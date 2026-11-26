El circuito de diseño está en constante renovación: locales que abren, otros que cierran, muestras de diseño y talleres que empiezan cuando muchos terminan el año

Si pensabamos que el 2026 no tenía mucho más para ofrecer, acá la prueba de que estábamos equivocados. Una nueva maison de LaFeliz, Quintana Casa que se renueva, y un taller y tienda de Tarro, la firma de cerámicas de Leticia Churba son solo algunas de las novedades que trajo noviembre.

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LaFeliz llega a Distrito Arenales

Una casa de casi 600m2 sobre Arenales, en pleno distrito de diseño porteño, se convierte en la nueva tienda y espacio de exposición de LaFeliz. Concebida como “casa viva”, invita a recorrer la marca mediante una experiencia más cercana y cotidiana, con productos que se integran en escenas domésticas: cocinar, descansar, escuchar música o compartir encuentros. La propuesta busca mostrar cómo conviven las piezas en un entorno real, una mirada más amplia sobre el universo creativo de la firma.

El espacio reúne diseños icónicos de la marca y colaboraciones con otros artistas y diseñadores. La propuesta se completa con alfombras, textiles, piezas de artesanía y joyería, equipos de audio y algunas de las colecciones más emblemáticas de la marca. Gentileza LaFeliz

La apertura también refleja la expansión de LaFeliz hacia nuevas tipologías y disciplinas. Entre las principales novedades se destaca un sistema integral de cocina desarrollado junto al diseñador Daniel Germani y fabricado por De Otro Tiempo, además de la incorporación de dos modelos de cama, ‘Nube’ y ‘Pagoda’. Arenales 1370, Recoleta.

Fotografía de arquitectura e interiores: Andrea Delle Case en La Compañía

“La verdadera belleza de Buenos Aires está en que se parece a otras ciudades, pero todo en una versión muy propia. No es una copia, es una interpretación”, reflexiona Andrea Delle Case. Licenciado en Historia del Arte Contemporáneo y formado además en fotografía, Delle Case es un periodista y fotógrafo especializado en arquitectura e interiorismo que trabaja en el archivo del icónico Atelier Fornasetti.

Delle Case es un enamorado de nuestro país. Gentileza Dara

Fue justamente ahí que conoció a José Luis Zacarías Otiñano, miembro del directorio de DArA (Diseñadores Asociados de la República Argentina) y curador de la muestra junto con Roxana Punta Álvarez, que lo invitó a exponer en el marco de los festejos de los cuarenta años de DArA. Apasionado por la ciudad que visita por quinta vez, las fotos de su muestra «+54 9 11» datan, en su gran mayoría, de su primera y segunda visita a la Argentina, en los años 2014 y 2015.

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Una de las imágenes que se exponen hasta fin de mes en La Compañía. Andrea Delle Ca

“Siempre que vengo me sorprendo por algo: los cafés notables, los museos, locales... Creo que en Buenos Aires hay una sensibilidad para lo bello”, asegura. Sus fotos reflejan esa belleza desde su mirada. Hasta el 30 de noviembre, en Arenales 1145.

Quintana se concentra en La Casona

La antigua casona de cuatro pisos que Quintana inauguró hace un tiempo pasó a convertirse en la sede central de Quintana Casa. “La esquina nos quedó chica”, aseguran Susana Kokron y Catherine Chestaro, socias en el proyecto, e invitan a sus clientes a visitar el que ahora será el corazón de la marca.

La fachada de La Casona, Quintana Casa

Además de contar con una línea de producción nacional propia, Quintana Casa sumó hace tiempo la representación exclusiva de la marca ítalo-brasileña Doimo, que aporta variedad con su catálogo de más de 500 productos. La visita a su casona es toda una oportunidad para ver muebles exquisitos dentro de un escenario inmejorable. Arenales 1149, Recoleta. De lunes a viernes, de 10 a 19; sábados, de 11 a 14.

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Excusa perfecta, del 16 al 28 de noviembre Quintana tiene una liquidación de todo el inventario con rebajas que van del 15% al 75%.

Ancestra, nueva apertura en Pasaje Rivarola

Los treinta años que lleva la diseñadora Belén Etcheberry trabajando en interiorismo, paisajismo y recuperación de edificios antiguos, sumados a su pasión por la búsqueda de objetos singulares, fueron el punto de partida de Ancestra.

