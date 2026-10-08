Respaldos de cama: 15 ideas para que elijas tu estilo

8 de octubre de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura

Te mostramos quince ideas para transformar la pared principal del dormitorio.

El respaldo de cama tiene la capacidad de transformar por completo un dormitorio. De los diseños clásicos que simplemente enmarcan la cama a las propuestas mejor diseñadas, hay algunos tapizados, otros de madera, revestidos, incluso empapelados. Esta selección reúne distintas formas de resolverlos.

En una casa diseñada por CN Estudio, un respaldo confeccionado con base de placa rígida de alta densidad y tapizado en terciopelo beige de algodón. Mesa de luz, también de Compañía Nativa. Santiago Ciuffo

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Doble función

Cuando decidieron ampliar la suite principal, las arquitectas de Bou Arquitectura supieron que iban a tener el desafío de esconder una columna justo al medio del cuarto. Lo resolvieron armando una imponente pared en petiribí natural, con terminación de hidrolaca, que además funciona como espacio de guardado.

Para el respaldo y base de la cama eligieron pana en tono marrón desaturado. Veladores de Idea. Mesas de luz de Taller Ferro. Alfombras de Elementos Argentinos. Maia Croizet

Recorte en color

La cama de Mateo, hijo de la interiorista Valeria Viotti, aprovecha un nicho para generar un falso respaldo pintado a tono de la ropa de cama.

Acolchado natural y almohadones en tussor naranja (Mercedes Segura). Lámpara de pie (Imdi). Banquitos y alfombra (Ikea). Daniel Karp

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Parte del zócalo

En la casa de la artista Catalina White, el diseño tenía que estar alineado con su arquitectura modernista.

Cubreedredón de piqué (Home Collection). Pie de cama (Pottery Barn). Almohadones y respaldo a medida, con géneros de De Levie. Lámparas ‘Tolomeo’ (Artemide). Mueble alargado, reconstruido y patinado en gris (Estudio Hanma) con tiradores metálicos (Elevate). Cuadro ‘Reposo’ de Catalina White (Diderot.art), artista visual y dueña de casa. Daniel Karp

Del mismo gris que el mobiliario, el respaldo de cama continúa con la idea del gran zócalo debajo de la ventana.

Inspiración nipona

Este dormitorio, diseño de Malena Perkins y Celina Azpiroz, tiene la sofisticación serena propia del diseño oriental.

Un doble respaldo de cama remata en rafia y madera. Apliques de luz entelados (Eugenio Aguirre). Luces de lectura (Manfroni). Alfombra (Elementos Argentinos). Javier Picerno

El lino, el perímetro negro, los entramados, el papel de arroz, las líneas puras... Incorporamos ciertos elementos que vienen del diseño japonés para evocar la calma que caracteriza a ese estilo arquitectónico.” — Malena Perkins y Celina Azpiroz, interioristas a cargo del proyecto.

A tono

Un cuarto de huéspedes no tiene por qué ser impersonal. A este, obra de Sebastián Salazar, se lo llenó de carácter con la pared cabecera pintada de verde, engamada con el respaldo y con la ropa de cama.

Funda de edredón en tussor (Camba Home) y veladores ‘Bicho’ pintados a mano con terminaciones en dorado a la hoja (Salazar Casa). Santiago Ciuffo

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Simple y net

Esta propuesta de Simon Mimoun y la arquitecta Meryl Motyka, socios del estudio de arquitectura, diseño interior y mobiliario Mersi, muestra la fuerza que tienen las buenas ideas. Una varilla de madera sostiene dos almohadones cilíndricos tapizados en lino claro.

En la base de la cama se hizo más lugar de guardado. Y para cada elemento se usó la misma madera clara. La madera y el lino se acompañan con una lámpara de bronce y tulipas con tipología similar. Gentileza Cassandre Charpentier

De inspiración inglesa

En casa de la chef Julieta Oriolo, el respaldo de madera verde oliva fue su idea. Coronado por un empapelado de flores y almohadones liberty, el dormitorio remite a las casas de campo inglesas.

El empapelado (Edición Particular) y las mesas de luz (Meraki Antigüedades) comparten el estilo vintage. Santiago Ciuffo

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En módulos

Para el dormitorio de la hija de Valeria Montagnani, de Plain Textiles, el estudio de Mariana Flank diseñó un mueble práctico y funcional que contiene respaldo, mesa de luz con cajón y un volumen de biblioteca por encima que termina de cerrar el diseño.

La elección de la melamina ‘Seda Giorno’ define el clima. El mueble enmarca el espejo preexistente. Santiago Ciuffo

En madera

“El respaldo continuo de madera detrás de la cama cumple dos funciones: por un lado, acompaña y enfatiza la horizontalidad de la ventana del cuarto, y –por el otro– sirve para apoyar las obras de arte que colecciona la dueña de casa y para cambiarlas sin agujerear paredes”, explican Valeria Lamas y Victoria d’Ornellas, diseñadoras industriales responsables de este respaldo.

Respaldo continuo en roble (Broca). Por encima, obras azul (Gastón Herrera), blanca y negra (Adam Jeppesen) y dúo floral (Sofía Wiñazki). Javier Picerno

En tres capas

El estudio Bou Arquitectura revistió con porcelanato símil travertino la pared de fondo. Encima, un revestimiento horizontal cubre toda la pared en madera nogal y, por delante, un respaldo tapizado en cuero natural completa el juego de texturas.

Las mesas de luz acompañan los mismos materiales, nogal y travertino en la tapa. MAIA_CROIZET

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Entelado

Para esta suite, la arquitecta Patricia Daiez eligió entelar las paredes y sumar un respaldo en tono ocre que aporta una nota de cálida intimidad. Los contrastes del blanco y negro dan el toque final al espacio.

Luminarias de madera torneada y plafón central (todo de Via Luce). Obra de Andrés Giles. Respaldo tapizado. Alfombra (Rugit). Banqueta ‘Polo’ con almohadones de cuero (Federico Churba). Pompi Gutnisky

Cálido y sofisticado

“La idea al diseñar este cuarto de hotel para Patagonia Flooring fue la de crear un refugio cálido y sofisticado donde los materiales se unieran con el paisaje”, explica la diseñadora Cali Herrera sobre su intervención para Casa FOA 2026.

Cama (Studio Herradura) con textiles de Edición Particular. Acolchado (Agustina Lanusse). Rafia del entelado (Pri-sim). Pisos (Patagonia Flooring).

Toda la cama se hizo en el mismo género para generar una pieza continua y envolvente: un volumen único y de mucha presencia.

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Casi un sillón

La cama ‘Bosco’, tapizada en un textil tramado importado, es la gran protagonista en el dormitorio de estudio Fontenla para Casa FOA Palacio Molina 2026.

Funda de edredón y almohadas confeccionadas en un género tramado. La obra de arte pertenece al artista Alejandro Frenkiel. Fontenla

En cerámica

Revestir con mosaicos las cabeceras de las camas fue uno de los aciertos en este departamento madrileño, diseño de Yeyé Estudio.

La sorpresa de los cerrámicos se complementa con la combinación cromática. Gentileza Estudio Yeyé

Es un gesto muy divertido, no requiere una inversión elevada y dignifica un espacio, dota de personalidad, color y textura a lo que para muchos es una simple pared.” — Arq. Paula Mena, de Yeyé Estudio

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