Recursos para esconder el lavarropas sin resignar comodidad

17 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura

La clave está en esconderlo sin perder practicidad. Muebles a medida, paneles corredizos y soluciones que aprovechan cada centímetro.

Hoy es habitual encontrar el lavarropas dentro de una cocina, detrás de una biblioteca, en un mueble del baño o incluso oculto en un pequeño nicho. Más que esconder un electrodoméstico, lo que se busca es incorporar el sector de lavado de manera ordenada sin dedicarle un ambiente completo.

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Antes de diseñar

Aunque uno quisiera incorporarlo a un armario o aprovechar cualquier rincón, hay algunas cuestiones técnicas que conviene prever.

Un lavarropas estándar de carga frontal suele requerir unos 60 cm de ancho y entre 60 y 70 cm de profundidad. También es importante dejar espacio para las conexiones y la apertura completa de la puerta.

La ventilación es otro aspecto fundamental. Aunque quede oculto detrás de puertas o paneles, el equipo no debería quedar completamente encerrado . Frentes esterillados, rejillas discretas o pequeñas cámaras de aire ayudan a evitar la acumulación de humedad.

Los revestimientos de melamina, los enchapados de madera y los laqueados suelen ser las opciones más utilizadas. En baños o cocinas conviene elegir superficies resistentes a la humedad y herrajes preparados para un uso frecuente.

Hay aspectos básicos para poder instalarlo : se necesita tener buen acceso a un enchufe y llave de paso.

Si se apilan lavarropas y secarropas, comprobar que la estructura soporte el peso de ambos equipos.

En este rincón muerto, el estudio de arquitectas Romano Cal propuso un lavadero con mudroom. Maia Croizet

Un rincón propio detrás de una mampara

La arquitecta Malola Canay, a cargo de la reforma de la casa de su hermana, separó mediante una estructura vidriada este pequeño sector de lavado a continuación de la cocina.

“Ganamos profundidad en la cocina para esconder el lavadero y sumar puertas panelables”, explica Francisca, dueña de casa. Las puertas que se pliegan les dieron la oportunidad de aprovechar el espacio para alojar el lavarropas bajo una mesada.

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También organiza la limpieza

En la reforma de este departamento a cargo de la arquitecta Soraia Marocco, el lavarropas se esconde detrás de una puerta corrediza de madera y hierro, mientras que los estantes superiores reúnen productos de limpieza. Una solución práctica para espacios reducidos donde cada centímetro cuenta.

En la cocina, uno de los módulos de guardado incorpora el lavadero, con un sector con estantes y canastos organizadores (SOS en Orden) y un pequeño lavarropas de 6 kilos (Candy). El interior es de melamina blanca y las puertas enchapadas en incienso natural.

Integrado en un mueble multifunción

Elevado respecto del piso para facilitar el uso, acá el lavarropas forma parte de un mueble que combina cajones, un estante para el guardado de la tabla de planchar y puertas con paños de esterilla. El resultado se acerca más a una pieza de mobiliario que a un lavadero tradicional.

El lavadero se incorporó con ingenio y comodidad en un mueble de melamina (Faplac) al que se le sumó el material estrella del Estudio Línea Neta: la esterilla. Santiago Ciuffo

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Oculto dentro de una pared de guardado

Con las puertas cerradas, nada revela la presencia del lavarropas. En esta obra de la arquitecta Sara Plazibat el frente del mueble de melamina atraviesa el monoambiente completo: desde la cocina hasta la cama rebatible y suma espacio de guardado.

Una columna para lavar y secar

En esta reforma de diseño de Alejandra Nusenovich, el lavarropas y secarropas encuentran su lugar en el baño: dentro de un volumen revestido en madera acanalada.

Un mueble de roble americano con paneles lisos y ranurados, con tiras LED y espejo sin marco.

La disposición vertical libera superficie de piso y permite incorporar nichos y espacio de guardado adicional.

El color como recurso

En lugar de disimular el sector de lavado con acabados neutros, en este caso la apuesta por un color bordó que unifica distintos usos dentro de un mismo ambiente. El lavarropas se incorpora naturalmente al espacio.

Esta propuesta del estudio Marini en Experiencia Living Bliss, nos muestra un lavadero con identidad resaltando el tono bordó para que se integre a la cocina. Más allá de su absoluta necesidad, la iluminación invita a mirarlo e integrarlo tanto a la zona de servicio como al espacio social. Santiago Ciuffo

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Como lugar de encuentro

En esta reforma de la arquitecta Cielo Pipkin, la cocina original estaba confinada por una puerta ventana que la separaba de un balcón estrecho y el cerramiento exterior pegado a la fachada de parasoles. Ese espacio residual funcionaba como un lavadero incómodo, casi desconectado de la dinámica diaria de la casa.

El uso extendido de la melamina ‘Roble Kendal’ natural (Egger) le da al conjunto una identidad cromática. Mercedes Christello

“Demolimos la carpintería intermedia para anexar ese espacio a la cocina. Ella se imaginaba el lavadero como un lugar de encuentro donde la familia convive de manera natural, ya sea preparando el desayuno, cocinando o doblando la ropa”, cuenta la arquitecta.