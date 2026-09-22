Sacrificaron un cuarto y baño para tener tres ambientes de calidad

Menos dormitorios y más conexión entre los ambientes: así fue la premisa de esta reforma en un departamento de estilo modernista en Barcelona

A veces, reformar una casa también implica decidir qué espacios dejar atrás. En este departamento ubicado en la falda del Parque Natural de Collserola, una pareja con dos hijos pequeños tenía una idea tan clara como poco habitual: de los tres dormitorios y dos baños originales, querían conservar solamente dos y uno, respectivamente. A partir de ese pedido, Cierto Estudio transformó la distribución para crear una casa pensada a medida de quienes la habitan.

“Para el espacio de biblioteca o sala de juegos diseñamos un mobiliario siguiendo la misma lógica constructiva de todo el departamento”. JOSE HEVIA BLACH

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Este tipo de arquitectura, que se hace a medida, es similar a cuando un sastre hace un traje: cuanto más te entiendas con el cliente, mucho mejor. Y en este caso hubo mucha sinergia en la manera en la que ellos querían vivir y cómo nosotras lo trasladamos al proyecto.” — Arq. Ivet Gasol, de Cierto Estudio, a cargo de la reforma.

Maximizar los espacios comunes

“La tendencia habitual es pedir más baños y más habitaciones, por eso nos encantó este proyecto, que planteaba algo diferente”, confiesan las arquitectas. La decisión de priorizar el área social implicó un cambio en la planta por el que reordenaron la distribución de la mano de un recorrido circular que atraviesa todos los ambientes.

“Diseñamos todo el mobiliario de la cocina dándole distintos niveles para que se expandiera hacia afuera y generara continuidad con el living”. JOSE HEVIA BLACH

“Con las bases claras, potenciamos los recorridos circulares e infinitos que ya planteaba la vivienda. Casi todos los espacios tienen al menos dos puertas y eso permite poder ir a un sitio y volver por otro lado”.

En el sector del living se conservó la chimenea de ladrillos original. JOSE HEVIA BLACH

Para lograrlo, convirtieron uno de los dormitorios originales en el comedor y generaron una nueva conexión hacia la cocina, que antes no existía.

Conservar lo antiguo

La estrategia bicolor se aplicó en el mobiliario, ubicando el cambio de material a distintas alturas en función del uso JOSE HEVIA BLACH

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“El departamento era de origen modernista, tenía techos y pisos ornamentados que decidimos mantener porque estaban en buenas condiciones. Lo que cambiamos por completo fue la cocina y el baño”.

Los estantes de melamina blanca se mimetizan con las paredes. JOSE HEVIA BLACH

Para unificar los espacios se eligió el mismo tipo de madera en todo el mobiliario: “Preferimos una madera oscura a una clara porque creíamos que combinaba mejor con las tonalidades del suelo. Encontramos este laminado en un tono rojizo que le da un poco de contraste y protagonismo”.

Geometría a color

El baño se conecta con el dormitorio principal y con el vestidor. JOSE HEVIA BLACH

La geometría circular no solo se refleja en el recorrido que propone el espacio sino que se apropia de todos los elementos: terminaciones redondeadas en los muebles, espejo del baño y ventana del dormitorio principal.

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La ventana circular en el dormitorio principal permite la entrada de luz natural hacia el cuarto de baño y el vestidor familiar. JOSE HEVIA BLACH

“La elección de colores vino de los suelos existentes, que tenían tonos inspirados en la naturaleza porque el pavimento modernista tiene una temática floral. Jugamos con tres tonos que combinan bien entre sí porque iban a ser espacios interconectados”.

Para el baño, combinaron madera sapeli con mármol tipo Macael. JOSE HEVIA BLACH

Un estilo de vida diferente

En el vestidor ubicaron un ventanal para iluminar ese ambiente que era completamente oscuro. JOSE HEVIA BLACH

“Los clientes tenían en claro que ninguno de los dos dormitorios iba a tener armarios, por eso diseñamos un vestidor familiar que el día de mañana puede convertirse en un tercer dormitorio si hace falta”, asegura Gasol. Distinto de los clásicos pedidos, la familia estaba dispuesta a probar otra cosa: “Tenían claro que querían esta manera de vivir diferente de lo común”.

El baño se comunica con el vestidor que, a su vez, se comunica con el sector social en su doble circulación. JOSE HEVIA BLACH

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“Decidimos hacer el vestidor monocromático para que dé la sensación de cueva, de recogimiento. Nos atrevimos a pintar todas las paredes en un tono rojizo que se parece al de la madera”.

“El carpintero nos hizo una muestra 1:1 para que los clientes pudieran ver cómo iban a ser los tiradores de los cajones”. JOSE HEVIA BLACH

Además de las figuras circulares, Cierto Estudio jugó con geometrías triangulares que forman un hilo conductor entre los ambientes. Este patrón aparece en el piso de la cocina, el baño y el vestidor, y también se replica en los tiradores de los muebles de guardado.

En la cocina se usó el mismo tipo de cerámica que en el baño y vestidor pero en color verde. JOSE HEVIA BLACH