Ancestra es la última incorporación a "Hola Rivarola", un colectivo que impulsa actividades vinculadas al arte, la cultura y el encuentro y que busca revitalizar este rincón único de Buenos Aires

Alfombras, floreros, vajilla, lámparas, esculturas, pinturas, cestería, joyería de autor, textiles, mantas santiagueñas, bancos de palo santo y una selección de indumentaria y accesorios conviven en un espacio donde cada objeto cuenta una historia. Una barra para degustar quesos y bebidas completa la experiencia, invitando a recorrer el local con tiempo y a descubrir sus piezas. Pje. Rivarola 169. De lunes a viernes, de 11 a 19.

El local propone una cuidada selección de piezas artesanales y objetos con identidad propia, elegidos por su calidad, su origen y su capacidad de emocionar.

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Casa Tarro: la tienda y taller de Leticia Churba

Casa Tarro nace como la evolución natural de Tarro Cerámica, la marca que Leticia Churba lanzó en 2020. Pensado como un punto de encuentro para creadores, curiosos y amantes del diseño, Casa Tarro reúne –en un mismo lugar– taller, tienda, actividades de formación y espacios de exhibición.

Parte de la tienda, que reúne piezas de Churba y de artistas especialmente convocados.

El proyecto amplía el universo de una marca que, en pocos años, logró consolidarse dentro de la escena de la cerámica contemporánea. En su primer espacio, lo que se propone es una experiencia que combina producción, aprendizaje e intercambio cultural.

El espacio transforma el taller de producción en lugar de formación y encuentro.

Además del taller de la marca, que ahora será escenario de clases abiertas y capacitaciones, hay una tienda que reúne sus objetos con una selección de obras y piezas de otros diseñadores y artistas. Pico 2688, Saavedra. Abierto de lunes a viernes de 11 a 18.

La ceramista en el patio de su nuevo espacio. Gentileza Casa Tarro

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Tarro empezó como un proyecto de cerámica, pero con el tiempo entendí que había algo más que quería construir. Casa Tarro nace de las ganas de abrir ese universo y compartirlo con otros.” — Leticia Churba

Italia, a un paso: llega Cotto Manetti a Hábito

Cotto Manetti, la histórica firma italiana especializada en revestimientos, piezas y objetos artesanales de terracota de Impruneta, desembarca en la Argentina de la mano de la empresa de revestimientos cordobesa Hábito.

Argentina es el primer país de la región donde las cerámicas de la Toscana tendrán presencia. Gentileza Cotto Manetti

La marca, fundada en 1780, es reconocida internacionalmente por la calidad, durabilidad y belleza de sus productos, fruto de una tradición familiar que encarna la excelencia artesanal italiana. “Argentina representa para nosotros un mercado con una afinidad muy particular con Italia. Existe una conexión cultural e histórica profunda que también se refleja en la manera de entender los espacios y los materiales”, asegura Federico Manetti, representante de la octava generación de la familia. Bonpland 931, Villa Crespo. Lunes a viernes de 9.30 a 18 y sábados de 10 a 14. De Los Latinos 7130, Barrio Los Boulevares, Córdoba Capital.

Berry Café

Carolina Ball, alma mater de la marca de empapelados personalizables Berry Design, abrió hace unos meses Berry Café en una tranquila esquina de Núñez. Su idea fue ampliar el contacto con clientes presentes y futuros, café de especialidad de por medio, ofreciendo muestras y asesoramiento de una manera accesible y relajada. 11 de Septiembre de 1888, 3102 (esquina Guayra), Núñez. De lunes a Domingo, de 7.30 a 20.

Carolina Ball, creadora de Berry Design.

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“Mientras tomás un café riquísimo, podés conocer nuestras colecciones y asesorarte sobre sus posibilidades para tus proyectos. Y, sobre todo, tocar las telas y papeles: lo sensorial en este rubro es fundamental”.

Berry Café no descuida la carta, que siempre tiene exquisitas novedades de pastelería.

“Quería que todo mundo pudiera ver en vivo como quedan nuestras alfombras vinílicas en formato XXL o los murales tejidos y estampados”.