivel y reorganizó los espacios para una familia de cinco.

Desde el jardín. La madera es el material predominante y aparece en celosías, pisos, muros, equipamiento y escaleras. Cristóbal Palma

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Este proyecto de La Base Studio, con frecuentes apariciones en las páginas de Living, participa por primera vez en un Open House.

La relación entre exposición y protección es uno de los ejes de la propuesta: grandes superficies vidriadas permiten conectar los interiores con el paisaje. Cristóbal Palma

CLUB FERROCARRIL OESTE. No se puede hablar de Caballito sin hablar de Ferro, fundado en 1904 por un grupo de 95 empleados del ferrocarril. Es una de las tantas esencias de los barrios argentinos, que tenían y tienen en sus clubes sociales un pilar educativo y de cohesión. Por eso vale visitarlo.

El elegante edificio de estilo inglés de ladrillos, torres y arcos blancos alrededor del cual los socios se reúnen a tomar café cada vez que asoma un rayo de sol. Daniel Karp

Con los años, Ferro fue sumando un notable abanico de actividades deportivas (tal vez mayor que cualquier otro club nacional) y generó un fuerte sentimiento de pertenencia entre los socios, al punto de ser distinguido por la Unesco en 1988 por los “servicios eminentes” prestados a la educación física, a la sociedad y al deporte.

La visera de cemento de la Platea Sur, construida en 1971, es una de las joyas arquitectónicas más icónicas y reconocibles del fútbol argentino.

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PASAJE OLLEROS 3951. De 1927, el Pasaje es patrimonio de la ciudad, una tipología anónima de casa popular de renta de la época, edificada sobre antiguas caballerizas. Acá la propuesta es visitar no solo el entorno, sino uno de sus departamentos, reformado por las arquitectas Julia Yako y Helena Sofía Kleinman.

En esta casa colectiva, el pasillo de acceso es a su vez el eje de simetría del edificio, que configura una calle con frentes de viviendas a ambos lados.

CAMPUS UNIVERSIDAD DI TELLA. Ubicado en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y la calle Juan Pablo Sáenz Valiente, el conjunto está integrado por el Edificio Alcorta, el Edificio Sáenz Valiente, el Edificio Monroe, el Patio del Encuentro y la Plaza Central, que articula y conecta las distintas edificaciones. A este conjunto se suma el nuevo Edificio Parque, en construcción.

En el quinto nivel del Edificio Alcorta, una terraza verde incorpora un anfiteatro al aire libre y un mirador.

CASA BIFERDIL. Uno de los detalles más intrigantes de este petit hôtel es que fue construido y habitado por el arquitecto Julio Dormal, conocido por haber finalizado las obras del Teatro Colón. A partir de la década de 1940 y hasta el año pasado, perteneció al Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA).

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