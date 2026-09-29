Querían una oficina con alma de casa

29 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

Eligieron una casa en Barrio Parque pensando en alejarse de la oficina tradicional para crear un espacio flexible en el que trabajar, recibir y encontrarse

Cuando Latin Securities, una empresa de servicios financieros, decidió renovar sus oficinas en Barrio Parque sabía que Sofía Ruiz era la indicada para hacerlo. Hacía tiempo su estudio había diseñado sus oficinas de Carrasco, Uruguay, con mucho éxito. Pero esta vez el desafío era distinto: tenían que trabajar junto al estudio de arquitectura DKA para -a la distancia- dar forma a una oficina concebida, ante todo, como un lugar de encuentro.

La iluminación (Fábrica de Luz) le da una apariencia casi de instalación a esta sala de reuniones. Valentina Bonasso

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La premisa principal que nos pidieron fue que querían espacios flexibles porque iba a ser un lugar para eventos, reuniones sociales, muestras de arte y conferencias.

Un lugar pensado para encontrarse

Con el objetivo de conservar el espíritu residencial del edificio, Sofía Ruiz pensó el interiorismo creando distintos grados de formalidad con diferentes posibilidades de uso para cada ambiente.

La reforma arquitectónica estuvo a cargo del estudio DKA, mientras que el interiorismo fue de Estudio Sofía Ruiz. Valentina Bonasso

Partiendo de la base de una casa sobre la coqueta avenida Figueroa Alcorta, en Barrio Parque, la diseñadora buscó correrse del lenguaje corporativo para proponer otra cosa. “Buscamos que cada espacio pudiera transformarse y que el conjunto se percibiera como una experiencia continua, más relajada y cercana que la de una oficina convencional”, recuerda Sofía Ruiz.

La arquitectura clásica marca el tono de una oficina fuera de la norma. Valentina Bonasso

“Ya habíamos diseñado sus oficinas de Carrasco, donde trabajamos una estética cálida y una manera de entender el espacio de trabajo desde un lenguaje más cercano a lo residencial”.

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Entre lo clásico y lo contemporáneo

La calidez y sensación de hogar de cada ambiente se logró a través de un mix de estilos. “La casa es súper clásica y patrimonial, con un lenguaje muy definido”, explica la diseñadora.

Studio Luce se encargó de la iluminación de la sala reuniones y el hall de acceso. Acá, un aplique de Francisco Miranda. Valentina Bonasso

“Lo que hicimos fue partir de esa arquitectura neoclásica y la fusionamos con un estilo contemporáneo”

Las molduras y techos altos contrastan con los muebles contemporáneos que Ruiz eligió como equipamiento. Sillas (Landmark). Valentina Bonasso

“Al lado de la sala de auditorio armamos una especie de living multifunción que parece el lounge de un hotel. Los sillones se pueden poner en distintos layouts para que puedan funcionar como sala de apoyo durante un evento social”, explica.

Sofá (Oromanta) y mesa ratona (Landmark). Valentina Bonasso

“La búsqueda estuvo en encontrar las piezas capaces de construir identidad y, al mismo tiempo, acompañar la flexibilidad que requería el proyecto”.

Mesas ratonas (Landmark) y alfombra (Kalpakian). Valentina Bonasso

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Diseñar a partir de la luz

Uno de los puntos de partida para elegir la paleta de colores fue la gran claraboya del espacio central, hecha de vidrio amarillo. Al tratarse de un elemento patrimonial, no podía modificarse.

Sillones (Landmark). Cortinas (Hunter Douglas). Valentina Bonasso

“Tuvimos que hacer una selección de colores y de telas que acompañaran bien la luz amarilla que proyectaba la claraboya. Elegimos un tono medio violáceo que nos gustó porque quedaba súper cálido bajo esa luz. Lo acompañamos con tonos terracota, beige, marrón y chocolate”.

Muchos de los muebles fueron hechos a medida por Oromanta y Landmark. Valentina Bonasso

La paleta de colores aparece de distintas maneras a lo largo de la casa y funciona como un hilo conductor entre espacios muy diferentes.

Dos apliques de bronce coronan la imponente chimenea. Valentina Bonasso

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“Las alfombras tuvieron un papel importante: diseñamos modelos a medida para las distintas salas, trabajando el dibujo, las proporciones y el color en relación con cada ambiente”.

Alfombra circular (Kalpakian). Valentina Bonasso

Piezas con identidad propia

En esta sala los protagonistas son los accesorios: alfombra (Kalpakian) y luces (Fábrica de Luz). Valentina Bonasso

“Como el proyecto lo desarrollamos desde Uruguay, tuvimos que manejarnos con varios recursos. Seleccionamos muebles del mercado local, proveedores especializados y diseñamos elementos específicamente para la casa”, asegura Ruiz.

Para el sector de cocina se mantuvo la sensación de calidez, más de casa, al elegir una isla con banquetas. Valentina Bonasso

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De las alfombras a las lámparas, la idea fue que cada ambiente tuviera una identidad propia sin perder continuidad con el resto de los espacios. Lejos de la clásica oficina, lo que lograron fue un lugar que invita a quedarse.