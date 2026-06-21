Se volvieron a mudar en menos de un año y su nueva casa es tan genial como la anterior

“Cuando se nota que algo fue pensado, resulta una forma concreta y bastante medible del amor que uno le pone a ese hacer”, explican Mariano Daniel Manzi, ceramista y licenciado en Comunicación, y Juan Augusto Laplacette, psicólogo, docente y autor de libros infantiles. Ellos dicen que su llegada a este PH centenario en Villa Urquiza tuvo mucho de azar pero, en su relato, el deseo y la voluntad parecen imponerse por sobre otras variables.

En el acceso, obra del muralista Diego Espejo y conejo inflable (MoMA Design Store) ANABELLA SOR

“Vi una casa en venta que me hizo pensar en ustedes”, les dijeron, y a los dos días estaban visitándola. Techos altos, molduras y aberturas originales y una buena distribución... Ideal, salvo por su deterioro. Con la experiencia de dos reformas previas (la última, en 2024), llamaron una vez más a la arquitecta Carolina Gurovich y los tres se embarcaron en este nuevo proyecto.

La escalera desemboca en un pasillo que conecta todos los ambientes y termina en la escalera que conduce a la terraza, el segundo escritorio y la suite. Estrella en vidrio y bronce, obra de un artista marplatense ANABELLA SOR

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Restaurar una propiedad antigua siempre es un desafío, pero en nuestro caso también es motor de deseo y un ejercicio interesante: nos vamos conociendo a nosotros mismos en cada decisión.” — Mariano Daniel Manzi y Juan Augusto Laplacette, dueños de casa

Mariano Daniel Manzi (izq.) y Juan Augusto Laplacette nos reciben en su casa. Tapiz con motivo de limones (An Ricagni) ANABELLA SOR

Manos a la obra

Integraron los ambientes sociales, generaron un escritorio y un taller de cerámica y, en la segunda planta, hicieron un corredor para pasar a los cuartos. Las premisas fueron conservar lo histórico volviéndolo funcional, pensar estratégicamente el uso del color, mezclar texturas y poner en diálogo mobiliario de diferentes épocas combinando lo producido en serie con lo artesanal y lo restaurado. Un universo que se resume en el postulado inicial: la atención al detalle como una de las formas del amor.

Empapelado de la colección ‘Picnic’ (Muresco), mesa de madera maciza, lámpara colgante ‘Suri’ (Malacara Taller) y, a cada lado de la arcada, vajilleros hechos a medida y pintados en ‘Caléndula’ (Alba) ANABELLA SOR

Las alacenas son de un tono más claro que los muebles bajomesada para que el conjunto refleje bien la luz, pero no se perciba como un bloque pesado; una sutileza entre una multitud de detalles cuidadosamente planificados.

Amoblamiento (Cucina Bosch) realizado según diseño de los dueños, con bajomesada en ‘Nice White’, alacenas en ‘Arcade White’ (Sherwin Williams) y tiradores (The Home Depot) traídos de un viaje a Nueva York. Azulejos verdes (Casa Ferroti). Lámina enmarcada ‘La Natura’ (Edición Particular) ANABELLA SOR

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Para actualizar la planta manteniendo su impronta original, se desplegaron living, cocina y comedor como ambientes sucesivos integrados con capas de color y tramas aplicadas en las más diversas texturas

Las rayas pasan del empapelado del comedor a los almohadones (Alto Rancho) del living contiguo, que suman un toque ecléctico en los sillones de pana ANABELLA SOR

El color propio

Mesa baja (Casablanca) y alfombra (Mihran). En el centro, una araña de Murano ANABELLA SOR

Frente al desconcierto de las visitas ante sus combinaciones disruptivas, los dueños reivindican la sorpresa: “Cuando la relación entre las cosas es demasiado previsible, el resultado es aburrido y uno presta menos atención a lo que lo rodea”

A cada lado de la estufa, bibliotecas pintadas en ‘Cereza Masticable’ (Alba) ANABELLA SOR

Rescatado de una demolición, el hogar de piedra tiene un fondo espejado que se complementa con la pieza de vidrio repartido colocada encima para dar profundidad y duplicar la vista.

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Recorrida en video

El PH de Villa Urquiza de Juan Augusto Laplacette y Mariano Manzi

Nobleza obliga

Una gatita de verdad (Editorial Edelvives) y todos los libros infantiles que escribe e ilustra Juan Augusto Laplacette nacen aquí, sobre el tablero de su antiguo escritorio de madera maciza.

Alfombra gris y beige (Mihran) ANABELLA SOR

Aquí los muebles se mudan con los dueños y solo se reemplazan cuando no dan las dimensiones. Con manos artesanas y ojo para el diseño, Juan y Mariano tienen una máxima: “Siempre que algo sea de un material noble, amerita ser restaurado”

Una de las facetas de Mariano es la de ceramista, talento que cultiva en este taller equipado con un torno alfarero y una mesada de cemento. El nicho que aloja algunas de las creaciones del dueño se pintó de ‘Curry Dorado’ (Alba), igual que el pasillo. ANABELLA SOR

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Escalera con alfombra de bouclé (Real Decoraciones) y, en el bajo, mueble antiguo con lámpara ‘Miffy’, icónico personaje infantil neerlandés ANABELLA SOR

Darle luz a las ideas

Complementarios, el ‘Naranja Pekín’ (Alba) acompaña el azul ‘Danube’ (Sherwin- Williams) del escritorio estilo Luis XV. Silla ‘Lobby’ de Herman Miller en cuero marrón ANABELLA SOR

Al abrir la ventana a la terraza, el segundo escritorio se inundó de luz. Pintar techo y paredes de naranja potenció la calidez del sol directo y la convirtió en el rasgo característico de este espacio mínimo.

Afuera, damero calcáreo (Mosaicos Furlano). Mesada verde ‘Naturaleza Real’ (Alba) con cortinas impermeables (Next Interior Design) ANABELLA SOR

“Tengo una idea polémica”. Así inician Mariano y Juan lúdicos brainstormings donde nada se descarta sin probar. “Eso sí, cuando nos decidimos, debe estar pensado cada matiz, porque no nos da lo mismo que las cosas sean de una u otra manera”

Esta pared está revestida con azulejos verdes con juntas en terracota ANABELLA SOR

En el segundo piso, el corredor de la terraza permitió integrar los dos niveles (antes el paso era a cielo abierto). Siguiendo el diseño de las aberturas existentes, se hizo un ventanal que suma amplitud y vistas del exterior

La obra de la pared inspiró la paleta para ambientar la terraza. Banco de madera con esterilla (Muebla) y fotografía enmarcada de Arthur Elgort. Paneles de caña (Isla de Cañas) ANABELLA SOR

Sensaciones encontradas

Piso calcáreo modelo 'Estrella' (Kenia Mosaicos) ANABELLA SOR

“Como el cuarto principal recibe mucha luz natural, decidimos pintarlo enteramente en este verde súper intenso buscando generar un efecto envolvente y una sensación de refugio”

Cortinas en blackout entelado (DecorOnce) ANABELLA SOR

La araña del dormitorio retoma el motivo de rayas, uno de los hilos conductores en la decoración.