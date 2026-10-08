Respaldos de cama: 15 ideas para que elijas tu estilo

Te mostramos quince ideas para transformar la pared principal del dormitorio.
El respaldo de cama tiene la capacidad de transformar por completo un dormitorio. De los diseños clásicos que simplemente enmarcan la cama a las propuestas mejor diseñadas, hay algunos tapizados, otros de madera, revestidos, incluso empapelados. Esta selección reúne distintas formas de resolverlos.
Doble función
Cuando decidieron ampliar la suite principal, las arquitectas de Bou Arquitectura supieron que iban a tener el desafío de esconder una columna justo al medio del cuarto. Lo resolvieron armando una imponente pared en petiribí natural, con terminación de hidrolaca, que además funciona como espacio de guardado.
Recorte en color
La cama de Mateo, hijo de la interiorista Valeria Viotti, aprovecha un nicho para generar un falso respaldo pintado a tono de la ropa de cama.
Parte del zócalo
En la casa de la artista Catalina White, el diseño tenía que estar alineado con su arquitectura modernista.
Del mismo gris que el mobiliario, el respaldo de cama continúa con la idea del gran zócalo debajo de la ventana.
Inspiración nipona
Este dormitorio, diseño de Malena Perkins y Celina Azpiroz, tiene la sofisticación serena propia del diseño oriental.
El lino, el perímetro negro, los entramados, el papel de arroz, las líneas puras... Incorporamos ciertos elementos que vienen del diseño japonés para evocar la calma que caracteriza a ese estilo arquitectónico.”— Malena Perkins y Celina Azpiroz, interioristas a cargo del proyecto.
A tono
Un cuarto de huéspedes no tiene por qué ser impersonal. A este, obra de Sebastián Salazar, se lo llenó de carácter con la pared cabecera pintada de verde, engamada con el respaldo y con la ropa de cama.
Simple y net
Esta propuesta de Simon Mimoun y la arquitecta Meryl Motyka, socios del estudio de arquitectura, diseño interior y mobiliario Mersi, muestra la fuerza que tienen las buenas ideas. Una varilla de madera sostiene dos almohadones cilíndricos tapizados en lino claro.
De inspiración inglesa
En casa de la chef Julieta Oriolo, el respaldo de madera verde oliva fue su idea. Coronado por un empapelado de flores y almohadones liberty, el dormitorio remite a las casas de campo inglesas.
En módulos
Para el dormitorio de la hija de Valeria Montagnani, de Plain Textiles, el estudio de Mariana Flank diseñó un mueble práctico y funcional que contiene respaldo, mesa de luz con cajón y un volumen de biblioteca por encima que termina de cerrar el diseño.
En madera
“El respaldo continuo de madera detrás de la cama cumple dos funciones: por un lado, acompaña y enfatiza la horizontalidad de la ventana del cuarto, y –por el otro– sirve para apoyar las obras de arte que colecciona la dueña de casa y para cambiarlas sin agujerear paredes”, explican Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, diseñadoras industriales responsables de este respaldo.
En tres capas
El estudio Bou Arquitectura revistió con porcelanato símil travertino la pared de fondo. Encima, un revestimiento horizontal cubre toda la pared en madera nogal y, por delante, un respaldo tapizado en cuero natural completa el juego de texturas.
Entelado
Para esta suite, la arquitecta Patricia Daiez eligió entelar las paredes y sumar un respaldo en tono ocre que aporta una nota de cálida intimidad. Los contrastes del blanco y negro dan el toque final al espacio.
Cálido y sofisticado
“La idea al diseñar este cuarto de hotel para Patagonia Flooring fue la de crear un refugio cálido y sofisticado donde los materiales se unieran con el paisaje”, explica la diseñadora Cali Herrera sobre su intervención para Casa FOA 2026.
Toda la cama se hizo en el mismo género para generar una pieza continua y envolvente: un volumen único y de mucha presencia.
Casi un sillón
La cama ‘Bosco’, tapizada en un textil tramado importado, es la gran protagonista en el dormitorio de estudio Fontenla para Casa FOA Palacio Molina 2026.
En cerámica
Revestir con mosaicos las cabeceras de las camas fue uno de los aciertos en este departamento madrileño, diseño de Yeyé Estudio.
Es un gesto muy divertido, no requiere una inversión elevada y dignifica un espacio, dota de personalidad, color y textura a lo que para muchos es una simple pared.”— Arq. Paula Mena, de Yeyé Estudio