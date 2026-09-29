Querían una oficina con alma de casa

Eligieron una casa en Barrio Parque pensando en alejarse de la oficina tradicional para crear un espacio flexible en el que trabajar, recibir y encontrarse
Cuando Latin Securities, una empresa de servicios financieros, decidió renovar sus oficinas en Barrio Parque sabía que Sofía Ruiz era la indicada para hacerlo. Hacía tiempo su estudio había diseñado sus oficinas de Carrasco, Uruguay, con mucho éxito. Pero esta vez el desafío era distinto: tenían que trabajar junto al estudio de arquitectura DKA para -a la distancia- dar forma a una oficina concebida, ante todo, como un lugar de encuentro.
La premisa principal que nos pidieron fue que querían espacios flexibles porque iba a ser un lugar para eventos, reuniones sociales, muestras de arte y conferencias.
Un lugar pensado para encontrarse
Con el objetivo de conservar el espíritu residencial del edificio, Sofía Ruiz pensó el interiorismo creando distintos grados de formalidad con diferentes posibilidades de uso para cada ambiente.
Partiendo de la base de una casa sobre la coqueta avenida Figueroa Alcorta, en Barrio Parque, la diseñadora buscó correrse del lenguaje corporativo para proponer otra cosa. “Buscamos que cada espacio pudiera transformarse y que el conjunto se percibiera como una experiencia continua, más relajada y cercana que la de una oficina convencional”, recuerda Sofía Ruiz.
“Ya habíamos diseñado sus oficinas de Carrasco, donde trabajamos una estética cálida y una manera de entender el espacio de trabajo desde un lenguaje más cercano a lo residencial”.
Entre lo clásico y lo contemporáneo
La calidez y sensación de hogar de cada ambiente se logró a través de un mix de estilos. “La casa es súper clásica y patrimonial, con un lenguaje muy definido”, explica la diseñadora.
“Lo que hicimos fue partir de esa arquitectura neoclásica y la fusionamos con un estilo contemporáneo”
“Al lado de la sala de auditorio armamos una especie de living multifunción que parece el lounge de un hotel. Los sillones se pueden poner en distintos layouts para que puedan funcionar como sala de apoyo durante un evento social”, explica.
“La búsqueda estuvo en encontrar las piezas capaces de construir identidad y, al mismo tiempo, acompañar la flexibilidad que requería el proyecto”.
Diseñar a partir de la luz
Uno de los puntos de partida para elegir la paleta de colores fue la gran claraboya del espacio central, hecha de vidrio amarillo. Al tratarse de un elemento patrimonial, no podía modificarse.
“Tuvimos que hacer una selección de colores y de telas que acompañaran bien la luz amarilla que proyectaba la claraboya. Elegimos un tono medio violáceo que nos gustó porque quedaba súper cálido bajo esa luz. Lo acompañamos con tonos terracota, beige, marrón y chocolate”.
La paleta de colores aparece de distintas maneras a lo largo de la casa y funciona como un hilo conductor entre espacios muy diferentes.
“Las alfombras tuvieron un papel importante: diseñamos modelos a medida para las distintas salas, trabajando el dibujo, las proporciones y el color en relación con cada ambiente”.
Piezas con identidad propia
“Como el proyecto lo desarrollamos desde Uruguay, tuvimos que manejarnos con varios recursos. Seleccionamos muebles del mercado local, proveedores especializados y diseñamos elementos específicamente para la casa”, asegura Ruiz.
De las alfombras a las lámparas, la idea fue que cada ambiente tuviera una identidad propia sin perder continuidad con el resto de los espacios. Lejos de la clásica oficina, lo que lograron fue un lugar que invita a quedarse.