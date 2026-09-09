Seis cocinas “empotradas” dentro de muebles multifunción

Cada vez más presentes en departamentos pequeños y plantas integradas, las cocinas empotradas recurren a muebles de piso a techo, paneles corredizos y volúmenes multifunción para ganar capacidad de guardado sin sobrecargar

Cada vez más presentes en departamentos pequeños y plantas integradas, las cocinas empotradas recurren a muebles de piso a techo, paneles corredizos y volúmenes multifunción para ganar capacidad de guardado sin sobrecargar Mercedes Lombardo 9 de septiembre de 2026 00:00 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Más allá de una cuestión estética, las cocinas empotradas responden a una necesidad concreta: optimizan espacios. Al concentrar funciones, aprovechar la altura y multiplicar las posibilidades de guardado, liberan superficie útil y generan ambientes más amplios, ordenados y flexibles.

Ubicada justo frente al comedor, esta cocina del Arq. Víctor Della Vecchia es un gran ejemplo de una tendencia que cada vez se ve más. Javier Picerno

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Lejos de los modelos abiertos tradicionales, estas propuestas recurren a frentes lisos, muebles de piso a techo, electrodomésticos integrados y soluciones de guardado que permiten ocultar o disimular gran parte de los elementos propios del uso cotidiano.

En algunos casos, la cocina ocupa un nicho revestido dentro de una gran pieza de carpintería; en otros, queda escondida. Más que una cuestión estética, se busca optimizar metros cuadrados y aprovechar cada centímetro.

Negro total

Una envolvente de carpintería negra mate reúne alacenas, bajo mesada y heladera panelada en esta remodelación que hizo el arquitecto Jorge Cermesoni, creador de Fondamenta Arquitectura, en el edificio Kavanagh. La mesada y la alzada de mármol claro aportan contraste y evitan que el conjunto resulte pesado.

Los muebles de cocina (Cucina Montabile) ocultan la heladera, y la campana (Franke). Cocina con horno y anafe (ambos de Samsung). Bacha (Johnson Acero). Grifería (Ikea). Javier Picerno

Compacta pero completamente equipada, esta cocina contenida dentro de un nicho se percibe como parte de la arquitectura del departamento más que como un ambiente independiente.

Una cocina detrás de las puertas

Este proyecto lleva la idea de cocina escondida al extremo. Contenida dentro de un gran armario de piso a techo, el diseño de Vara Arquitectura se oculta detrás de unos paneles corredizos. La combinación de mobiliario oscuro, iluminación integrada y superficies continuas refuerza una estética sobria y ordenada, ideal para ambientes donde las funciones conviven en pocos metros cuadrados.

Pileta (Johnson Acero), grifería ‘Gourmet’ (Piazza), horno eléctrico y anafe vitrocerámico. Cuando las puertas de melamina se cierran frente a los muebles de cocina (Estudio Vara), toman la apariencia de un placard y le dan al espacio un aire de suite. FOTOS: Maia Croizet.

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Integrada a un gran mueble multifunción

En esta cocina de Estudio IR Arquitectura, se diseñó un mueble a medida con frentes de melamina que contiene la cocina, la heladera y una mesa rebatible. La carpintería blanca ocupa toda la altura disponible e incluye compartimentos superiores, estantes abiertos y sectores de guardado cerrados. Una escalera permite acceder a los módulos más altos para aprovechar cada centímetro.

Un detalle vistoso y sustentable, todas las puertas tienen tiradores turquesas, de plástico reciclado de Proyecto Mutan. La fina escalera, que corre sobre una guía incorporada en el mueble, permite aprovechar el lugar de guardado en altura. Santiago Ciuffo

Una pared equipada

“Luego de quitar los tabiques divisorios, que generaban ambientes muy chicos, la principal intervención de la reforma fue este mueble que concentra varios usos y acompaña los distintos espacios”, cuenta el Arq. Víctor Della Vecchia, a cargo de la reforma. El mueble que contiene la cocina también funciona como biblioteca, espacio de guardado y banco de apoyo. La estrategia permite que la cocina se diluya dentro de una pieza multifunción que organiza el ambiente completo.

El lavavajillas y la heladera están panelados en el mueble con sobrado espacio de guardado. Horno (Florencia). Grifería ‘Marbella’ (Peirano). Javier Picerno

En clave minimalista

Con frentes negros sin tiradores, iluminación lineal y una disposición rigurosamente ordenada, esta cocina diseñada por la dupla de Vara Arquitectura demuestra que el efecto empotrado puede ser la mejor alternativa para un espacio reducido.

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Cocina contenida por la caja negra que conforma el mueble (Estudio Vara), hecho con melamina negra de Egger. Mesada de mármol ‘Brasil’ con pileta (Johnson Acero), grifería monocomando ‘Gourmet’ (Piazza) y alzada en porcelanato esmaltado. Maia Croizet

Las alacenas superiores conforman una única superficie que enmarca el área de trabajo y reduce la presencia de los elementos técnicos. Compacta y eficiente, apuesta a una estética serena donde todo parece estar en su lugar.

Una cocina dentro de una caja

Revestida íntegramente en azul oscuro, esta cocina, diseñada por las arquitectas Florentina Fontana y Luisina Parra, queda contenida dentro de un volumen que organiza el espacio sin necesidad de levantar muros.

En la cocina, mueble de melamina ‘Tuareg’ (Faplac) con mesada y alzada de Purastone ‘Limestone’ (Marmolería Gaona). Bacha ‘Quadra Q40’ (Johnson Acero), grifería monocomando ‘Puelo’ (FV). Anafe (Teka) y horno (Longvie), ambos eléctricos. En el estante, un artefacto de iluminación ‘h 473’ de Huup (Griscan). gentileza Arq. Agustín Lío

Desde el comedor se percibe como una gran pieza de mobiliario que concentra funciones y almacenamiento, mientras que el área de trabajo se abre en uno de sus lados mediante un nicho equipado con mesada, anafe y pileta.

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Hay un solo elemento de color, la caja azul, donde concentramos los servicios. Ahí ubicamos la cocina, que funciona como apoyo para la mesa de reuniones; y, del otro lado, un placard y el baño.” — Arq. Florentina Fontana y Luisina Parra, a cargo de la reforma