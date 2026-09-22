Sacrificaron un cuarto y baño para tener tres ambientes de calidad

Menos dormitorios y más conexión entre los ambientes: así fue la premisa de esta reforma en un departamento de estilo modernista en Barcelona
A veces, reformar una casa también implica decidir qué espacios dejar atrás. En este departamento ubicado en la falda del Parque Natural de Collserola, una pareja con dos hijos pequeños tenía una idea tan clara como poco habitual: de los tres dormitorios y dos baños originales, querían conservar solamente dos y uno, respectivamente. A partir de ese pedido, Cierto Estudio transformó la distribución para crear una casa pensada a medida de quienes la habitan.
Este tipo de arquitectura, que se hace a medida, es similar a cuando un sastre hace un traje: cuanto más te entiendas con el cliente, mucho mejor. Y en este caso hubo mucha sinergia en la manera en la que ellos querían vivir y cómo nosotras lo trasladamos al proyecto.”— Arq. Ivet Gasol, de Cierto Estudio, a cargo de la reforma.
Maximizar los espacios comunes
“La tendencia habitual es pedir más baños y más habitaciones, por eso nos encantó este proyecto, que planteaba algo diferente”, confiesan las arquitectas. La decisión de priorizar el área social implicó un cambio en la planta por el que reordenaron la distribución de la mano de un recorrido circular que atraviesa todos los ambientes.
“Con las bases claras, potenciamos los recorridos circulares e infinitos que ya planteaba la vivienda. Casi todos los espacios tienen al menos dos puertas y eso permite poder ir a un sitio y volver por otro lado”.
Para lograrlo, convirtieron uno de los dormitorios originales en el comedor y generaron una nueva conexión hacia la cocina, que antes no existía.
Conservar lo antiguo
“El departamento era de origen modernista, tenía techos y pisos ornamentados que decidimos mantener porque estaban en buenas condiciones. Lo que cambiamos por completo fue la cocina y el baño”.
Para unificar los espacios se eligió el mismo tipo de madera en todo el mobiliario: “Preferimos una madera oscura a una clara porque creíamos que combinaba mejor con las tonalidades del suelo. Encontramos este laminado en un tono rojizo que le da un poco de contraste y protagonismo”.
Geometría a color
La geometría circular no solo se refleja en el recorrido que propone el espacio sino que se apropia de todos los elementos: terminaciones redondeadas en los muebles, espejo del baño y ventana del dormitorio principal.
“La elección de colores vino de los suelos existentes, que tenían tonos inspirados en la naturaleza porque el pavimento modernista tiene una temática floral. Jugamos con tres tonos que combinan bien entre sí porque iban a ser espacios interconectados”.
Un estilo de vida diferente
“Los clientes tenían en claro que ninguno de los dos dormitorios iba a tener armarios, por eso diseñamos un vestidor familiar que el día de mañana puede convertirse en un tercer dormitorio si hace falta”, asegura Gasol. Distinto de los clásicos pedidos, la familia estaba dispuesta a probar otra cosa: “Tenían claro que querían esta manera de vivir diferente de lo común”.
“Decidimos hacer el vestidor monocromático para que dé la sensación de cueva, de recogimiento. Nos atrevimos a pintar todas las paredes en un tono rojizo que se parece al de la madera”.
Además de las figuras circulares, Cierto Estudio jugó con geometrías triangulares que forman un hilo conductor entre los ambientes. Este patrón aparece en el piso de la cocina, el baño y el vestidor, y también se replica en los tiradores de los muebles de guardado.