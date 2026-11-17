En Santiago de Chile, un genial proyecto convirtió una propiedad de 280m² en una casa para los dueños y dos departamentos independientes con una ampliación de apenas 50m²

Una pareja buscaba una casa con jardín en el barrio de Providencia, pero el arquitecto Sebastián Bravo, al frente del estudio Oficina Bravo, vio otra oportunidad: les propuso comprar una más grande y desplegó toda su astucia para extraer de ella una casa más chica con dos departamentos destinados al alquiler.

“La casa está ubicada en una zona central y arbolada en la que cualquiera desearía vivir. El desafío fue lograr una casa con patio en un área dominada por departamentos”, cuenta Sebastián. Bruno Giliberto

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“Encontramos una casa de 1935 del arquitecto Fernando Calvo Larraín que conservaba su estado original. Tenía una planta generosa y muros de albañilería, pero por su tamaño había quedado obsoleta para el uso actual”, cuenta Bravo, a cargo del proyecto.

En el jardín de adelante, donde había un retiro con una reja a tres metros de la línea municipal, se armó la entrada a las dos viviendas más pequeñas; antes ahí no había puertas. Bruno Giliberto

Aprovechando la estructura de albañilería, la planta se reorganizó en dos sectores. Al sur se dispusieron las dos unidades de alquiler con un acceso común desde el antejardín. Al norte se armó la vivienda principal, con entrada propia y conexión directa al jardín.

Entramos en la casa principal

“El punto de partida fue la casa original: nos preocupamos desde el principio por aceptar todos los pisos de madera que tuvimos y, en general, mantener lo existente”, cuenta Sebastián Bravo. “Las habitaciones se conservaron; si bien cambiaron su uso, en el fondo no hay grandes demoliciones interiores ni barrimos con lo que había”.

El acceso original de la propiedad se mantuvo intacto y quedó destinado exclusivamente a la vivienda principal donde reside la pareja, con el garage ubicado a la derecha. Bruno Giliberto

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El proyecto fue un ejercicio de conservación y diálogo entre la casa original y un lenguaje contemporáneo que contrasta.” — Arq. Sebastián Bravo, de Oficina Bravo

En el estar de la unidad principal, un módulo liviano exento funciona como divisor y guardado. “Es una pieza muy flexible que no carga peso sobre los muros; de hecho, los dueños intercambiaron de lugar el estar y el comedor y el mueble siguió funcionando perfecto”. Bruno Giliberto

“Fueron operaciones bien acotadas: cerrar el vano de una puerta, abrir otro o tirar el antepecho de una ventana”.

La construcción original se evidencia en el piso de madera. A partir del piso calcáreo color gris, el nuevo pabellón. Bruno Giliberto

Al ceder la cocina y las escaleras originales a las nuevas unidades, la casa principal recuperó esos metros mediante un volumen nuevo: un pabellón de acero y cristal pintado de verde.

“Quisimos hacer totalmente reconocible este pabellón nuevo en lugar de tratar de disimularlo, apostando al color y al cristal en contraste con la hermeticidad de la casa original”. Bruno Giliberto

“La casa original estaba mucho más cerrada hacia el patio. Con el pabellón, abrimos la fachada para integrar la cocina y la escalera; así la luz entra en el comedor y se genera a la vez una relación directa con el jardín”, explica el arquitecto.

El tono exacto del pabellón se definió en terreno con la luz real: probaron entre seis y siete muestras hasta lograr un matiz luminoso que dialogara con el entorno. Bruno Giliberto

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La elección del verde buscó un diálogo con la vegetación. Además, la estructura cuenta con fundaciones propias e independientes de la edificación original para asegurar un correcto comportamiento sísmico.

El parquet de eucalipto es original. Al tratarse de una pareja sin hijos, el diseño de la escalera pudo resolverse con total liviandad visual. Bruno Giliberto

“Subiendo por la nueva escalera de caracol ubicada en el pabellón, se llega a una sala de estar central que distribuye hacia la suite principal y un sector de escritorio.

La puerta que accede a la habitación es una pieza original que estaba en otro sector de la casa y decidieron reubicarla en este nuevo vano. Bruno Giliberto

“Para separar ambos mundos sin perder metros, la gran tira de guardado que recorre la sala de estar y el dormitorio de punta a punta se diseñó para actuar como un colchón acústico entre la vivienda de los dueños y uno de los departamentos de alquiler”.

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El exterior, en detalle

En el último nivel, la claraboya que se abre como una escotilla lleva luz y ventilación al resto de la casa. Bruno Giliberto

“Queríamos conectar con la esencia original de la casa y su presencia de muro: las paredes son de albañilería y conservan un tratamiento muy típico de esa época en Chile, hecho con estuco de cal que le da ese fondo blanco natural”.

“El piso exterior de piedra es original. Completamos los tramos faltantes y el basamento de la pileta con el mismo material que encontramos en una cantera del sur de Santiago”. La escalera de material lleva al cuarto de huéspedes de la casa principal. Bruno Giliberto

Miradita a uno de los departamentos

El departamento de la planta alta fue alquilado casi exclusivamente por arquitectos. “Yo creo que es gente a la que le interesa el proyecto; no es el cliente estándar”, asegura Sebastián, y agrega: “Proyectar tres casas no significó arrancar de cero tres veces: las decisiones de diseño para las unidades de alquiler se desprendieron directamente de lo que elegimos para la casa principal, buscando una línea un poco más estándar”.

La escalera de uno de los departamentos. Bruno Giliberto

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Acá vemos el acceso y el espacio de cocina-comedor. “Hicimos cocinas más pequeñas y funcionales; en esta unidad, por ejemplo, se concibió como un mueble integrado al comedor”.