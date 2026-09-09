Seis cocinas “empotradas” dentro de muebles multifunción

Cada vez más presentes en departamentos pequeños y plantas integradas, las cocinas empotradas recurren a muebles de piso a techo, paneles corredizos y volúmenes multifunción para ganar capacidad de guardado sin sobrecargar
Más allá de una cuestión estética, las cocinas empotradas responden a una necesidad concreta: optimizan espacios. Al concentrar funciones, aprovechar la altura y multiplicar las posibilidades de guardado, liberan superficie útil y generan ambientes más amplios, ordenados y flexibles.
Lejos de los modelos abiertos tradicionales, estas propuestas recurren a frentes lisos, muebles de piso a techo, electrodomésticos integrados y soluciones de guardado que permiten ocultar o disimular gran parte de los elementos propios del uso cotidiano.
En algunos casos, la cocina ocupa un nicho revestido dentro de una gran pieza de carpintería; en otros, queda escondida. Más que una cuestión estética, se busca optimizar metros cuadrados y aprovechar cada centímetro.
Negro total
Una envolvente de carpintería negra mate reúne alacenas, bajo mesada y heladera panelada en esta remodelación que hizo el arquitecto Jorge Cermesoni, creador de Fondamenta Arquitectura, en el edificio Kavanagh. La mesada y la alzada de mármol claro aportan contraste y evitan que el conjunto resulte pesado.
Compacta pero completamente equipada, esta cocina contenida dentro de un nicho se percibe como parte de la arquitectura del departamento más que como un ambiente independiente.
Una cocina detrás de las puertas
Este proyecto lleva la idea de cocina escondida al extremo. Contenida dentro de un gran armario de piso a techo, el diseño de Vara Arquitectura se oculta detrás de unos paneles corredizos. La combinación de mobiliario oscuro, iluminación integrada y superficies continuas refuerza una estética sobria y ordenada, ideal para ambientes donde las funciones conviven en pocos metros cuadrados.
Integrada a un gran mueble multifunción
En esta cocina de Estudio IR Arquitectura, se diseñó un mueble a medida con frentes de melamina que contiene la cocina, la heladera y una mesa rebatible. La carpintería blanca ocupa toda la altura disponible e incluye compartimentos superiores, estantes abiertos y sectores de guardado cerrados. Una escalera permite acceder a los módulos más altos para aprovechar cada centímetro.
Una pared equipada
“Luego de quitar los tabiques divisorios, que generaban ambientes muy chicos, la principal intervención de la reforma fue este mueble que concentra varios usos y acompaña los distintos espacios”, cuenta el Arq. Víctor Della Vecchia, a cargo de la reforma. El mueble que contiene la cocina también funciona como biblioteca, espacio de guardado y banco de apoyo. La estrategia permite que la cocina se diluya dentro de una pieza multifunción que organiza el ambiente completo.
En clave minimalista
Con frentes negros sin tiradores, iluminación lineal y una disposición rigurosamente ordenada, esta cocina diseñada por la dupla de Vara Arquitectura demuestra que el efecto empotrado puede ser la mejor alternativa para un espacio reducido.
Las alacenas superiores conforman una única superficie que enmarca el área de trabajo y reduce la presencia de los elementos técnicos. Compacta y eficiente, apuesta a una estética serena donde todo parece estar en su lugar.
Una cocina dentro de una caja
Revestida íntegramente en azul oscuro, esta cocina, diseñada por las arquitectas Florentina Fontana y Luisina Parra, queda contenida dentro de un volumen que organiza el espacio sin necesidad de levantar muros.
Desde el comedor se percibe como una gran pieza de mobiliario que concentra funciones y almacenamiento, mientras que el área de trabajo se abre en uno de sus lados mediante un nicho equipado con mesada, anafe y pileta.
Hay un solo elemento de color, la caja azul, donde concentramos los servicios. Ahí ubicamos la cocina, que funciona como apoyo para la mesa de reuniones; y, del otro lado, un placard y el baño.”— Arq. Florentina Fontana y Luisina Parra, a cargo de la reforma